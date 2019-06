Dak1llah, Roselló, Lelé, Romina Sosa y los artistas de la generación inclusiva

Candelaria Tinelli apuesta a su carrera como cantante Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Una bailarina nacida en La Cava que es referente social de su barrio y que viaja por el mundo con la compañía de danza urbana que ella misma creó y dirige: Crew Fuera de Foco. Un autodefinido "cheto" de Recoleta que se convirtió en un exitoso standapero publicando "videitos con remate gracioso" en Instagram. Una princesa del trap local que se abrió camino rapeando en las plazas de Tigre. Un "hacedor" de ruidos y ruiditos y bailarín que creó la primera orquesta de beat box del país. Y la hija hipertatuada del conductor de televisión más popular de la Argentina que decidió lanzarse al universo pop con un disco bautizado Yo.

Para los medios de comunicación, los focus group o los profesionales en cruzar marketing con sociología, ellos se dividen entre millennials y centenialls, influencers e instagramers, todos nacidos y criados en la era digital. Pero en rigor, son artistas de una nueva generación que ellos mismos definen como inclusiva, comprometida, dependiente digital, rebelde, divertida y desprejuiciada.

Referentes en distintos campos y con voz propia, Romina Sosa, Grego Roselló , Dakillah , Miloo y Candelaria Tinelli ("Lelé"), trazan el retrato generacional que, a partir de hoy y hasta el domingo, el festival Provincia Emergente reflejará no solo desde su espíritu, sino también desde su grilla (ver aparte), con un concepto/slogan sin fecha de vencimiento: "Mi generación".

La princesa trapera

"A mí lo que me gusta decir en mis canciones es que no hay que darle bola a la gente que te critica. Hay que tener siempre alta la autoestima: no importa lo que te digan, tenés que pensar: 'yo soy la mejor' y el que tiene algún problema con eso que no me dirija la palabra. Ser autosuficiente ante todo". Dakillah, 18 años, cantante de trap, autora del tema "Act1tud", con casi seis millones de vistas en YouTube.

El género consagrado el año pasado exclusivamente por peso propio, que en 2019 hasta logró copar el line-up del festival internacional más importante del país, Lollapalooza, tiene a Dakillah como una de sus exponentes más jóvenes. Su nombre real es Morena Jabulij y sus inicios fueron dentro de la escena callejera del rap y el hip hop, en el marco de las popularmente conocidas "riñas de gallo" improvisadas en las plazas públicas de todo el país. "Las batallas me ayudaron en todo", le dijo a LA NACION, días antes de subir al escenario del Lolla. "Gané reconocimiento, me sirvió para saber quiénes iban y quiénes no... y las letras las hago tirando freestyle, así que creo que me ayudó mucho".

Hay que tener siempre alta la autoestima: no importa lo que te digan Dakillah

El hombre orquesta

"¿Qué nos representa como generación? Que somos abiertos y que queremos compartir nuestro arte con quien nos quiera escuchar. Antes todo era más cerrado. Yo soy rapero, pero también cumbiero y eso en otra época no se podía". Brian "Miloo" Moya, 30 años, director de la primera orquesta argentina de beat box.

Brian "Miloo" Moya también se crió musicalmente en esas competencias raperas y barriales que ya son signo de los tiempos, pero lo suyo era el beat box. "¿Qué es? Básicamente, el beat box es hacer sonidos y música con la boca", dice este joven que formó parte del Combinado Argentino de Danza (CAD), reclutado por Andrea Servera. "Ella venía de la danza contemporánea y me cambió la cabeza. Con Andrea tomé nuevos rumbos más allá del breakdance".

Dos años atrás, junto a su amigo y consejero DJ Villa Diamante, fundó la Orquesta de Beatbox, con algunos de los chicos que participaron en algunos de sus talleres y con otros que se sumaron desde una convocatoria por redes sociales.

Yo soy rapero, pero también cumbiero y eso en otra época no se podía Miloo

Instagrameando por un sueño

"Socialmente, creo que la nuestra es una generación del disfrute: me ahorro unos mangos y viajo, tardo en ponerme en pareja. Y eso está piola, yo trato de aprender de mi propia generación, porque soy muy enfermo del trabajo y me cuesta disfrutar de las cosas. Pero esta es una generación mucho más abierta y se ve en el contenido que generamos". Grego Roselló, 27 años, standapero con más de un millón de seguidores en Instagram.

