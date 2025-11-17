Anais, la hija de Noel Gallagher, decidió cambiar radicalmente su look en una peluquería de Buenos Aires
La joven de 25 años acompañó a su padre para los shows en River y disfrutó de salidas culturales, comidas típicas y hasta visitó la tumba de Eva Perón; además, eligió el país como el escenario para un nuevo estilo en su cabello
- 4 minutos de lectura'
Oasis regresó a la Argentina y generó un gran furor entre sus miles de fanáticos, con dos conciertos en el estadio Monumental que quedarán para la antología de la música internacional en el país. Como parte de la comitiva de los hermanos Gallagher, llegó a Buenos Aires Anais Gallagher, hija de Noel. La joven de 25 años disfrutó de su estadía porteña y mostró todo en sus redes sociales, incluido un jugado cambio de look que sorprendió a sus seguidores.
Como parte de su gira Live ’25, el tour que marcó su vuelta a los escenarios tras más de quince años, la mítica banda inglesa desembarcó en Buenos Aires y despertó el delirio de los argentinos, que expresaron todo su fanatismo. Anais viajó con el grupo durante la gira y su presencia despertó interés en el público en esta nueva etapa, que marcó el histórico reencuentro entre los hermanos Liam y Noel.
De acuerdo con lo que trascendió, Anais fue clave para facilitar el acercamiento entre los hermanos, que derivó en este regreso a los escenarios. La modelo de 25 años —fruto del matrimonio de Noel Gallagher con su primera esposa, Meg Matthews— fue la responsable de impulsar a que su padre vuelva a tener contacto con Liam tras años de enemistad. Por eso, la joven no quiso perderse este esperado viaje a Argentina.
En su llegada al país, Anais optó por un rotundo cambio de look para ir a ver los recitales de su papá y su tío. Visitó la peluquería Jara Taller de Pelo, en Palermo Hollywood, y el estilista Max Jara creó para ella el peinado “British Glow Up”, que consistió en un blowout con capas largas, un flequillo cortina perfectamente integrado y un volumen aireado, lo que logró un “movimiento natural, luminoso y cinematográfico”, según reveló el peluquero.
La hija de Noel mostró todos los detalles de su visita a Buenos Aires en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 400 mil seguidores. “Buenos Aires goodness me how I love you! (Buenos Aires, Dios mío, ¡cómo te quiero!)”, escribió en un carrusel, que recibió rápidamente las muestras de cariño por parte de los fans argentinos de Oasis.
En una de las imágenes, se ve a la joven inglesa posar con la camiseta de la selección argentina en el estadio Monumental, en la previa al show. Luego, compartió en sus historias de Instagram un breve video de un solo de guitarra de su papá durante el último concierto. “He’s is so cool (Él es tan cool)”, escribió sobre el clip.
Obviamente, Anais no se perdió de probar los platos típicos argentinos. En el posteo mostró dos imágenes de los exclusivos restaurantes que visitó: en uno comió milanesa y en otro empanadas de carne.
También tuvo tiempo para realizar salidas culturales en la capital argentina. Visitó el Cementerio de Recoleta y en particular fue a conocer la tumba de Eva Perón, al igual que lo hizo su padre. La joven dejó inmortalizado ese momento en una estética foto del lugar, donde se ve una estampita del famoso abrazo de Evita con Juan Domingo Perón en la Casa Rosada.
Por último, acudió a la famosa librería El Ateneo Gran Splendid, la biblioteca más grande Sudamérica y un ícono de la cultura porteña. Resta saber qué libros habrá comprado Anais en la conocida tienda de la avenida Santa Fe.
Tal como lo hicieron Noel y Liam Gallagher, Anais se rindió ante la cultura y el público argentino. La joven disfrutó de los míticos conciertos de Oasis en River y pudo conocer en profundidad una ciudad que ama a la mítica banda inglesa.
Otras noticias de Celebridades
Archivo íntimo. El regreso de Selena Quintanilla: las imágenes inéditas del nuevo documental sobre la artista latina
“No quería dormirme”. La China Suárez contó los detalles de su primera cita en París con Icardi
En diálogo con Moria. La China Suárez reveló cómo fue la pelea con Wanda Nara en un restaurante
- 1
Oasis: la emoción de los hermanos Gallagher tras el primer show y la confesión de Liam
- 2
Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años
- 3
Juana Viale deslumbró con un look retro e hizo un importante anuncio para el verano
- 4
Lito Vitale: talento precoz, reflexiones de un hombre orquesta y el recuerdo de sus padres “zarpados”