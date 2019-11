Chayanne en el Movistar Arena Crédito: Ignacio Sanchez

Chayanne tuvo su noche en el Movistar Arena a puro baile, sensualidad, y alegría. El cantante puertorriqueño le dio todos los gustos a su audiencia porteña: hizo participar de sus canciones con coreografías improvisadas y también subió al escenario a una de sus fanáticas. El concierto fue una verdadera " Fiesta en América", tal como se titula una de sus canciones.

El boricua logró resumir sus más de treinta años de carrera musical en dos horas. Casi sin descanso, cantó más de veinte canciones, repasando desde sus clásicas baladas, "Lo dejaría todo" y "Un siglo sin tí", hasta sus hits mas actuales: "Choka choka", "Dime que sientes tú", y "Qué me has hecho".

Pasaron más de tres años desde la última vez que el intérprete hizo un show en Buenos Aires; por eso, la ansiedad acumulada y la pasión del público estuvo presente durante toda la velada. El centro de entretenimientos estaba completamente lleno, y todos los celulares se encendieron cuando el reloj marcó las nueve, a la espera de la llegada del gran protagonista de la noche.

A los pocos minutos, al ritmo de "Torero", Chayanne apareció con toda su energía. El escenario estaba dividido en tres niveles: el cantante se fue acercando más y más hacia sus fans. Bajó las escaleras y de repente aparecieron en escena siete músicos y ocho bailarines. El intérprete brillaba con una camisa con detalles en dorado y pantalones negros muy ajustados. Así fue como dio comienzo a la gran fiesta.

Su amor por Argentina

El cantante de 51 años está de gira con su gira Desde el Alma desde agosto del año pasado; el tour incluye 69 conciertos a lo largo de 13 países del continente americano. Así llegó el turno de Buenos Aires y el boricua dejó en claro que su paso por la ciudad porteña siempre será especial. "¡Hola mi gente linda de Argentina! ¡Verdaderamente son un público maravilloso! Deben estar cansados de que todos los artistas les digan lo mismo, pero es que son gente tan hermosa", empezó diciendo el cantante.

"¡Qué bonitos que se ven todos desde aquí! Ustedes ya saben que en este país yo viví muchísimas cosas importantes: hice videoclips, novelas y canciones. Siempre es un placer estar aquí. ¡Los quiero muchísimo!", expresó más adelante. Y como todo galán, logró derretir a todos cuando dijo poniéndose una mano en el corazón: "Esta noche ustedes manden, que yo obedezco, porque todo esto se hace como el nombre de mi gira lo dice, desde lo más profundo de mi alma".

Después de algunas baladas como "Y tú te vas" y "Me enamoré de ti", el cantante volvió a sonreírle a sus fans y a mostrase cómplice con ellos: "¡Saben una cosa? Veo todos sus ojitos mirándome, ¡y pienso que todavía no han visto nada! Luego de arengar a todos los sectores a saltar y bailar, sonó otro de sus grandes hits, "Caprichosa".

Con calor, pero siempre con una sonrisa

Sin dudas, uno de los sellos personales del show fue el baile. Desde el comienzo del concierto hasta la última canción, el cantante no dejó de transpirar sobre el escenario. Hubo siete cambios de vestuario: siempre con sus pantalones negros ajustados, pero con distintas camisas y remeras a juego con detalles en rojo. Cada prenda que se ponía terminaba totalmente mojada. Sin embargo, volvía renovado para cada tema, después de tomar un poco de agua y secarse la cara con una toalla.

Lejos de ser un impedimento, Chayanne apeló al humor y logró divertir a sus fans. "¿Ustedes sienten calor? Porque yo siento un fuego adentro, pero no importa nada, ¡sigamos con la fiesta!", les dijo con una gran sonrisa. Una vez más, todos bailaron al ritmo de "Humanos a Marte".

Como si las tres décadas no hubieran pasado, el cantante volvió a hacer las mismas coreografías que hacía en sus comienzos, reversionadas con algunos pasos nuevos y arreglos musicales.

Dos momentos únicos muy cerca de sus fans

Cuando ya había pasado casi una hora de show, Chayanne sorprendió a todos y saltó del escenario directo a la platea de las primeras filas. Mientras sonaba su tema "Fiesta en América", el intérprete se perdió entre la gente por unos instantes saludando y abrazando a todos los fans que pudo.

Después del fervor, el público disfrutó de otro emotivo momento. Mientras cantaba "Tiempo de Vals", el artista tomó la palabra y dijo: "Me parece que estoy necesitando una compañera de baile para esta canción. Me siento aquí muy sólo y me vendría muy bien un poco de ayuda". Los gritos y las manos alzadas coparon todo el lugar mientras Chayanne elegía quien sería la afortunada que disfrutaría de sus minutos de gloria.

Los ojos del intérprete se posaron sobre una adolescente, que fue invitada de inmediato a subir al escenario. La joven rompió en llanto cuando pudo fundirse en un tierno abrazo con el cantante. Bailaron juntos el vals, filmaron un video y se sacaron una selfie para sellar el inolvidable momento.

Los mensajes de Chayanne: tolerancia y compromiso

Después de cantar sus hits movidos "Boom Boom" y "Salomé", el cantante tomó la palabra una vez más y le transmitió algunos deseos a sus fans: "¡Qué gran noche que estamos viviendo, Buenos Aires! Lo más lindo de todo esto es que yo sé que ustedes después se llevan esta alegría a sus casas. Todos podemos haber pasado cosas difíciles, pero nos tenemos los unos a los otros". Después continuó diciendo: "No todos pensamos igual, porque las personas somos diferentes y eso es lo que nos hace especiales. No perdamos nunca la tolerancia ni el amor que nos tenemos". Y remató con la frase: "¡Yo sé que nunca los voy a dejar de amar!".

Luego de muchas coreografías perfectamente sincronizadas con sus bailarines, el cantante destacó la gran preparación que conlleva tener a 16 personas en escena al mismo tiempo sobre un escenario: "Yo no hago todo esto sólo, tengo un gran equipo que me acompaña en cada decisión. Aquí está todo pensado: las estructuras del escenario, las cinco pantallas, las luces, las coreografías, todo", explicó Chayanne. Y agregó: "Saben que es un gran compromiso brindarles lo mejor de nosotros. Siempre pensamos en cómo sorprenderlos y lograr que se vayan muy felices".

Por último, miró al público y les dijo con una gran sonrisa: "¡Gracias a todos ustedes, que son los verdaderos protagonistas de este gran día! Y la frutilla del postre fue su hit más pedido: cerró su show al ritmo de "Provócame".