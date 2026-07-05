De Rosalía a Iron Maiden, los recitales que no hay que perderse en lo que resta del año

El segundo semestre del año acaba de comenzar y en materia de shows musicales a gran escala ya hay una agenda armada que, seguramente, se irá acrecentando en los próximos meses. Aunque el Mundial de Fútbol y las vacaciones de invierno ponen en pausa a buena parte de la programación musical, a partir del mes que viene ya se pueden ver en el calendario varios shows apuntados en grandes estadios y arenas. Veamos.

Rosalía

Para empezar agosto, Rosalía es un buen plan. La mujer que más renovó la música popular a gran escala en la última década pasará por Buenos Aires en el marco de su tour de presentaciones en vivo de su último álbum, Lux. 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el Movistar Arena.

Rosalía Instagram

Rubén Blades

El astro de la música del Caribe es una visita bastante frecuente a nuestro país. El cantante salsero regresará para un concierto de su gira Fotografías, acompañado por la orquesta de Roberto Delgado. El 16 de agosto, en el Movistar Arena.

Show de Rubén Blades en el Luna Park Franco Fafasuli - Gentileza Varas-Otero

Maroon 5

La banda liderada por Adam Levine llegará para presentar su último material, Love Is Like, y repasar una carrera llena de éxitos. El 3 de septiembre se presentará en el Hipódromo de San Isidro.

Maroon 5

Fatboy Slim

El productor y DJ británico promete un enérgico set con sus grandes clásicos y una impactante puesta audiovisual. El 5 de septiembre, en el Movistar Arena.

Robbie Williams

El cantante inglés ya agendó tres fechas para interpretar las canciones de su último álbum, Britpop. “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del Britpop y una edad de oro para la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum. Es crudo, hay más guitarras y es un álbum aún más animado de lo habitual. Hay algo de ‘brit’ y ciertamente también algo de ‘pop’, estoy inmensamente orgulloso de este cuerpo de trabajo y estoy emocionado de que los fans escuchen este álbum”. Robbie Williams se presentará el 1,2 y 4 de octubre en el Movistar Arena.

Robbie Williams Hector Vivas - FIFA

Die Toten Hosen

El nombre de esta mini gira es de lo más elocuente. Fútbol asado, vino y Adiós Amigos. Esa siempre ha sido la relación que Die Toten Hosen ha tenido con el público argentino. Pero llamó la atención lo de “Adiós amigos”. Es porque los próximos shows de la banda alemana encabezada por Campino serán sus últimos recitales en nuestro país. La decisión ya estaría tomada. Por ahora, las fechas agendadas son el 5 de octubre en Rosario, el 7 en Tandil y la última, el 10, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Iron Maiden

El 20 y el 21 de octubre, en el Estadio de Huracán, la cita será con la indomable Iron Maiden. La banda regresa a menos de dos años de su última visita, en el mismo estadio.

Festivales para todos los gustos

Noviembre reunirá al menos tres festivales bien diferentes. El 14 se realizará el clásico electrónico Creamfields, que, como en ediciones anteriores, tendrá sede en el Parque de la Ciudad. Una semana después, ese mismo predio se vestirá de folklore. Serán dos jornadas, 21 y 22 de noviembre, con la más variado de la música nativa en un festival denominado República Folklore (de Soledad y Chaqueño Palavecino a Los Tabaleros, de Teresa Parodi y Peteco Carabajal a Mariana Carrizo y el Dúo Coplanacu). Por último, el muy esperado Primavera Sound, encabezado por Gorillaz y The Strokes, que se realizará el 28 y 29, todavía con lugar a confirmar.

Def Leppard, ZZ Top, Deep Purple y Slayer

El Movistar Arena será escenario de bandas añosas y muy populares, durante este segundo semestre. Integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen, Def Leppard regresa a la Argentina el 5 de noviembre, cargada de grandes éxitos cosechados en su extensa carrera (“Pour Some SugarOn Me”, “Rock Of Ages”, “Animal”, “Love Bites” y “Foolin”, entre otros). ZZ Top vuelve al país el 24 de noviembre, tras dieciséis años. Como el caso anterior, también vendrá bien provista de sus grandes hits. El 10 de diciembre será el turno de Deep Purple, y el 14 de ese mes, el de Slayer.

ZZ Top

Romeo Santos & Prince Royce

Como dúo volvieron a salir de gira gracias a la colaboración que hicieron para el álbum Better Late Than Never. Para finales de este año tienen un nuevo show agendado en el estadio de Vélez. Será el 14 de noviembre la cita para reencontrarse con los reyes de la bachata.

Romeo Santos y Prince Royce Prensa

Eros Ramazzotti

El cantante italiano celebra las cuatro décadas de su gran hit “Una historia importante“, que presentó en San Remo, al promediar la década del ochenta. Cantará el 28 de noviembre, en el Movistar Arena.

Hayley Williams

Y pensar que parece ayer cuando Hayley Williams apareció con sus menudos 17 años y su vozarrón, allá por 2005, en el primer disco del grupo Paramore. Ahora, con 37, lleva más de un lustro publicando álbumes en solitario y tiene una fecha agendada en Buenos Aires. Será el 15 de noviembre, en el Estadio Malvinas Argentinas.

Ed Sheeran

El 29 de noviembre próximo, el que aterrizará en el Estadio de Huracán Tomás Adolfo Ducó será el inglés Ed Sheeran. Esta será una de las últimas funciones con las que cerrará un intenso año de conciertos, enmarcados en su gira Loop.

Maná

Maná anunció recientemente su regreso a Buenos Aires con su primer show en el Estadio de River Plate: la banda mexicana se presentará el 10 de diciembre, en el marco de Vivir Sin Aire Tour. Se trata de la celebración de cuatro décadas de carrera.