Grego Rossello confirmó que sale con la exnovia de un jugador de la selección argentina

A pocos días de que circulara un video de Grego Rossello a los besos con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González, el conductor de Ferné con Grego (Telefe) confirmó que si bien no tiene un vínculo formal con la joven, sí se están viendo.

Grego Rossello fue visto a los besos en un boliche con Paloma, la ex de Nico González (Foto: Captura TV)

“No veo ninguna paloma por acá”, ironizó el cronista de Puro Show (eltrece) cuando se cruzó en la calle con el actor de 34 años. Entre risas, él le contestó: “Sí, se supo”. Y sobre si era algo que querían mantener oculto, expresó: “Es que nosotros dos somos dos desastres. Primero que no somos nada y el video que se vio fue la primera vez que nos vimos”.

El conductor aclaró que conoció a la expareja del futbolista en los Premios ídolo, que tuvieron lugar el 31 de octubre: “Yo estaba de trajecito, nos hablamos después y hubo buena onda. Ella acaba de separarse y le están enganchando un novio, no está bueno”.

Nico González y Paloma Silberberg se separaron en julio de este año (Foto: Redes Sociales)

En ese sentido, indicó que están en tiempos distintos, pero que igual se dan la oportunidad de conocerse. “Nos vimos un par de veces, es divina. Nos estamos conociendo, es la posta. Yo laburo todo el día, estoy medio a pleno y ella se acaba de separar y me imagino que se quiere divertir y que la quiere pasar bien. Entonces, no sé si dan los tiempos ahora”, subrayó.

Aunque no es una relación formal, no dudó en elogiarla. “A mí me parece una tipaza y me encantaría seguir conociéndola. De eso me hago cargo. Porque posta cada vez que nos vemos nos cagamos de risa. Es muy piola, es muy linda, a mí me encantaría... Es una piba con la que me identifico, tiene un montón de hermanos, una familia por lo visto, no la conozco, pero muy piola. Me siento muy identificado con mi vínculo, con mis hermanos, me parece piola. Pero hoy es eso nada más”, se sinceró.

Días atrás y en diálogo con A la tarde (América) Paloma tampoco tuvo inconvenientes en compartir detalles de su vínculo con Rossello. “Nos estamos conociendo”, dijo, y aclaró: “No somos pareja, nos conocemos hace diez días, fue eso que vieron, un beso nada más, no me dejan besar en paz. No es una relación, es un chongo, me separé hace tres meses, déjenme un poco más de tiempo de soltería”.

Paloma Silberberg rompió el silencio sobre su incipiente romance con Grego Rosello

Rossello también fue correspondido en halagos. “Es otra clase de hombre, lo poco que lo conozco me parece re buen pibe, me cae bien y es re simpático”, comentó la modelo.

Cabe destacar que Silberberg cobró relevancia en el último tiempo tras su escandalosa separación del futbolista de la selección argentina, de quien acusa de haberle sido infiel en varias oportunidades.

En una entrevista para el ciclo que conduce Karina Mazzocco comentó que si bien la relación ya traía varios conflictos internos, ambos habían acordado terminar en buenos términos. Pero todo dio un giro inesperado cuando Paloma llegó a Buenos Aires. “Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”, comenzó su relato.

Paloma Silberberg contó la razón por la que se separó de Nicolás González

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije: ‘A ver qué cara… está haciendo’. Y me la comí, estaba con otra chica”, completó.