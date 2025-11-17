Anais, la hija de Noel Gallagher, decidió cambiar radicalmente su look en una peluquería de Buenos Aires

Oasis regresó a la Argentina y generó un gran furor entre sus miles de fanáticos, con dos conciertos en el estadio Monumental que quedarán para la antología de la música internacional en el país. Como parte de la comitiva de los hermanos Gallagher, llegó a Buenos Aires Anais Gallagher, hija de Noel. La joven de 25 años disfrutó de su estadía porteña y mostró todo en sus redes sociales, incluido un jugado cambio de look que sorprendió a sus seguidores.

Como parte de su gira Live ’25, el tour que marcó su vuelta a los escenarios tras más de quince años, la mítica banda inglesa desembarcó en Buenos Aires y despertó el delirio de los argentinos, que expresaron todo su fanatismo. Anais viajó con el grupo durante la gira y su presencia despertó interés en el público en esta nueva etapa, que marcó el histórico reencuentro entre los hermanos Liam y Noel.

De acuerdo con lo que trascendió, Anais fue clave para facilitar el acercamiento entre los hermanos, que derivó en este regreso a los escenarios. La modelo de 25 años —fruto del matrimonio de Noel Gallagher con su primera esposa, Meg Matthews— fue la responsable de impulsar a que su padre vuelva a tener contacto con Liam tras años de enemistad. Por eso, la joven no quiso perderse este esperado viaje a Argentina.

La joven aprovechó su estadía para cambiar su look (Foto: Gentileza Soy Prensa)

En su llegada al país, Anais optó por un rotundo cambio de look para ir a ver los recitales de su papá y su tío. Visitó la peluquería Jara Taller de Pelo, en Palermo Hollywood, y el estilista Max Jara creó para ella el peinado “British Glow Up”, que consistió en un blowout con capas largas, un flequillo cortina perfectamente integrado y un volumen aireado, lo que logró un “movimiento natural, luminoso y cinematográfico”, según reveló el peluquero.

Anais fascinada con su visita a Buenos Aires

La hija de Noel mostró todos los detalles de su visita a Buenos Aires en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 400 mil seguidores. “Buenos Aires goodness me how I love you! (Buenos Aires, Dios mío, ¡cómo te quiero!)”, escribió en un carrusel, que recibió rápidamente las muestras de cariño por parte de los fans argentinos de Oasis.

Anais se rindió ante el público argentino y posó con la camiseta de la selección (Foto: @gallagher_anais)

En una de las imágenes, se ve a la joven inglesa posar con la camiseta de la selección argentina en el estadio Monumental, en la previa al show. Luego, compartió en sus historias de Instagram un breve video de un solo de guitarra de su papá durante el último concierto. “He’s is so cool (Él es tan cool)”, escribió sobre el clip.

"He´s so cool", el elogio de Anais Gallagher a su padre Noel

Obviamente, Anais no se perdió de probar los platos típicos argentinos. En el posteo mostró dos imágenes de los exclusivos restaurantes que visitó: en uno comió milanesa y en otro empanadas de carne.

Anais probó los platos típicos de Argentina (Foto: @gallagher_anais)

También tuvo tiempo para realizar salidas culturales en la capital argentina. Visitó el Cementerio de Recoleta y en particular fue a conocer la tumba de Eva Perón, al igual que lo hizo su padre. La joven dejó inmortalizado ese momento en una estética foto del lugar, donde se ve una estampita del famoso abrazo de Evita con Juan Domingo Perón en la Casa Rosada.

La hija de Noel visitó la tumba de Evita Perón en el Cementerio de Recoleta (Foto: @gallagher_anais)

Por último, acudió a la famosa librería El Ateneo Gran Splendid, la biblioteca más grande Sudamérica y un ícono de la cultura porteña. Resta saber qué libros habrá comprado Anais en la conocida tienda de la avenida Santa Fe.

Anais aprovechó su visita para empaparse de la cultura argentina (Foto: @gallagher_anais)

Tal como lo hicieron Noel y Liam Gallagher, Anais se rindió ante la cultura y el público argentino. La joven disfrutó de los míticos conciertos de Oasis en River y pudo conocer en profundidad una ciudad que ama a la mítica banda inglesa.