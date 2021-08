La Voz Argentina: el exabrupto de Lali Espósito con las dos participantes a las que eliminó

Finalizados los Playoffs en La Voz Argentina, comenzaron los Octavos de final. En esta nueva etapa, se presentarán los seis participantes de cada equipo, y los coaches deberán dejar a dos voces afuera. De ese modo, cada uno de los grupos quedará con cuatro integrantes, que a partir de la próxima instancia, se salvarán o serán eliminados a través del público. Y la noche del lunes, le tocó al team liderado por Lali Espósito.

La primera en presentarse a los ensayos fue Margarita López, con “Bette Davis Eyes”. Luego del número, Ricardo Montaner dijo: “Tiene una increíble soltura en el escenario, cantas precioso, tiene unas condiciones enormes como intérprete. Pero lo que más me gusta, es que hacés un todo de ti”. Luego, Lali agregó: “Me encanta Margarita, y lo hiciste muy bien. No es nada fácil lo que interpretaste, y nunca pifiaste nada”.

En segundo lugar llegó Nicolás Olmedo, con “Irresponsables”. Cuando ingresó al estudio, Marley lo presentó y reveló: “Leyendo tu biografía, vi que empezaste en tu cuarto tímidamente, y ahora das un mega show acá”. Y una vez finalizada la canción, Soledad Pastorutti consideró que al principio lo vio “tímido”, pero después fue “creciendo y creciendo”. Y Espósito opinó: “Me fascinó, tenés todo lo que a mí me gusta de escuchar y ver en un artista. Te súper felicito”.

Más adelante fue Esperanza Careri quien se animó a un clásico moderno, con “I Will Always Love You”. En la devolución, Mau Montaner aseguró que es una de las canciones “más difíciles del mundo, y te mereces estar muy lejos en este programa”. Por su parte, Lali redondeó: “Muy poca gente puede cantar esto, sos una cantante tremenda. Con vos tengo una exigencia extra, que no es la vocal, porque en eso pasás el trapo, a vos te exijo más corazón. Y me faltó una emoción, aunque esto no significa nada, porque sos increíble”.

Azul Masjuan fue por un tema ícono, “Don´t Stop Me Now”, y dejó muy sorprendidos a los jurados. En la devolución, su coach le aseguró: “Yo soy muy feliz con tu crecimiento. Lo segura que estuviste en el escenario, estuviste vocalmente perfecta, la canción la hiciste my propia, estoy muy orgullosa de vos”.

Santago Borda brindó un momento de mucha emoción con “Recuérdame”, la canción emblema de Coco. Y muy conmovido, Ricardo Montaner comento: “Santiago ya se ha ganado el lugar que tiene aquí. Canta con una soltura espectacular, me gustó la nota final y cómo la hiciste. Te felicito”. En su turno, Pastorutti opinó: “Santiago se ganó mi corazón, todo lo que hacés me gusta, siempre te voy a felicitar”. Y por último, Lali concluyó: “Tenés una calidad interpretativa preciosa. Esta canción no es fácil, y sorteaste todo, lo hiciste precioso. Me encantás Santi, y creo que en cualquier color de canción, siempre le encontrás tu impronta”.

“Main in the Mirror” fue la canción elegida por Paula Chouhy, y sobre su interpretación Montaner destacó: “De todo el grupo de Lali, hoy quien más brilló para mí, es Paula. Ella atinó a cada una de las notas sin ningún tipo de problema”. Y frente a esa opinión, Lali coincidió: “De esta noche, sos sin duda la que más ha brillado, porque sos una cantante increíble. Pocos pueden cantar esta canción, y eso vuelve tu performance en algo absolutamente increíble”.

Finalmente llegó la instancia de anunciar qué dos participantes quedaban afuera del certamen , y la cantante anunció que las eliminadas eran Esperanza Careri, y Azul Masjuan. Muy dolida por esa decisión, Lali no pudo evitar un exabrupto, y les pidió a las participantes: “¡No me puteen, son increíbles!”. Entre risas por ese comentario las concursantes se despidieron del certamen dándole las gracias a su coach.

LA NACION