Metallica lanzó una versión acústica de un tema de ... And Justice For All y Neil Young presentó un disco grabado en 1975

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2020 • 14:35

Neil Young - Try

Suena como: un viaje en el tiempo

Ideal para: revivir la época dorada de Young

Homegrown , el atesorado eslabón perdido entre los clásicos Harvest y Comes a Time , finalmente saldrá a la luz el próximo 19 de junio. Este trabajo, grabado por Neil Young en 1975, está conformado por 12 canciones, de las cuales seis permanecen inéditas, incluida "Try", una balada folk que lo muestra con el ánimo bajo piloteando una relación en picada. "Es el lado triste de una historia de amor. El dolor de corazón. Simplemente no pude escucharlo, quería seguir adelante. Así que me lo guardé, escondido en el baúl, en el estante, en el fondo de mi mente", contó Young sobre el álbum, a 45 años de haber sido grabado. Algunas canciones de ese disco, como "Love Is A Rose", "Homegrown", "White Line", "Little Wing" y "Star Of Bethlehem", llegaron a ser incluidas en trabajos posteriores.

Nicki Nicole - Colocao

Suena como: un asalto al pop global

Ideal para: sumar a tu playlist nocturna

Dentro de la meteórica carrera de Nicki Nicole, "Colocao" es quizás su movimiento más ambicioso en busca de nuevos mercados. Como su primera contribución para Sony Music Latin, la división latina de la central norteamericana que decidió brindarle un trato de "artista prioritaria", la rosarina de 19 años asume el desafío y tira un centro al corazón de la industria. "Colocao como Drake, fumo solo para quita' el stress", repite montada al filo zigzagueante de su flow, sobre una mezcla pegadiza de trap, soul y R&B. El video de "Colocao", filmado en Buenos Aires en plena cuarentena, estuvo a cargo de la misma Nicki y sus hermanos y con el trabajo a distancia de la directora J Praznik.

Mi amigo invencible - Freelance

Suena como: synth pop cuyano

Ideal para: un viaje al campo

A tan solo algunas semanas de haber soltado El mismo sol (Lado B), un registro experimental con set reducido que inicialmente había sido solamente editado en vinilo, Mi Amigo Invencible lanza "Freelance", su nuevo simple finalizado en cuarentena. "Sabés bien que pronto llegará un lugar en mi mente, sabés bien, nos conectamos de algún modo, la ciudad me pone ausente / Te das cuenta, no somos extraños, esto es amor", canta Mariano Di Cesare, con su habitual tono de existencialismo agreste, sobre una base de rock onírico y tenuemente bailable, matizada con sintetizadores reverberantes y percusiones altas.

Bad Bunny - Las que no iban a salir

Suena como: reggaetón viral

Ideal para: una fiesta por IG

Hace uno días, Bad Bunny rompió records con un live Instagram en plena cuarentena en donde ofreció a sus seguidores algunas canciones inéditas de su repertorio, que ahora sorpresivamente aparecen agrupadas en su tercer disco titulado Las que no iban a salir . El nuevo material del artista puertorriqueño, apenas tres meses después del lanzamiento de su segundo disco YHLQMDLG , está conformado por 10 tracks y cuenta con las colaboraciones de artistas de la talla de Don Omar ("Pa' romperla"), Jhay Cortez ("Cómo se siente"), Nicky Jam ("Bad con Nicky"), Yandel ("Canción con Yandel") y Zion y Lennox ("Más de una cita").

Metallica - Blackened 2020

Suena como: metal blando

Ideal para: espiar la casa de tu ídolo

Siguiendo con su cronograma de actividades en línea en tiempos de pandemia (con el hashtag #MetallicaMondays todos los lunes lanzan desde su cuenta de YouTube la grabación de algunos de sus conciertos a criterio del grupo), Metallica ahora lanza "Blackened 2020", una versión acústica del clásico de ...And Justice For All , el cuarto disco del grupo editado en 1988. Esta particular relectura, grabada con cada uno tocando desde sus respectivas casas, significa también una nueva reaparición en público de James Hetfield, después de atravesar cuatro meses de rehabilitación por su adicción al alcohol.

Katy Perry - Daisies

Suena como: pop optimista

Ideal para: una serie adolescente

En el nuevo adelanto de su quinto disco que saldrá el 14 de agosto, Katy Perry manda un mensaje de resiliencia en tiempos de crisis sanitaria y económica. "Escribí esta canción hace un par de meses como un llamado a permanecer fiel al curso que te has marcado, independientemente de lo que otros puedan pensar. Pero recientemente ha tomado un nuevo significado para mí, a la luz de lo que está experimentando todo el mundo", dijo Perry en un comunicado. En pleno embarazo de su primer hijo con el actor Orlando Bloom, la cantante suena emotiva y enérgica sobre un pop hecho a la medida de su obra. "Dijeron que no iría a ningún lado y trataron de descartarme, tomé esos palos y piedras, les mostré que podía construir una casa", canta Perry con gesto bíblico. "Me dicen que estoy loca, pero nunca dejaré que me cambien, hasta que me cubran de margaritas."

Textos de Juan Barberis