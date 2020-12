A sus 79 años, Bob Dylan ha editado 39 discos y vendido 125 millones de ejemplares Fuente: Archivo

El grupo Universal Music anunció hoy la compra de los derechos sobre el catálogo completo de las canciones de Bob Dylan, en una operación que algunos expertos consultados por medios como The New York Times estiman que podría rondar los 300 millones de dólares.

El legado incluye 600 temas compuestos por el Premio Nobel a lo largo de los últimos 60 años, desde "Blowin' in the wind", emblemática canción que vio la luz en 1962, hasta "Murder most foul", editada este año durante la pandemia dentro del último disco del artista, Rough and Rowdy Ways.

Los derechos sobre las composiciones de Bob Dylan, uno de los artistas vivos más prolíficos y escuchados de la historia, eran hasta ahora administrados por el principal competidor de Universal, Sony Music Publishing.

A sus 79 años, el cantante nacido en Minnesota cuyos temas se escuchan alrededor del mundo ha publicado 39 discos y se estima que ha vendido unos 125 millones de ejemplares.

Desde 1988, el músico y escritor lleva inmerso en una "gira interminable" con la que mantiene un ritmo de más de 100 shows al año por distintas ciudades del planeta.

