Billie Eilish estrena “Lost Cause” e ironiza con los clisés de los videoclips en una pijamada

Desde hace un par de años, el mundo de la música no le quita la vista ni los oídos de encima a Billie Eilish, chica talentosa que nació hace 19 años, tres meses después de que el mundo cambiara su ritmo habitual por la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Ella nació lejos de allí, en Los Ángeles, pero es parte de esa generación “post”.

Apenas adolescente, se convirtió en una estrella de la música, por lo atractivas que resultan sus canciones, por la rareza que podía representar dentro de una industria convencionalizada y, sobre todo, por el crecimiento exponencial de la empatía que generó tanto con los de su generación como con los de generaciones vecinas. Cada nuevo tema estrenado genera magnetismo. Y seguramente el reciente estreno, “Lost Cause”, también tenga ese efecto, aunque ahora se exprese muy dentro del canon o quizás, lo parodie.

Una canción que habla de una historia que ya fue, porque es “una causa perdida” y un video en donde se la ve rodeada de un grupo de amigas, con toda la sensualidad de los videos sensuales que reúnen a por lo menos media docena de chicas. Escenas corales en las que no faltan los pasos coreográficos. Y esto se puede leer de las dos maneras. Como una manera de conceder un gesto hacia la producción de videos convencionales o como una manera de observar con cierta sorna el mundo de la música actual.

Ya no es la blanca soledad de “Xanny” ni el oscuro misterio de “All the Good Girl to Hell”. O quizá lo sigue siendo, pero quiso dar un paso más con un ejercicio pop diferente al que viene demostrando desde su aparición en la escena musical. “Lost Cause” es solo uno de los tracks de su próximo disco. Es parte de la víspera de anticipo, hasta que llegue el álbum.

El 30 de julio próximo se conocerá la producción discográfica completa, compuesta de manera integral por Billie y su hermano Finneas (lo mismo que su debut discográfico (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?). Incluirá 16 temas: “Getting Older” “I Didn’t Change My Number”, “Billie Bossa Nova”, “My future”, “Oxytocin”, “Goldwing”, “Halley’s Comet”, “Not My Responsibility”, “OverHeated”, “Everybody Dies”, “Your Power”, “NDA”, “Therefore I Am”, “Happier Than Ever” y el flamante estreno “Lost Cause”.

Billie Eilish capturas de su video Lost Cause

