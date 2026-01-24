“Aquí Cosquín”: Los 30 años de carrera de la Sole, la llegada de Cazzu, Milo J, Susana Baca y otras novedades del gran festival de folclore

Con el desfile de 4000 jinetes y 180 delegaciones culturales comenzará este sábado una nueva edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Y serán nueve lunas con todos los atractivos que esta gran cita propone cada año, con todos los condimentos de la cultura nativa y varias perlitas para tener en cuenta.

Soledad Pastorutti festejará sus 30 años de carrera, desde sus inicios en Cosquín. Dos artistas que recientemente incursionaron en el folclore, como Cazzu y Milo J, serán parte de esta edición. La leyenda de la música peruana Susana Baca visitará con su canto el Escenario Mayor de la Plaza Próspero Molina. Habrá regresos importantes de artistas que hace algunos años que no pisan en escenario Yupanqui, como Teresa Parodi, Luciano Pereyra, Mariana Carrizo, Orellana Lucca y Juan Iñaki.

Milo J, una de las novedades del festival de Cosquín Prensa y Comunicación Cosquín

En distintas noches de este festival también participarán Jairo, Los Manseros Santiagueños, el Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Duratierra, Abel Pintos, Los Nocheros, Destino San Javier, Lele Lovato, Suna Rocha, Jorge Rojas, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, José Luis Aguirre, Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini y el Chaqueño Palavecino, entre muchos otros.

Esta edición tuvo una gran convocatoria en la previa, ya que algunas fechas tuvieron una gran respuesta de venta de entradas, como la tercera (cuando cantará Abel Pintos), la octava (la noche de Soledad) y la novena (será el turno de Milo J), que ya está agotada. Entre otras novedades, el predio de la plaza inaugura la Próspero Terraza, un sector VIP, con vista privilegiada y un espacio gastronómico de comidas y bebidas incluidas.

La Plaza Prospero Molina y la avenida San Martín, corazón y principal arteria del Festival de Cosquín Prensa y Comunicación Cosquín

Los que no puedan vivir el festival desde la Plaza o las calles de Cosquín tienen la posibilidad de las transmisiones que se harán por streaming en el canal oficial de YouTube, o a través de Aquí Cosquín Radio, el Canal 10 de Córdoba y La TV Pública.

El nuevo espacio VIP del Festival de Cosquín Prensa y Comunicación Cosquín

Puertas afuera de la Plaza, como cada año en Cosquín se vivirá un festival aparte, con todas las actividades que se realizan desde la mañana hasta bien entrada la madrugada, como las ferias, el encuentro de poetas con la gente y las peñas. La Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar va por su 59° edición, en la Plaza San Martín, con más de 100 puestos. En la misma plaza funciona la Feria del Libro. Por otra parte, la Feria Río Cosquín se encuentra en el balneario ex Azud Nivelador y el tradicional Paseo del Artesano en San Martín 560, frente a la Próspero Molina. El Congreso Federal de Cultura se desarrollará el 26 y 27 de enero, de 10 a 13, en el Teatro El Alma Encantada (Pedro Ortiz 779) con Ricardo Forster y Rita Segato como invitados especiales. Y en la misma sede, entre el 27 y el 30 de enero se realizará la 24° edición del Encuentro de poetas con la gente, con entrada libre y gratuita. También habrá actividades en el auditorio Adalberto Nogués, del Centro de Convenciones y en cinco escenarios callejeros.

En días de festival las calles de Cosquín son copadas por el arte nativo Prensa y Comunicación Cosquín

Por supuesto que las peñas estarán presentes. La oficial es Sonckoy, tradicional espacio impulsado por Cuti y Roberto Carabajal. También abrirán sus puertas La Salamanca, Añoranza Santiagueña, Aserradero Club Cultural, El Patio de la Piry, El Sol del Sur y Casa Ritual Mattalía.

Para agendar

Para los que anden este fin de semana por el Valle de Punilla, tienen aquí el cronograma del día de apertura, con dos instancias de desfile. Por la mañana, el de las agrupaciones gauchas con caballos y jinetes; por la tarde, las delegaciones (academias y espacios culturales y artísticos).

El desfile gauchesco será a las 10 y el de las delegaciones (academias de danzas, ballets, talleres, murgas y otras instituciones), a las 18. A las 21 se abrirán las puertas de la Plaza Próspero Molina y a las 22, con la tradicional bendición del cura párroco, el Himno Nacional y la presentación del Ballet de la Escuela Municipal de Folclore de Cosquín, comenzará formalmente la 66° edición del festival.

El escenario mayor se mantendrá activo hasta el domingo 31 de enero. Esta es la programación artística completa, incluidas las propuestas que se escucharán los dos sábados de cacharpayas.

El festival de Cosquín con su tradicional certamen de nuevos artistas Prensa y Comunicación Cosquín

Primera luna (sábado 24). Christian Herrera (Consagración 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (Revelación 2025), Jorge Rojas, Wara Calpanchay (Solista Vocal Pre Cosquín 2026), Trinar (Conjunto Vocal Pre Cosquín 2026), Delegación de Santa Fe. Cacharpaya: Los Duarte - Emilio Morales - Silva Casavalle - Kimsa Juy - Maxi Acosta - Laura Gómez Weisz - Agustín Toro.

Jairo DIEGO SPIVACOW / AFV�

Segunda luna (domingo 25 de enero). Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu, Carolina Gerez - Lucas Coliluan (Pareja de Baile estilizado Pre Cosquín 2026), Delegación de Brasil

Tercera luna (lunes 26). Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos, Dúo Marcos – Batallanos (Conjunto Instrumental Pre Cosquín 2026), Nicolás Robles (Solista de Malambo Masculino Pre Cosquín 2026), Delegación de Uruguay.

Cuarta luna (martes 27). Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025), Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gualicho, Lucio El Indio Rojas, La Sajuriana (Conjunto de Malambo Pre Cosquín 2026), Madera Mineral (Dúo Vocal Pre Cosquín 2026), Delegación de Bolivia, Delegación de Santiago del Estero.

Quinta Luna (miércoles 28). Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul-Julián Venegas-Homero Chiavarino), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra, Ballet Sumampa (Conjunto de Baile Folklórico Pre Cosquín 2026), Damián Lemes con “La Yuyera” (Canción inédita Pre Cosquín 2026), Delegación de Córdoba.

Sexta luna (jueves 29). Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis, Francisco Santarén (Solista vocal Pre Cosquín 2026), Delegación de Japón.

Chaqueño Palavecino LOLASaldivar - Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Séptima luna (viernes 30). Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Román Ramonda-Fabrizio Rodríguez-Pachi Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino, Trinidad Orellano (Solista de Malambo Femenino Pre Cosquín 2026), Matías Hermosilla (Solista Instrumental Pre Cosquín 2026), Delegación de Paraguay.

Octava luna (sábado 31). Juntos La Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado - Revelación 2025, Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (con su espectáculo de los 30 años), Fabiana González - Darío Flores (Pareja de baile tradicional Pre Cosquín 2026), Cacharpaya: Lucas Cáceres - Raza y Barro - Magalí Gómez - Julián Oderiz - Melina Cabacota - Sacheros Dúo - Rodolfo Salar.

Abel Pintos Gentileza Paul Delón y Nacho Chinchilla

Novena luna (domingo 1° de febrero). Peteco Carabajal con Riendas Libres, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos Of The Pampa, Milo J.