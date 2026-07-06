Nick Robinson: fue el hermano mayor de Jurassic World y hoy es el nuevo galán de Hollywood

Durante años estuvo ahí, aunque muchos no recordaban su nombre. Fue el hermano mayor de Jurassic World, el chico perfecto de Todo, Todo, el protagonista de Yo soy Simon y uno de los rostros más habituales del cine adolescente de la década de 2010. Pero recién ahora todos parecen haberse puesto de acuerdo en algo: Nick Robinson volvió y es el nuevo galán aclamado en las comedias románticas.

Robinson interpreta a Wes, un joven agente inmobiliario que recibe por error los mensajes de voz de Jill (Deutch); el punto de partida de la historia de amor en Mensajes de voz para Isabelle Prensa Netflix - 20250724_04977

La responsable de ese fenómeno es Mensajes de voz para Isabelle, la nueva comedia romántica de Netflix dirigida por Leah McKendrick, protagonizada por Robinson y Zoey Deutch. La película sigue a Wes (Robinson), un joven agente inmobiliario que comienza a recibir por error los mensajes de voz que Jill (Deutch) deja en el antiguo número telefónico de su hermana fallecida, Isabelle. Ese accidente inesperado termina convirtiéndose en el punto de partida de una historia atravesada por el duelo, las segundas oportunidades y, por supuesto, el amor.

A pocas semanas de su estreno, la producción encontró rápidamente a su público y se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma en distintos países. Ese entusiasmo no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde la química de la pareja se convirtió en uno de los aspectos más comentados.

La relación entre los protagonistas

La complicidad entre ambos intérpretes no fue casual. Robinson y Deutch se conocen desde la adolescencia y, según contó la directora del film, esa confianza previa fue una de las razones por las que decidió reunirlos en pantalla.

Zoey Deutch y Nick Robinson en una escena de Mensajes de voz para Isabelle Netflix

“Nick y yo somos amigos desde hace muchos años y siempre quise trabajar con él”, contó Deutch durante una entrevista. Al recordar su vínculo de adolescentes, Robinson aseguró que en la secundaria creía que Zoey era “muy extrovertida” y “muy cool”, aunque nunca terminaba de saber “bien dónde estaba parado” con ella. Entre risas, la actriz terminó confesando el motivo: “Estaba enamorada de él, así que era bastante mala. Era mi forma de actuar en ese momento”.

Sobre trabajar juntos y la química en escena, Robinson dijo: “La verdad es que hizo mi trabajo mucho más fácil y mucho mejor. Es una gran actriz, muy generosa. Hace que todo fluya de la manera más natural posible”.

Aunque para muchos espectadores el estreno parece haber marcado el descubrimiento de un nuevo galán para las comedias románticas, la realidad es que Robinson lleva casi 20 años actuando en la industria.

Su historia

Nacido el 22 de marzo de 1995 en Seattle, Washington, Robinson creció en una familia numerosa: es el mayor de 7 hermanos. La actuación apareció temprano en su vida. A los 9 años ingresó al grupo teatral Broadway Bound y, apenas dos años después, debutó profesionalmente en una adaptación de A Christmas Carol, de Charles Dickens. También participó en obras de teatro clásico como To Kill a Mockingbird y The Sunshine Boys, mientras empezaba a imaginar un futuro en la pantalla grande.

Desde muy chico tuvo claro que quería actuar. Su primera gran oportunidad llegó con Melissa & Joey, donde interpretó a Ryder Scanlon durante cinco temporadas John M. Heller - Getty Images North America

Su talento no pasó inadvertido. En 2008, el director de casting Matt Casella recomendó a sus padres que lo llevaran a Los Ángeles. “Es un chico real, con un talento extraordinario, inteligente, amable, creativo y con una gran sonrisa”, aseguró entonces. Aunque la huelga de guionistas de ese año obligó a la familia a regresar temporalmente a Seattle, Robinson siguió formándose y presentándose a audiciones hasta que empezaron a llegar las primeras oportunidades en televisión.

En 2013 se graduó en Campbell Hall School y fue aceptado en la Escuela Gallatin de Estudios Individualizados de la Universidad de Nueva York (NYU). Sin embargo, la actuación ya ocupaba un lugar central en su vida y decidió postergar sus estudios universitarios.

Su primera gran oportunidad llegó en 2010, cuando fue elegido para interpretar a Ryder Scanlon en la sitcom Melissa & Joey. Durante cinco temporadas dio vida al sobrino adolescente del personaje de Melissa Joan Hart y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión familiar estadounidense. Mientras la serie seguía al aire, también participó en producciones como la película de Disney Amienemigas, junto a Zendaya y Bella Thorne, y tuvo una breve aparición en El imperio del contrabando.

