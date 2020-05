Noel Gallagher publicó un inédito de Oasis. Además, escuchá las novedades de Duki, Deep Purple, Miranda!, Nora Jones y Ximena Sariñana Fuente: Archivo

Oasis - Don't Stop...

Suena como: una provocación

Ideal para: extrañar a Oasis

"Como el resto del mundo, tuve tiempo infinito para gastar, así que pensé que finalmente podría revisar y ver qué era lo que había en los cientos de los CD sin rotular que tengo tirados en casa", contó Noel Gallagher a través de un comunicado, antes de lanzar el demo de "Don't Stop", un inédito de Oasis -que ya circulaba en versión pirata registrada en una prueba de sonido del grupo, allá por 2009- grabado tan solo con su voz, un par de guitarras, pandereta y bongó. Fue un movimiento que, como era de esperar, volvió a revolver las aguas siempre turbulentas de los hermanos Gallagher. "Escuchame, chico tofu", le respondió Liam a través de su cuenta de Twitter. "Si vas a publicar demos viejos, asegurate que yo esté cantando y que Bonehead esté tocando la guitarra, si no, no tiene una mierda de valor."

Duki - Fornai

Suena como: una fantasía gamer

Ideal para: musicalizar una sesión en línea

Horas después de finalizada la proeza de Travis Scott en Fornite, donde ofreció una serie de cinco shows para casi 30 millones de jugadores, es ahora Duki quien reencarna en la piel digital del popular videojuego de Epic Games. "Construyo mi bando, acelero en el quad, me siento en Fortnite", canta Duki en "Fornai" -el primer track después de su colaboración con Bud Bunny en el tema "Hablemos mañana"- secundado por Orodembow, su DJ y habitual productor, entre sonidos de bombas y metralletas. El video, dirigido por Ballve, lo tiene al cantante en pleno campo de batalla, cuidando su score entre figuras como Neo Pistea, el streamer Coscu y el gamer zEkO.

Miranda! - Casi feliz

Suena como: hit agridulce

Ideal para: un lapso de existencialismo doméstico

El primer single del año de Miranda! -sucesor de "Un tiempo", editado a finales del año pasado-, es una pop agridulce que aborda las dudas y los vaivenes emocionales que llegan con la crisis de la mediana edad. "La contradicción eterna de la raza humana, la parodia de la sociedad civilizada / Puede que me haga llorar, pero prefiero reír", canta Sergi con tono algo desahuciado, sobre este hit con aires de prime-time. La canción fue compuesta por el dúo para Casi feliz, la nueva serie original de Netflix que se estrena hoy, protagonizada por Sebastián Wainraich y Natalie Pérez y dirigida por Hernán Guerschuny.

Deep Purple - Man Alive

Suena como: rock apocalíptico

Ideal para: fantasear con el fin

El rock progresivo de Deep Purple abraza un cariz apocalíptico en "Man Alive", el segundo adelanto de Whoosh! , el nuevo disco del grupo británico que saldrá el próximo 7 de agosto. La canción, sucesora de "Throw My Bones", lanzada en marzo pasado, gana dramatismo en tiempos de pandemia. "En la canción ha pasado algo que ha matado a toda la población de la tierra, y trata de representar esta imagen de grandes y pequeñas criaturas pastando en un suelo rojo y sangriento, con la hierba comenzando a crecer en las calles de las ciudades", contó Ian Gillan. El nuevo disco, número 21 en el conteo de la banda, fue grabado en marzo del 2019 en Nashville junto con el productor Bob Ezrin.

Norah Jones - Tryin' to Keep Together

Suena como: canción de cuna

Ideal para: una siesta de domingo

Aunque el próximo disco de Norah Jones, Pick Me Up Off the Floor , saldrá vía Blue Note Records el 12 de junio, la cantante acaba de lanzar esta canción que forma parte del material de descarte de ese nuevo universo. "No tenía la intención de lanzarlo ahora, pero la canción seguía corriendo por mi cabeza. Así es como me siento en este momento, así que me pareció apropiado lanzarlo. Tal vez también es lo que sienten los demás", dijo ella sobre "Tryin' to Keep Together", una balada a piano compuesta y producida junto a Thomas Bartlett. Del nuevo disco, Jones ya había adelantado "How I Weep", que abre el listado, y "I'm Alive", en colaboración junto a Jeff Tweedy de Wilco.

Ximena Sariñana - Una vez más

Suena como: pop acaramelado

Ideal para: una relación a distancia

A días de haber aparecido en el último simple de LP, "Girls Go Wild", Ximena Sariñana publica "Una vez más", una balada pop preciosista y romántica que parece retomar la senda de ¿Dónde bailarán las Niñas? , su último disco editado el año pasado, con el que el que obtuvo dos nominaciones a los Grammy Latinos. La cantante y actriz mexicana, que este año ya había lanzado el simple "TBT 4EVER" junto a Jesse Baez, contó con la colaboración de las artistas Elsa y Elmar, Susana Izaza, Grettel Garibaldi y Ruzzi, quienes hicieron su aporte en la composición y producción de la canción.

Textos por Juan Barberis