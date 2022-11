Coldplay sorprendió en River junto a dos ex Soda Stereo

escuchar

Hay lazos invisibles que conectan a personas más allá del paso del tiempo o de cualquier obstáculo, y encuentros que están dictaminados por el destino. Como si fuera solo cuestión de que se enciendan las luces sobre el escenario, un público oficie de testigo y comiencen a sonar los primeros acordes.

La noche en River arrancó con una sorpresa: en la imagen, Charly Alberti tocando la batería junto a Coldplay Fabián Marelli

Primer acto. La relación tripartita entre Coldplay, Soda Stereo y “De música ligera” se instaló hace poco más de seis años, cuando en una conferencia de prensa, en 2016, le preguntaron a Chris Martin cuál era la canción que mejor definía la identidad latinoamericana. En suelo mexicano y a días de haber dejado el Estadio Ciudad de La Plata tras su actuación en la gira “A Head Full of Dreams”, el británico eligió, entre los millones de temas posibles, al hit de Canción Animal.

Al año siguiente, el conjunto inglés volvió a la Argentina, por la misma gira, y un video que se filtró de la prueba de sonido de su show en Brasil adelantó la sorpresa: la capital bonaerense coreó junto a Chris Martin los versos de aquel himno nacional. Gustavo Cerati, eterno, al ritmo del costado más argentino de Coldplay.

Los fans agitan los brazos y cantan al ritmo de las canciones que comparten Coldplay y Soda Fabián Marelli

Segundo acto. En 2019, Soda Stereo presentó un Manifiesto en el que definían a Cerati como “una ausencia presente”, y sentenciaban: “Él decía que por más que lo intentemos, nunca dejaremos de ser Soda, y así parece ser”.

En aquella ocasión, le regalaron a sus fanáticos un viaje al pasado con su gira Gracias Totales, una especie de homenaje al líder del mítico trío. Una cita tan histórica como emblemática, en la que estuvieron presentes con su voz artistas como Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos y, desde ya, Chris Martin. De todos modos, por la distancia ineludible, y casi como una precuela de la música en pandemia, su actuación fue a través de una pantalla.

Zeta Bosio agarró el bajo y se sumó al show de Chris Martin en el Monumental Fabián Marelli

Tercer acto. La obra se completa en el Estadio de River Plate, durante el octavo de la seguidilla -récord absoluto- de 10 shows de Coldplay en la Argentina . Y otra vez está Brasil como antesala, aunque la coincidencia es incompleta: la banda debió posponer sus shows en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023 porque Chris Martin sufrió “una afección pulmonar grave”.

Pero el encuentro estaba sellado con la fuerza que solo tienen los momentos ya fijados en el destino. Chris Martin, Zeta Bosio y Charly Alberti (y Gustavo Cerati desde el recuerdo) comparten escenario por primera físicamente en un Monumental colmado y al ritmo del himno de Soda.

Chris Martin, en un momento de pleno auge del show Fabián Marelli

Si desplazar a los Rolling Stones y a Roger Waters como la banda que atrajó más público en suelo argentino no era suficiente, en la noche de este lunes de noviembre, el conjunto europeo deja otro capítulo en la historia de la música nacional. Los ojos de un estadio entero miran al cielo, ese que según Coldplay está lleno de estrellas, y está vez no lo miran por el juego de fuegos artificiales, papelitos y luces. Cerati también fue a ver a Coldplay y, desde lo más alto, entonó junto a ellos los versos “de aquel amor”.

En ese momento, Chris Martin irrumpe en el Estadio Monumental de River con un pedido: “Necesito un poquito de ayuda cantando. Son los mejores cantadores (sic) del mundo. Están nuestros amigos Charly y Zeta. Hagan ruido. Bienvenidos nuestros hermanos”.

Coldplay-Soda, compartieron escenario y deleitaron al público Miru Trigo

Los shows récord de Coldplay en la Argentina, por la gira “Music of the Spheres”, tenían que terminar con historia. Zeta Bosio y Charly Alberti se suben al escenario para entonar junto a la banda “Persiana americana” y “De música ligera” -el hit que el inglés toca, show a show, cada vez que pisa Argentina-. Tras saltar al compás de los hits de Soda, el Monumental entero levanta la mano en señal al cielo, la pulsera se tiñe de amarillo y juntos, Soda Stereo, Coldplay y público, le cantan “Yellow”, por pedido de Chris Martin, a aquellos que ya no están. Gustavo Cerati, un “ausente presente”.

