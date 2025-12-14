Es oficial: cuándo es el Super Bowl 2026 y la hora exacta del halftime show de Bad Bunny

El Super Bowl 2026, no solo coronará al campeón de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés), sino que el campo de juego se convertirá en uno de los escenarios musicales más importantes del año. El artista puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del show de este año. La noticia ha despertado gran expectativa después de su histórica residencia en Puerto Rico con la gira “No Me Quiero Ir De Aquí”.

A qué hora será el Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El inicio del Super Bowl LX está programado para las 18.30 (ET) el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

está programado para las el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Bad Bunny se presentará después de que terminen los dos primeros cuartos de la gran final del fútbol americano, los cuales duran 15 minutos, pero estos suelen alargarse.

Bad Bunny tocará en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Según estimaciones, la presentación del show de medio tiempo se llevaría a cabo entre las 20.00 y 20.30 hs (ET), de acuerdo a la forma que avance el juego en la primera mitad.

Esta será la segunda vez que el artista puertorriqueño se presente en el escenario del Super Bowl, pero será la primera en que lo haga como la estrella principal del evento. En 2020 se presentó al espectáculo al lado de J Balvin, Shakira y J.Lo.

Bad Bunny es uno de los cantantes más convocantes a nivel mundial (Foto: @badbunnypr)

Artistas que se presentarán junto a Bad Bunny

Al igual que en otros años, Bad Bunny no será el único artista que se presente durante el Super Bowl. La NFL dio a conocer que Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones serán los encargados de acompañar a Benito durante el show del medio tiempo.

Los famosos tendrán roles específicos para el evento, el cual estará organizado de la siguiente forma:

Charlie Puth : interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

: interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Brandi Carlile: será la encargada de cantar America the Beautiful , canción patriótica de EE.UU.

será la encargada de cantar , canción patriótica de EE.UU. Coco Jones: entonará Lift Every Voice and Sing.

Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones participarán comp parte del programa del Super Bowl 2026 (Archivo) Archivo

El partido, en el que se enfrentarán los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana, será transmitido por NBC e incluso se podrá ver por streaming a través de la plataforma Peacock, destacó Telemundo.

Donald Trump muestra su enojo por la elección de Bad Bunny

La revelación de Bad Bunny como artista principal para el halftime show del Super Bowl 2026 no fue bien recibida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó de “ridícula” la elección para el evento deportivo del próximo año.

El presidente de EE.UU. criticó a la NFL por elegir al artista puertorriqueño como artista principal en el show del medio tiempo del Super Bowl (AFP/Archivo) AFP/Archivo

En el programa Greg Kelly Reports (Newsmax), se le preguntó de forma directa su opinión sobre la elección del artista puertorriqueño y, aunque aseguró que no lo conocía, dijo que era “una locura” que se presentará en el evento deportivo.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EE.UU., también mostró su desacuerdo por la presentación del intérprete de DtMF, e incluso aseguró que durante el evento estaría el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). “Estaremos en todas partes”, afirmó.