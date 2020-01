Camila Cabello: lo mismo pero diferente, no es poco

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2020

Romance: "Shameless", "Living Proof", "Should´ve Said It", "My Oh My", "Señorita", "Liar", "Bad Kind of Butterflies", "Easy", "Feel Is Twice", "Dream of You", "Cry forMe", "This Love", entre otros / Nuestra opinión: buena

"La reina del pop cubano-norteamericano se desvía de su sonido característico en su segundo álbum", dice la reseña del diario británico The Guardian, pero suena extraño, porque la cantante pop Camila Cabello apenas tiene un par de discos.

¿Cual sería su sonido? Ocurre que Camila aparece como colaboradora (feat.) en innumerables temas de otros artistas como dicta la época. Y de ahí se suponía que mantendría ese clima reggatonero para todo lo que encarara. Pero no.

Si bien en Romance aparece mucho rasgo latino, al parecer, cierta estrella de autotune y frases cortadas empieza a apagarse. Es pop para adolescentes con ritmos bastante clásicos y una voz que se mantiene en el registro impersonal esperado para estos casos: podría ser cualquier otra cantante.

"Señorita" el súper hit con Shawn Mendes la muestra más cerca de sus raíces, al estilo "Despacito", aunque llama la atención lo mal pronunciada que está la palabra "señorita". Los bajos sintetizados son el nuevo hallazgo de los productores "algorotomizados" del pop y, en Romance, no se ahorran ninguno.

En 14 canciones sobran motivos para que el disco se transforme en una cantera de hits adolescentes. ¿Menos hip hop y más cancionero? ¿Lo mismo pero diferente? No es poco.