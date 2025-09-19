Se confirmó quiénes serán los hosts del stream de MasterChef Celebrity

A casi una semana de que comiencen las grabaciones para MasterChef Celebrity, Telefe dio a conocer quiénes serán los encargados del stream del reality que conducirá por segunda vez Wanda Nara.

Las grabaciones de MasterChef comenzarán el próximo 30 de septiembre (Foto: Instagram @wanda_nara)

Según confirmó el canal de las tres pelotas, Grego Rossello y Nati J serán la dupla encargada de la parte digital del ciclo. Como hoy lo hacen Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo por el React de La Voz, los influencers tendrá en rol de hosts e interactuarán noche a noche con la audiencia mientras miran en vivo el programa a través del canal de YouTube y Twitch de Telefe.

Nati Jota y Grego Rosello serán los hots del stream de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@natijota @gregorosello)

De igual manera, la periodista continuará con Olga, como siempre, y Grego con sus responsabilidades en Telefe como asesor artístico y en la conducción de LaPré de lunes a jueves, y Ferné con Grego todos los jueves a las 23.15 hs.

Además de la mediática al frente, el reality que busca al mejor cocinero amateur contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis como jurados. Asimismo, mientras las hornallas más famosas del país están a la espera de ser encendidas, los concursantes se encuentran con clases de cocina para estar listos para el desafío.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025

A principios de septiembre, Telefe puso al aire Se encienden las hornallas, un programa especial en el que Wanda Nara y Verónica Lozano presentaron 20 de los 24 concursantes de MasterChef Celebrity 2025. Y los cuatro restantes se conocieron al día siguiente. Ellos son:

Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis; Maxi López; Evangelina Anderson; Alex Pelao; Momi Giardina; Ian Lucas; Marixa Balli; Peque Schwartzman; Turco Husain; Roña Castro; Valentina Cervantes; Sofi Martínez; Luis Ventura; Susana Roccasalvo; Esteban Mirol; La Joaqui; Andy Chango; Emilia Attias; Cachete Sierra; Miguel Ángel Rodríguez; Sofía ‘La Reini’ Gonet; Chino Leunis; Julia Calvo y Eugenia Tobal.

Wanda Nara será la conductora de la nueva edición de MasterChef Celebrity; mientras que el jurado está compuesto por Betular, Di Santis y Martitegui

Pese a que hay expectativa con cada uno de los participantes, López genera una atención particular porque se trata del hombre con el que la conductora estuvo casada y se convirtió en madre de sus tres hijos mayores. Además, es con quien protagonizó una gran pelea mediática.

A raíz de todo lo que se generó en torno a su presencia, Wanda publicó en Instagram dos capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con López vía WhatsApp. En dichas postales, el exfutbolista dio a conocer sus habilidades culinarias, un aspecto que sorprendió a la mediática, quien tomó la decisión de visibilizarlo en sus redes sociales.

Maxi López estará en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @masterchefargentina)

En un extracto de la conversación, López le comentó a Wanda que se animó a hacer pan casero como parte del entrenamiento para la competencia gastronómica. “Nunca en la vida”, le aseguró a la conductora en tono de sorpresa.

“Vamos a ver cómo sale”, siguió López, quien, a pesar de estar separado de la empresaria de cosméticos, mantiene una cordial relación en el último tiempo. “Nunca imaginé leer este mensaje de vos”, retrucó Nara y sumó un hashtag sobre el orgullo que le generaría a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos en común que tienen.

Pero el intercambio no quedó ahí: Wanda redobló la apuesta y le prometió a López devolverle un lujoso reloj si se corona como ganador de Masterchef Celebrity.

El intercambio, vía WhatsApp, entre Maxi López y Wanda Nara

“Si ganas te devuelvo el Rolex de la final de la Champions (League) y Santa Bárbara”, lanzó en referencia a la conquista deportiva con el Barcelona en el año 2006 y a la casa ubicada en un barrio privado de zona norte.