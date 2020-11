Charly García, David Lebón y Pedro Aznar inauguraron las redes sociales de Serú Girán. Cosquin Rock 2013 Santa Maria de Punilla. Córdoba Fuente: RollingStone - Crédito: archivo

Las redes sociales están de fiesta después de ver el vídeo donde Charly García, David Lebón y Pedro Aznar se muestran juntos y anuncian que Serú Girán, la banda que supieron conformar, ahora tiene su cuenta oficial en el mundo virtual. En el anuncio se puede ver a los tres músicos reunidos y si bien advierten que "todavía" no se van a juntar como grupo, los seguidores empezaron a fantasear con un nuevo reencuentro.

"Hola. Creo que conocen mi voz, les quería decir: 'Bienvenidos al lugar de Serú Girán'", dice García mirando a cámara. De fondo, se escucha el estribillo de "La grasa de las capitales", el tema que le da nombre al segundo álbum de la agrupación que se formó en 1978 y que recientemente fue remasterizado y reeditado. En lo que parece ser un living se puede ver a los tres integrantes de Serú, ese encuentro que nació de una temporada en Brasil y que para muchos es uno de los grupos más trascendentales del rock nacional. Luego toma la voz Lebón, quien suma: "Hola, ¿Qué tal?¿cómo les va? Soy David Lebón. Todavía no nos vamos a juntar con Serú Girán pero. ¡bienvenidos a nuestra redes". El encargado de cerrar es Aznar con un eslogan: "Serú Girán, ahora online. Bienvenidos y bienvenidas a nuestras redes".

Serú Girán tiene redes sociales 00:58

Los tres miembros de la banda -el cuarto, el baterista Oscar Moro, murió en 2006- se muestran sonrientes en esta primera aproximación a un posible regreso. Y mientras tanto, habrá que ver qué materiales suben a sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter. En menos de 24 horas, los beatles argentinos ya cuentan con más de 35 mil seguidores y 54 mil reproducciones en su primer video compartido en la red social de las imágenes y videos.

Esta no es la primera vez que Lebón, Aznar y García comparten tiempo juntos. Hace un año, sin ir más lejos, tocaron en el teatro Colón en una de las noches más emotivas para los fans. De juntarse, esta sería la tercera vuelta del grupo. Basta recordar que tras muchos coqueteos, en 1992 (diez años después del último show y disco del cuarteto, No llores por mí Argentina), y tras sortear problemas legales, García, Moro, Aznar y Lebón se reunieron para comenzar a editar Serú '92. El disco incluyó canciones como "Mundo agradable", "No puedo dejar", "Déjame entrar" y "Si me das tu amor". Se trató de todo un éxito comercial: las ventas superaron las 200 mil copias y realizaron memorables conciertos por todo el país. Incluso llegaron a ser la primera banda argentina en tocar en el estadio de River Plate. Pero las peleas entre Charly y Lebón terminaron disolviendo nuevamente a la banda.

Años más tarde, en diciembre de 2002, Charly invitó al escenario a Pedro Aznar y Oscar Moro. El reencuentro con Lebón tardó un poco más pero, por suerte, lograron dejar atrás las rispideces. Una de las fechas más emotivas fue en 2007, a un año de la muerte de Oscar Moro, Charly y Aznar hicieron "Desarma y sangra", "Encuentro con el diablo", "Mientras miro las nuevas olas" y "Esperando nacer".

Desde entonces son frecuentes los escenarios compartidos.Tras ganar el Gardel de Oro, David Lebón contó que iba a visitarlo a Charly García para proponerle hacer un disco juntos. Sólo falta que se concrete y que se sume Aznar a la conversación.

