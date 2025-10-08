Cómo fue el show con el que Rosario festejó sus 300 años, junto a Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto

En un amplio escenario montado sobre las escalinatas del siempre imponente Monumento a la Bandera y con el Río Paraná como testigo, este martes por la tarde Rosario comenzó a vivir una jornada soñada e histórica gracias a un multitudinario concierto gratuito con el que celebró sus 300 años. Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, dos indudables referentes artísticos de la ciudad santafesina, fueron los elegidos para encabezar el show en compañía de la Orquesta Sinfónica Provincial dirigida por Nicolas Sorín. Según datos oficiales, la convocatoria habría sido de 200.000 personas.

Con las primeras sombras del atardecer Juan Carlos Baglietto se adueñó del escenario, evidenciando no solo su vigencia sino también el estado intacto de su característico y potente caudal vocal.

Secundado por un octeto que incluyó bajo, guitarra, batería, una sección de vientos y la presencia invitada de Lito Vitale en piano, el experimentado intérprete conquistó al público con clásicos como “Dormite patria”, “Mirta, de regreso”, “Dios y el diablo en el taller”, “La vida es una moneda”, “El loco de la calesita” y un demoledor cierre con “El témpano”.

Caía la tarde cuando Juan Carlos Baglietto ganó el escenario para compartir sus grandes éxitos x.com/Robbert_1970

Después, todo fue para Nicki Nicole, que inició su set bien arriba con “Wapo traketero”, “Colocao” y “Perdido”. Visiblemente emocionada y de blanco inmaculado, la cantante de 25 años cumplió un sueño por partida doble: cantar en su ciudad y ante su gente en el Monumento a la Bandera, y además hacerlo junto con una orquesta sinfónica compuesta por 70 músicos.

Alejada de su zona de confort y cristalizando un hecho inédito en su carrera, Nicki sedujo a una enfervorizada multitud mayormente adolescente, que cantó todos sus temas luciendo vinchas, remeras, banderas y carteles en cartulinas alusivos a la artista.

“Que alegría poder decir esto: Buenas noches Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido aquí”, exclamó para luego, y ya luciendo un nuevo atuendo de riguroso negro, arremeter con logradas versiones orquestadas de “Sale 1 llegan 2″, “Sheite”, “Dispara” y un guiño a la cumbia santafesina y a Los Palmeras de la mano del hit “Olvídala”.

Nicki Nicole cantando “Wapo Traketero” en el Monumento a la Bandera en Rosario durante su show Sinfónico. pic.twitter.com/AhLAD8NecF — Nicki data (@naikiidata) October 7, 2025

Después de agradecer en reiteradas ocasiones la presencia del público, las constantes muestras de cariño hacia su persona y de leer algunos carteles de los afortunados fans más cercanos al escenario, Nicky cerró una noche muy emotiva con “Ojos verdes”, la muy pedida “Mamichula” y “Parte de mí”. “Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida”, confesó a modo de despedida.

Nombres emergentes

A partir de las 14 el gobierno local había comenzado el corte de calles, para transformar la Avenida Belgrano en un paseo Peatonal y que se pudiera disfrutar de los shows que quedaron de cara al Río Paraná y al público que se fue acercando.

La velada dio comienzo con las aplaudidas presentaciones de Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Damaso, emergentes talentos locales que, a pesar de sus diferentes propuestas y señas particulares, no hicieron más que demostrar que Rosario sigue siendo una fuente inagotable de artistas con trascendencia nacional e incluso internacional.

Las cuatro intérpretes brindaron un recorrido por canciones muy populares como “Alfonsina y el mar” y varias de Fito Paez, entre ellas “11 y 6″, “Mariposa technicolor”, “Tumbas de la gloria” y “Ciudad de pobres corazones”.

Cabe señalar también el costado solidario del espectáculo, traducido en donaciones voluntarias aportadas por el público asistente y cuyo destino será la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, una emblemática institución que vela por la salud de la infancia en Rosario.