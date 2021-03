Ástor Piazzolla inmersivo: una gran muestra sobre su vida y su obra, con agenda de conciertos

Este 11 de marzo, fecha en la que se cumple el centenario del nacimiento de Ástor Piazzolla, se realizará la primera de muchas actividades que tiene previstas el Centro Cultural Kirchner para homenajearlo durante 2021. El inicio será a las 21, en el Auditorio Nacional, de Sarmiento 151, con la participación de Amelita Baltar, el Sexteto Mayor, José “Pepe” Colangelo, Franco Luciani, Néstor Marconi, José Angel Trelles, Paralelo 33°, el Dúo Eva Wolff y Hernán Possetti con Lucía Luque; Matías Sagreras, Lilia Salsano y Daniela Salinas. Además, desde las 19 se podrán visitar las cinco salas destinadas a la gran muestra dedicada a su obra.

Amelita Baltar Muestra Piazzolla 100/CCKirchner

De ese modo quedarán inauguradas varias secciones del gran homenaje.

Ensambles emblemáticos. Se evocan las formaciones de Piazzolla. Músicos como Daniel Binelli, Zurdo Roizner, Pablo Agri, Nicolás Enrich, Nicolás Sorín y el Quinteto Astor Piazzolla, entre otros, participan de la recreación de la Orquesta del ´46, la Orquesta de Cuerdas, el Octeto Buenos Aires, su primer Quinteto, el Noneto, el Octeto Electrónico, su segundo Quinteto y el Sexteto. También habrá un concierto dedicado a la obra que Astor creó con Horacio Ferrer.

Discos esenciales. Conciertos que recrean los repertorios de algunos de los discos clave de Piazzolla: Adiós Nonino, Concierto de tango. En el Philharmonic Hall de New York, Pulsación, Libertango, Reunión cumbre – Astor Piazzolla & Gerry Mulligan, Astor Piazzolla – Olympia 77, Piazzolla & Goyeneche en vivo y The new tango. Astor Piazzolla & Gary Burton. Además, Escalandrum presentará su nuevo disco, 100, con una relectura de la obra del bandoneonista y compositor.

Piazzolla de cámara. Incluirá a músicos de formación clásica y académica que presentan las obras de cámara realizadas por Piazzolla.

Preludio para el año 3001. Un espacio vanguardista que se desarrolla en La Cúpula y ofrece intervenciones de artistas de distintos géneros y sonoridades variadas, cruces de estilos y nueva obra inspirada en el espíritu rupturista de Astor.

Sección Piazzolla sinfónico. Una serie de conciertos con orquesta sinfónica junto solistas e invitados especiales.

Exposición Piazzolla 100. Se podrá ver en el segundo piso del Centro Cultural Kirchner. La exposición se organiza en torno a momentos claves de su creación musical y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, se invitó a un grupo de artistas argentinos a realizar instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando su legado desde diferentes miradas. Johanna Wilhelm-Axel Krygier, Valeria Traversa y Carolina Antoniadis recrean con sus obras el mar, cuna de nacimiento, vehículo de tránsito y afición hasta los últimos días de su vida; la muerte de su padre, reflejada en “Adiós Nonino”, y el clima de los años ´60. Las instalaciones de Julián D’Angiolillo, Mene Savasta Alsina y Augusto Zanela recorren momentos de máxima comunión entre la obra de Astor, el reconocimiento internacional y las industrias discográfica y del cine. Su bandoneón original estará exhibido en el marco de una instalación sonora-lumínica. La presencia de su música junto a diversas voces de sus contemporáneos acompaña el recorrido del visitante. El videasta Hernan Kourián produjo las piezas audiovisuales que junto a fotografías y material de diversos archivos integran la exposición.

Sala inmersiva. Propone un recorrido a través de las ciudades y los artistas que influyeron en su obra. Se desarrolla en un espacio físico íntegramente proyectado en paredes y piso, generando la sensación de inmersión en un entorno cinematográfico envolvente. El dispositivo de sonido permite completar la experiencia sensorial al aportar espacialidad a las obras musicales, a partir de la apertura y procesamiento de las grabaciones multitrack originales.

