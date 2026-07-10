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Qué veo en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 11 y 12 de julio

La famosa plataforma de streaming tiene una selección de contenidos para disfrutar desde la comodidad de tu hogar; los tráilers, de qué tratan y todos los detalles

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Enola Holmes 3, una de las películas más vistas por los suscriptores de Netflix
Enola Holmes 3, una de las películas más vistas por los suscriptores de Netflix John Wilson - Netflix

Después de la vorágine de la semana y los compromisos laborales, muchos esperan el sábado y domingo para poder disfrutar de la familia, tomarse un tiempo de descanso y maratonear con el ranking de las mejores series y películas que ofrece Netflix.

Como es habitual cada viernes, la plataforma de streaming seleccionó las producciones más vistas en la Argentina, para que los usuarios puedan elegir según sus preferencias y disfrutarlas desde la comodidad de su hogar, con un buen balde de pochoclos.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.

Te encontraré, tráiler
Te encontraré, tráiler

2. La casa de la pradera (2026)

Western/Drama. Una combinación de drama familiar con tintes de esperanza y relato de supervivencia. Esta nueva versión de los célebres libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión única de las dificultades y los logros de quienes forjaron los orígenes del Oeste de EE. UU. Duración: ocho episodios. Ver La casa de la pradera.

La casa de la pradera, tráiler
La casa de la pradera, tráiler

3. Mi otra yo, temporada 3 (2026)

Drama/Romance. Esta entrega se centra en sus nuevas etapas personales, mientras confrontan traumas familiares, dilemas y relaciones sentimentales en el pueblo costero de Ayvalık. Las protagonistas buscan un nuevo comienzo y sanar de sus miedos, lidiando con decisiones trascendentales que lo cambian todo. Duración: ocho episodios. Ver Mi otra yo, temporada 3.

Mi otra yo, temporada 3, tráiler
Mi otra yo, temporada 3, tráiler

4. El polígamo (2026)

Drama/Romance. Joyce, muy popular en las redes sociales, parece el ejemplo ideal de la felicidad conyugal... hasta que las conquistas de su marido infiel desencadenan una gran crisis. Duración: 22 episodios. Ver El polígamo.

El polígamo, tráiler
El polígamo, tráiler

5. Verano del 36 (2026)

Drama/Intriga. Niza, verano de 1936, justo en el momento histórico en el que los trabajadores y las trabajadoras francesas comienzan a disfrutar de sus primeras vacaciones pagadas. Esta llegada masiva de veraneantes de clase media y baja altera por completo la paz de la alta burguesía que acostumbra veranear en la lujosa Costa Azul. En medio de este choque cultural y social, cuatro mujeres de orígenes muy distintos se ven involucradas en el misterioso asesinato de un fiscal en el exclusivo hotel Riviera. Duración: seis episodios. Ver Verano del 36.

Verano del 36, tráiler
Verano del 36, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Aguas que corroen (2018)

Terror/Acción. Una mala decisión en la ruta provoca que Sawyer, una joven que se dirige a una entrevista laboral, se pierda en un bosque helado en el que se oculta una banda de criminales. Entrar fue un error; salir con vida del bosque será un milagro. Duración: 1 h 47 min. Ver Aguas que corroen.

Aguas que corroen, tráiler
Aguas que corroen, tráiler

2. La portera (2020)

Acción/Suspenso. Ali, una exmarina traumatizada en combate regresa a su país para comenzar una nueva vida como encargada de un antiguo edificio de Nueva York. Ali deberá enfrentar a un grupo de ladrones. Duración: 1 h 37 min. Ver La portera.

La portera, tráiler
La portera, tráiler

3. Contrarreloj (2023)

Acción/Suspenso. Matt, un empresario estadounidense que reside en Berlín lleva a sus dos hijos en auto cuando, de improvisto, recibe una llamada. Un desconocido le informa de que hay una bomba en el vehículo y la hará estallar si no sigue sus indicaciones. Duración: 1 h 31 min. Ver Contrarreloj.

Contrarreloj , tráiler
Contrarreloj , tráiler

4. Hasta el final (2026)

Drama/Maternidad. Cuando su hijo pequeño enferma, Jada, que lo dio todo por ser madre, está dispuesta a hacer cuanto sea necesario por encontrar un donante y salvarlo cueste lo que cueste. Duración: 1 h 42 min. Ver Hasta el final.

Hasta el final, tráiler
Hasta el final, tráiler

5. Enola Holmes 3 (2026)

Intriga/Comedia. La detective Enola Holmes viaja a Malta para casarse, donde sus aspiraciones personales se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha: el secuestro de su hermano Sherlock el día de la ceremonia. Duración: 1 h 48 min. Ver Enola Holmes 3.

Trailer Enola Holmes 3
Trailer Enola Holmes 3
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