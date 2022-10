Coldplay reconfirmó sus shows en la Argentina y habilitará entradas “low cost”

escuchar

Dos semanas después de que Coldplay cancelara sus shows en Brasil debido a un problema de salud de Chris Martin, algo que generó gran preocupación en los fanáticos argentinos que esperaban con ansias ver a la banda, el grupo británico confirmó que los diez conciertos en Argentina siguen en pie.

Además, todos aquellos que se quedaron con ganas de sacar sus entradas podrán hacerlo en las próximas horas debido a que, gracias a la ampliación que se llevó a cabo en el estadio de River, habrá más boletos disponibles. Como si fuera poco, la productora habilitará los Infinity Tickets, un lote de entradas “low cost” a 2800 pesos, dándole la posibilidad a muchas más personas de que disfruten del espectáculo .

Entre las novedades que se dieron a conocer en las últimas horas sobre el concierto está la identidad de la artista telonera: la argentina invitada para abrir los conciertos de Coldplay será Zoe Gotusso. La intérprete, de 25 años, cantará sus temas unos minutos antes que los británicos pisen el escenario y se convertirá en parte de la fiesta.

Coldplay se presentará en el Estadio River Plate los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, en una seguidilla de conciertos impactante. Con más de 550 mil entradas vendidas, el grupo inglés alcanzó un nuevo récord: es la banda con más cantidad de conciertos en el Monumental, destronando a Roger Waters y a su muro (realizó nueve conciertos). Los conciertos del viernes 28 y sábado 29 serán transmitidos a todo el mundo; en nuestro país podrán ser vistos en vivo en salas de los complejos Hoyts, Cinépolis y Cinemark.

Chris Martin y sus músicos están en plena gira de promoción de su último y aclamado disco, Music of the Spheres, donde el cantante se sumerge e imagina cómo es la música del resto de la Galaxia, y que tiene entre sus temas “My Universe”, con la banda coreana BTS, canción que se convirtió en hit a poco de ser lanzada.

Noticia en desarrollo

LA NACION