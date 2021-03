Bruno Mars y Chris Martin actuaron en los In Memoriam de los Grammy

El recuerdo a los músicos que murieron a lo largo del año es siempre uno de los segmentos más relevantes en la entrega de los premios Grammy. Con la sensibilidad a flor de piel, los homenajes tienen mucho de respeto, de celebración de un legado y de tributo. Y esta ceremonia no fue la excepción.

Un video de archivo con Bill Withers cantando “Ain’t No Sunshine” dio por comenzado el listado y los shows en el piso del estudio. Anderson Paak y Bruno Mars lideraron la secuencia con un homenaje enérgico a Little Richard, el gran precursor del rock and roll fallecido el pasado 9 de mayo. Mientras, en las pantallas se sucedían imágenes de músicos de todos los géneros y geografías.

Lionel Richie homenajeó a Kenny Rogers

Chick Corea y McCoy Tyner (ambos legendarios pianistas de jazz), Sophie (joven promesa de la música electrónica que falleció a los 34 años), MF Doom y Pop Smoke (los dos del mundo del hip hop) y Armando Manzanero (mencionado erróneamente como “Leyenda de la Salsa”) fueron algunos de los nombres que tuvieron lugar mientras no paraba de sonar música. La guitarra de Van Halen en el medio del estudio, con el histórico solo de “Eruption” sonando de fondo también fue uno de los momentos más emotivos del segmento.

Pero sin dudas el clímax llegó con Brittany Howard, una de las grandes voces de la última década. La ex Alabama Shakes puso todo el poderío de su garganta para “You’ll Never Walk Alone”, en una versión con toda la intensidad del blues y el soul sureños. Como bonus para el espectador alerta: Chris Martin (líder de Coldplay) fue el pianista de la banda que acompañó a Howard.