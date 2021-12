Coldplay vuelve a la Argentina con una gira ecológica inédita en su historia

La gira mundial de Coldplay por Latinoamérica tendrá un capítulo especial en la Argentina, con un despliegue verde, ecológico y sostenible, nunca antes visto. La banda británica volverá finalmente a estas latitudes con “Music Of The Spheres World Tour”, un show que sumará además a H.E.R. como artista invitada.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda”, dijo el líder de la banda, Chris Martin. “Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”.

El 25 de octubre de 2022 Coldplay se presentará en el estadio River Plate, mientras que el 17 de septiembre lo hará en Bogotá, el 20 en Lima y el 23 en Santiago, cerrando su gira Latinoamericana en nuestro país. Las entradas para el show en Buenos Aires octubre saldrán a la venta el jueves 9 de diciembre a las 10 a.m. a través de All Access.

Coldplay vuelve a la Argentina en 2022 con el compromiso de que sus presentaciones sean lo más beneficiosas para el medio ambiente posible

Coldplay: un show sustentable y una formidable demanda de entradas

Ya se han vendido más de dos millones de entradas para la gira mundial Music Of The Spheres, que comienza el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica, antes de viajar a República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia y Francia, según destacaron desde DF Entertainment, la empresa fundada por Diego Finkelstein que trae a la banda a la Argentina y que además organiza el Lollapalooza.

En 2019, Coldplay se comprometió a hacer que sus giras futuras fueran lo más beneficiosas para el medio ambiente posible, y la gira mundial Music Of The Spheres está acompañada de un conjunto completo de iniciativas de sostenibilidad y compromisos medioambientales, que se pueden ver aquí: coldplay.com/sustainability

Tras su lanzamiento en octubre de 2021, el nuevo álbum de la banda, Music Of The Spheres, encabezó las listas de éxitos de todo el mundo. Su sencillo principal, Higher Power, recibió recientemente una nominación a Mejor Actuación de Dúo / Grupo Pop en los Grammys 2022, mientras que su segundo sencillo, -Billboard Hot 100 #1 la colaboración con BTS, My Universe- se ha reproducido más de 500 millones de veces

De qué se trata la gira de Coldplay para 2022

La gira se basará en pilares fundamentales:

● REDUCIR: En esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50 % en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-2017)

● REINVENTAR: Apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono.

● RESTAURAR: Hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

Por otra parte, “Music Of The Spheres World Tour” de Coldplay se propone:

● Alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en la primera batería recargable móvil para espectáculos.

● Extraer significativamente más CO2 del que produce el tour con una variedad de soluciones basadas en la naturaleza y la tecnología, incluida la plantación de un árbol por cada boleto vendido.

● Proporcionar a cada lugar un anexo de sostenibilidad que solicite las mejores prácticas ambientales.

● Animar a los fanáticos a usar el transporte con bajas emisiones de carbono hacia y desde los shows a través de la aplicación de gira oficial.

● Garantizar que todo el merchandising se obtenga de forma sostenible y ética.

● Ofrecer agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables.

● Poner el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

● Establecer una asociación con expertos en cambio climático en el Instituto Grantham del Imperial College de Londres vinculados al área Cambio climático y Medio Ambiente para cuantificar el impacto de la gira, tanto positiva como negativamente, en el medio ambiente

“Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sustentable posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial del Tour para impulsar las cosas”, remarcó Chris Martin.

“No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora”, finalizó.