Gregorio Roselló nació en 1991, en el barrio de Recoleta y entre los 8 y los 13 años vivió en Miami, Estados Unidos, donde descubrió el stand-up. Desde entonces, lo suyo fue "contar chistes". De actuar todas las semanas en un bar para treinta personas a agotar las entradas de varios Gran Rex con sus espectáculos, Roselló encontró en las redes sociales su medio de comunicación más efectivo. "Yo no me identifico con el sello de influencer por más que muchos me llamen así. Yo soy un generador de contenidos y, por sobre todas las cosas, soy un comediante que hace comedia en las redes sociales, en el teatro, en una película, conduzco un programa y trato de meterle un tono de humor".

Esta es una generación mucho más abierta y se ve en el contenido que generamos Grego Roselló

Tatuada de nacimiento

"Nuestra generación es de una apertura enorme. El feminismo está haciendo que la mujer se pare en una posición de fortaleza nunca antes vista. Hay más libertad de expresión, me gusta esto de poder comunicarse a través del cuerpo, que una mujer pueda ser hombre o viceversa según su gusto y sus sentimientos, las relaciones posibles. Es increíble, antes todo eso era tabú. Hoy se habla, es súper abierto y lo veo como una evolución". Lelé, 28 años, it girl argentina, con un apellido tan expansivo como los tatuajes que cubren casi la totalidad de su cuerpo.

Candelaria Tinelli es una de esas jóvenes que se criaron públicamente, en la televisión, en las secciones de chimentos y, por supuesto, también en las redes. Tras un fallido debut como cantante en la última edición del Lollapalooza (en donde algunos desperfectos técnicos complotaron en su contra), Lelé busca su lugar de forma desprejuiciada, en una escena que la mira de reojo por portación de apellido.

El feminismo está haciendo que la mujer se pare en una posición de fortaleza nunca antes vista Candelaria Tinelli

Del barrio a Berlín

"Yo tengo un lema, que es el de mi trabajo como agitadora comunitaria, porque así me defino yo y así nos definimos con la Crew. Somos agitadores comunitarios porque venimos de barrios populares donde a veces la poesía es callada, donde a veces los movimientos son nulos y la verdad es que nosotros buscamos expresar a través de la danza las problemáticas sociales, políticas y culturales, llevando un mensaje claro y concreto que es que la danza y el arte está en todos lados, es comunitario. La cultura está en los barrios y la poesía es de todos o no es de nadie. Ese es el mensaje que trato de llevar con las obras que tengo, con la Crew y en mis talleres". Romina Sosa, 30 años, directora de la Crew Fuera de Foco, agrupación de danza urbana surgida en La Cava, con experiencias en las villas bonaerenses y en el circuito de centros culturales alemanes también.

Sosa se inició en la danza clásica a los 12 años, pero a los 18, en el barrio de La Cava, descubrió las danzas urbanas y allí encontró la razón de su vida. "La danza urbana me permitió moverme, hablar, decir, contar y poder expresarme. Fue el motor que me llevó a luchar por los derechos de las mujeres. Por eso me reconozco más allá de ser una bailarina, como una referente barrial. Estoy formada como bailarina, pero el arte me llevó a poder estar más presente en los barrios, acompañar a las mujeres, trabajar con cosas que tengan que ver con el alta saludable, el manejo de las viviendas, la poca urbanización que hay en los barrios populares. Todas esas cosas me tienen a mí arraigada acá en La Cava, ahí está un poco mi trabajo".

Somos agitadores comunitarios porque venimos de barrios populares donde a veces la poesía es callada Romina Sosa (Fuera de Foco)

"Espero morir antes de llegar a viejo", cantaba Roger Daltrey hablando de su generación en los años 60 ("My Generation"). Treinta años después, Adrián Dárgelos hacía lo propio y marcaba territorio cantando que "a mi generación no le importa tu opinión" ("D-Generación").

En estos días virales y digitales, si bien la banda sonora de esta nueva generación de artistas con la que el festival Provincia Emergente busca actualizarse aún parece estar escribíéndose, en las voces de estos cinco jóvenes artistas uno puede encontrar los postulados de lo que vendrá.

UNA PROGRAMACIÓN EMERGENTE

Con el firme objetivo de renovarse y promocionar "el recambio cultural", la edición 2019 del festival Provincia Emergente le abrirá las puertas a toda una generación de artistas que desfilará por los diferentes escenarios armados en torno al Estadio Único de La Plata, desde hoy y hasta el domingo.

Entre los shows programados se destacan los de Ángela Torres, Dakillah, Usted Señalemelo, Cazzu, Juan Ingaramo, Wos, Ca7riel y Paco Amoroso, Flu Os, Julián Serrano, Under MC, Wos y Salvapantallas.

Además de música, las actividades gratuitas que se llevarán a cabo durante estas tres jornadas abarcará al teatro, el stand-up, el diseño sustentable, la cultura graffitti, la danza, la moda y las nuevas tecnologías (chequear la programación completa en www.gba.gob.ar/provinciaemergente).