Durante años fue uno de los galanes adolescentes de Hollywood. Incluso su compañera de elenco, Zoey Deutch, confesó: “Cuando era adolescente estaba completamente enamorada de Nick” Pacific Press - LightRocket

Con la televisión como plataforma de despegue, las propuestas para el cine no tardaron en llegar. En 2013 protagonizó el film independiente Los reyes del verano, una actuación que llamó la atención de la crítica y mostró una faceta más madura de su trabajo. Dos años después dio el salto definitivo a Hollywood al sumarse a Jurassic World, donde interpretó a Zach Mitchell, el hermano mayor de Gray, en una de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo. Luego llegaron La quinta ola, junto a Chloë Grace Moretz, y Being Charlie, confirmando que buscaba combinar grandes producciones con proyectos más personales.

El papel que cambió su carrera

El éxito de Yo soy Simón también tuvo reconocimiento en los Teen Choice Awards 2018, donde Robinson ganó el premio a Mejor actor de comedia por su trabajo en la película Kevin Winter - Getty Images North America

Aunque ya había participado en producciones de gran alcance, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2018 con Yo soy Simón. En la adaptación cinematográfica de la novela Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, Robinson interpretó a Simon Spier, un adolescente que intenta descubrir la identidad del compañero del que está enamorado mientras reúne el valor para contarle a su familia y a sus amigos que es gay.

La película dejó huella al convertirse en la primera producción de un gran estudio de Hollywood centrada en una historia de amor adolescente entre dos chicos y fue celebrada tanto por la crítica como por el público. Para Robinson también significó un antes y un después. De hecho, tiempo después reveló que había decidido dejar de aceptar papeles ambientados en la secundaria, pero cambió de opinión apenas terminó de leer el guion. Sintió que la historia era demasiado importante para dejarla pasar.

El proyecto también tuvo un impacto personal inesperado. Durante una entrevista en The Ellen DeGeneres Show, el actor contó que mientras filmaba la película, su hermano decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual. “Una de las mejores cosas que me dio esta película fue poder hablar con él sobre todo esto. Creo que esa es la fuerza que tiene: iniciar conversaciones. Ojalá pueda hacerlo para muchas más personas”, recordó.

Un perfil reservado

A diferencia de muchas de las jóvenes figuras de Hollywood que construyeron su popularidad a partir de la exposición constante, Robinson siempre eligió un perfil mucho más reservado. Después del éxito de Yo soy Simón, alternó producciones comerciales con proyectos independientes y papeles más dramáticos, como Maid, Native Son, A Teacher y Damsel.

Robinson, durante la premiere de Native Son, presentada en 2019 en el Guggenheim de Nueva York Slaven Vlasic - Getty Images North America

Esa decisión hizo que, durante algunos años, su nombre dejara de aparecer con frecuencia en los titulares, aunque nunca dejó de trabajar. El estreno de Mensajes de voz para Isabelle, sin embargo, volvió a ponerlo en el centro de la conversación.

En TikTok e Instagram comenzaron a multiplicarse los videos que repasaban su carrera bajo una misma idea: ”¿Cómo nos olvidamos de Nick Robinson?”. Otros fueron un paso más allá y empezaron a pedir que volviera a protagonizar más comedias románticas. Incluso la directora de su último film, McKendrick, admitió que siempre estuvo obsesionada con él: “Cada vez que sonreía, me sentía como una chica de 14 años enamorándose por primera vez”.

Fuera de los sets, Robinson mantiene discreción sobre sus relaciones amorosas. Durante varios años estuvo vinculado sentimentalmente con la cantante Samantha Urbani, aunque ambos evitaron hablar públicamente de la relación. Desde entonces no confirmó nuevas parejas y continúa preservando su vida privada lejos de la exposición mediática.

Lo que viene

El renovado interés por el actor se verá plasmado en su agenda. Este año estrenará Charlie Harper, una nueva historia romántica dirigida por Tom Dean y Mac Eldridge, y además integrará el elenco de Kennedy, la miniserie que reconstruirá la historia de una de las familias políticas más influyentes de Estados Unidos.

Con 31 años y casi dos décadas de carrera, Nick Robinson parece atravesar un verdadero renacimiento profesional. El actor que marcó la adolescencia de toda una generación hoy vuelve a tomar protagonismo y, para muchos, ya es el gran candidato a convertirse en el nuevo galán de las comedias románticas de Hollywood.