Cuánto cuestan y cómo comprar boletos para el Super Bowl 2026: con Bad Bunny en el show de medio tiempo

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl la gran final del futbol americano que tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero de 2026 a las 18.30 hs (hora del Este de Estados Unidos). El puertorriqueño saldrá al escenario tras los dos primeros cuartos, por lo que se calcula que su concierto inicia entre las 20 y 20.30 hs (tiempo del Este).

Los boletos para el Super Bowl 2026 ya están a la venta

Existen diferentes precios para las entradas del Super Bowl LX según la zona del estadio que se elija y la distancia entre los asientos y la cancha. De acuerdo con Stub Hub, el costo de los boletos que aún se encuentran disponibles son:

Bad Bunny se encargará del medio tiempo del Super Bowl 2026 en medio de su gira por América Latina (ARCHIVO-Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) Evan Agostini - Invision

Las zonas más cercanas al campo de juego van desde los US$31.026 hasta los US$97.617, de acuerdo con la sección.

Lower Level Club Premium, End Zone/Corner y Sideline van desde los US$9000 hasta los US$22.424.

Upper Level Zone/Corner, calificado como el favorito de los fans y la mejor zona más asequible, está en US$6524

Lower Level Premium alcanza los US$22.424

Lower Level Sideline cuesta hasta US$12.917

Lower Level Zone/Corner está en US$11.397

Mid Level End Zone/Corner hasta US$10.309

Mid Level Sideline hasta US$11.463

Mid Level Club Sideline en US$14.017

Mid Level Club Premium en US$17.702

Upper Level End Zone/Corner en US$7949

Upper Level Sideline en US$8821

Upper Level Premium con precios desde US$7634 hasta US$10.596

Cómo ver la transmisión del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Los fanáticos de “El Conejo Malo” podrán disfrutar de su presentación en la gran final de futbol americano desde la comodidad de su hogar, ya que el evento será transmitido en vivo a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming. De acuerdo con Olympics estos son:

En Estados Unidos

NBC

DAZN

Disney+

ESPN

NFL Game Pass

En México

TUDN

VIX

TV Azteca

Fox Sports

ESPN

NFL Game Pass

Bad Bunny se presentará por segunda vez en el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl, la primera ocasión fue como invitado en 2020 (Archivo-Instagram/@badbunnypr) Instagram/badbunnypr

Posible setlist de Bad Bunny para el medio tiempo del Super Bowl

Basado en los conciertos que forman parte de su Debí tirar más fotos World Tour, Billboard predice que las canciones que Benito podría interpretar durante el medio tiempo de The Big Game son:

“Tití Me Preguntó”

“DTMF” (Debí Tirar Más Fotos)

“Me porto bonito”

“Dákiti”

“Soy Peor”

“Diles”

“Chambea”

“Acho PR”

“PFKR” (Puerto Rico Tribute Medley)

“Yo Perreo Sola”

“I Like It”

“Callaíta”

“Baile Inolvidable”

Bad Bunny llegará como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl tras una serie de conciertos por toda América Latina (ARCHIVO-Instagram/@badbunnypr) (Instagram/@badbunnypr)

Esta no será la primera vez que Bad Bunny está presente en un show de medio tiempo del Super Bowl, ya que debutó en el famoso espectáculo en 2020, como invitado de actuación de Shakira y Jennifer Lopez.

Otros artistas que estarán en el Super Bowl LX

Bad Bunny no será el único artista que aparecerá en el medio tiempo del Super Bowl 2026, sino que estará acompañado de otros tres famosos que también tendrán una participación clave en el espectáculo.

La NFL confirmó que el evento deportivo más visto del año abrirá su espectáculo musical con:

Charlie Puth : quien fue cuatro veces nominado al Grammy, interpretará el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner .

: quien fue interpretará el himno nacional de Estados Unidos, . Brandi Carlile , quien acumula 11 premios Grammy , cantará la icónica y patriótica canción America the Beautiful .

, quien , cantará la icónica y patriótica canción . Coco Jones, ganador del Grammy y referente del R&B, será el encargado de entonar el Himno Nacional Negro, también nombrado Lift Every Voice and Sing.

La invitación de estos artistas busca aportar una voz distintiva y cautivar a millones de fanáticos alrededor del mundo, de acuerdo con Jon Barker, vicepresidente senior de producción global de eventos de la NFL.