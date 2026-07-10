Qué veo en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 11 y 12 de julio
La famosa plataforma de streaming tiene una selección de contenidos para disfrutar desde la comodidad de tu hogar; los tráilers, de qué tratan y todos los detalles
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Después de la vorágine de la semana y los compromisos laborales, muchos esperan el sábado y domingo para poder disfrutar de la familia, tomarse un tiempo de descanso y maratonear con el ranking de las mejores series y películas que ofrece Netflix.
Como es habitual cada viernes, la plataforma de streaming seleccionó las producciones más vistas en la Argentina, para que los usuarios puedan elegir según sus preferencias y disfrutarlas desde la comodidad de su hogar, con un buen balde de pochoclos.
Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix
1. Te encontraré (2026)
Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.
2. La casa de la pradera (2026)
Western/Drama. Una combinación de drama familiar con tintes de esperanza y relato de supervivencia. Esta nueva versión de los célebres libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión única de las dificultades y los logros de quienes forjaron los orígenes del Oeste de EE. UU. Duración: ocho episodios. Ver La casa de la pradera.
3. Mi otra yo, temporada 3 (2026)
Drama/Romance. Esta entrega se centra en sus nuevas etapas personales, mientras confrontan traumas familiares, dilemas y relaciones sentimentales en el pueblo costero de Ayvalık. Las protagonistas buscan un nuevo comienzo y sanar de sus miedos, lidiando con decisiones trascendentales que lo cambian todo. Duración: ocho episodios. Ver Mi otra yo, temporada 3.
4. El polígamo (2026)
Drama/Romance. Joyce, muy popular en las redes sociales, parece el ejemplo ideal de la felicidad conyugal... hasta que las conquistas de su marido infiel desencadenan una gran crisis. Duración: 22 episodios. Ver El polígamo.
5. Verano del 36 (2026)
Drama/Intriga. Niza, verano de 1936, justo en el momento histórico en el que los trabajadores y las trabajadoras francesas comienzan a disfrutar de sus primeras vacaciones pagadas. Esta llegada masiva de veraneantes de clase media y baja altera por completo la paz de la alta burguesía que acostumbra veranear en la lujosa Costa Azul. En medio de este choque cultural y social, cuatro mujeres de orígenes muy distintos se ven involucradas en el misterioso asesinato de un fiscal en el exclusivo hotel Riviera. Duración: seis episodios. Ver Verano del 36.
Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix
1. Aguas que corroen (2018)
Terror/Acción. Una mala decisión en la ruta provoca que Sawyer, una joven que se dirige a una entrevista laboral, se pierda en un bosque helado en el que se oculta una banda de criminales. Entrar fue un error; salir con vida del bosque será un milagro. Duración: 1 h 47 min. Ver Aguas que corroen.
2. La portera (2020)
Acción/Suspenso. Ali, una exmarina traumatizada en combate regresa a su país para comenzar una nueva vida como encargada de un antiguo edificio de Nueva York. Ali deberá enfrentar a un grupo de ladrones. Duración: 1 h 37 min. Ver La portera.
3. Contrarreloj (2023)
Acción/Suspenso. Matt, un empresario estadounidense que reside en Berlín lleva a sus dos hijos en auto cuando, de improvisto, recibe una llamada. Un desconocido le informa de que hay una bomba en el vehículo y la hará estallar si no sigue sus indicaciones. Duración: 1 h 31 min. Ver Contrarreloj.
4. Hasta el final (2026)
Drama/Maternidad. Cuando su hijo pequeño enferma, Jada, que lo dio todo por ser madre, está dispuesta a hacer cuanto sea necesario por encontrar un donante y salvarlo cueste lo que cueste. Duración: 1 h 42 min. Ver Hasta el final.
5. Enola Holmes 3 (2026)
Intriga/Comedia. La detective Enola Holmes viaja a Malta para casarse, donde sus aspiraciones personales se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha: el secuestro de su hermano Sherlock el día de la ceremonia. Duración: 1 h 48 min. Ver Enola Holmes 3.
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