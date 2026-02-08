Las efemérides del 8 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo, en que se cumplen 14 años de la muerte de Luis Alberto Spinetta.

El músico argentino apodado como “El Flaco” falleció a los 62 años a causa de un cáncer de pulmón, el 8 de febrero de 2012 en Buenos Aires, la misma ciudad en la que había nacido. Para ese entonces, su vida ya era sinónimo de canciones y discos inolvidables como solista y líder de bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Spinetta Jade e Invisible, entre otras.

Luis Alberto Spinetta - Muchacha Ojos De Papel (En Vivo)

A lo largo de más de 50 años de carrera, ejerció una influencia inconmensurable en las generaciones de nuevos artistas, que rescataron tanto su virtuosismo para la guitarra como la poesía en sus letras. Después de una trayectoria única en la escena local, tuvo la oportunidad de hacer un balance de su obra en vivo a través del concierto de las Bandas Eternas, que tuvo lugar en el estadio José Amalfitani el 4 de diciembre de 2009, donde tocó distintos temas de su repertorio con colaboraciones de otros músicos. Por su lugar destacado en la cultura argentina, la fecha de su nacimiento, 23 de enero, fue nombrada el Día del Músico Nacional.

Efemérides del 8 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1785 – Nace el militar y político argentino Martín Miguel de Güemes.

1828 – Nace el escritor y poeta francés Julio Verne, autor de obras como Viaje al centro de la Tierra y Veinte mil leguas de viaje submarino.

1911 – Nace la poeta estadounidense Elizabeth Bishop.

1921 – Muere el escritor e intelectual ruso Piotr Kropotkin.

1923 – Nace el payaso y cantante español Alfonso Aragón Bermúdez, más conocido como “Fofó”. Fue miembro del trío Gaby, Fofó y Miliki.

1931 – Nace el actor estadounidense James Dean.

1941 – Nace el actor estadounidense Nick Nolte.

1949 – Nace la actriz y comediante mexicana Florinda Meza.

1955 – Nace el escritor estadounidense John Grisham.

1957 – Nace el exfutbolista y periodista deportivo argentino Norberto “el Ruso” Verea.

1959 – Nace el empresario, dirigente deportivo y expresidente argentino Mauricio Macri, quien estuvo a cargo del Poder Ejecutivo entre 2015 y 2019.

1974 – Nace el actor estadounidense Seth Green.

2007 – Muere la actriz y modelo estadounidense Anna Nicole Smith.

2012 – Muere el músico, cantante y poeta argentino Luis Alberto “el Flaco” Spinetta.

Rezo por vos' (con Luis Alberto Spinetta)