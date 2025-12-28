Cuánto cuestan y cómo comprar boletos para el Super Bowl 2026: con Bad Bunny en el show de medio tiempo
El famoso puertorriqueño se presentará el 8 de febrero en medio de su gira musical
Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl la gran final del futbol americano que tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero de 2026 a las 18.30 hs (hora del Este de Estados Unidos). El puertorriqueño saldrá al escenario tras los dos primeros cuartos, por lo que se calcula que su concierto inicia entre las 20 y 20.30 hs (tiempo del Este).
Los boletos para el Super Bowl 2026 ya están a la venta
Existen diferentes precios para las entradas del Super Bowl LX según la zona del estadio que se elija y la distancia entre los asientos y la cancha. De acuerdo con Stub Hub, el costo de los boletos que aún se encuentran disponibles son:
Las zonas más cercanas al campo de juego van desde los US$31.026 hasta los US$97.617, de acuerdo con la sección.
- Lower Level Club Premium, End Zone/Corner y Sideline van desde los US$9000 hasta los US$22.424.
- Upper Level Zone/Corner, calificado como el favorito de los fans y la mejor zona más asequible, está en US$6524
- Lower Level Premium alcanza los US$22.424
- Lower Level Sideline cuesta hasta US$12.917
- Lower Level Zone/Corner está en US$11.397
- Mid Level End Zone/Corner hasta US$10.309
- Mid Level Sideline hasta US$11.463
- Mid Level Club Sideline en US$14.017
- Mid Level Club Premium en US$17.702
- Upper Level End Zone/Corner en US$7949
- Upper Level Sideline en US$8821
- Upper Level Premium con precios desde US$7634 hasta US$10.596
Cómo ver la transmisión del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Los fanáticos de “El Conejo Malo” podrán disfrutar de su presentación en la gran final de futbol americano desde la comodidad de su hogar, ya que el evento será transmitido en vivo a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming. De acuerdo con Olympics estos son:
En Estados Unidos
- NBC
- DAZN
- Disney+
- ESPN
- NFL Game Pass
En México
- TUDN
- VIX
- TV Azteca
- Fox Sports
- ESPN
- NFL Game Pass
Posible setlist de Bad Bunny para el medio tiempo del Super Bowl
Basado en los conciertos que forman parte de su Debí tirar más fotos World Tour, Billboard predice que las canciones que Benito podría interpretar durante el medio tiempo de The Big Game son:
- “Tití Me Preguntó”
- “DTMF” (Debí Tirar Más Fotos)
- “Me porto bonito”
- “Dákiti”
- “Soy Peor”
- “Diles”
- “Chambea”
- “Acho PR”
- “PFKR” (Puerto Rico Tribute Medley)
- “Yo Perreo Sola”
- “I Like It”
- “Callaíta”
- “Baile Inolvidable”
Esta no será la primera vez que Bad Bunny está presente en un show de medio tiempo del Super Bowl, ya que debutó en el famoso espectáculo en 2020, como invitado de actuación de Shakira y Jennifer Lopez.
Otros artistas que estarán en el Super Bowl LX
Bad Bunny no será el único artista que aparecerá en el medio tiempo del Super Bowl 2026, sino que estará acompañado de otros tres famosos que también tendrán una participación clave en el espectáculo.
La NFL confirmó que el evento deportivo más visto del año abrirá su espectáculo musical con:
- Charlie Puth: quien fue cuatro veces nominado al Grammy, interpretará el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner.
- Brandi Carlile, quien acumula 11 premios Grammy, cantará la icónica y patriótica canción America the Beautiful.
- Coco Jones, ganador del Grammy y referente del R&B, será el encargado de entonar el Himno Nacional Negro, también nombrado Lift Every Voice and Sing.
La invitación de estos artistas busca aportar una voz distintiva y cautivar a millones de fanáticos alrededor del mundo, de acuerdo con Jon Barker, vicepresidente senior de producción global de eventos de la NFL.
