Cómo se gestó el regreso de Charly García al Luna Park

Esta noche Charly García se presenta en el microestadio porteño, su show más importante en la ciudad desde que volvió a tocar en vivo en 2017 Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal/AFV

Manuel Buscalia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 15:38

"Estaría bueno hacer el Luna Park", le dijo Charly García al productor José Palazzo la noche del 14 de noviembre de 2018. En esa fecha, después de reunirse con la leyenda del jazz Herbie Hancock en el back de su show en el Luna y de regalarle el vinilo de Películas de La Máquina de Hacer Pájaros, García empezó a tomarse en serio la idea de volver a tocar en el estadio de Corrientes y Bouchard, algo que esta noche, a siete años de su última presentación allí, se concretará con localidades agotadas.

Según Palazzo, a cargo de la producción del concierto de esta noche, hubo dos factores para que ese deseo se hiciera realidad. "Las entradas para todos los Gran Rex que hizo se vendieron muy rápido y él percibió cómo la gente lo puteaba porque no conseguía ir, por lo que quería hacer algo más grande", dice el productor cordobés. "La otra es que fue a Chile a tocar en Movistar Arena y agotó todas las localidades una semana antes".

El 13 de julio pasado, Charly actuó en el país trasandino frente a más de 12.000 personas, su mayor convocatoria desde su regreso a los escenarios en marzo de 2017, cuando presentó Random, su último disco, en la sala Caras y Caretas. En estos últimos dos años y medio, pese a tener una seguidilla de internaciones ocasionadas por una salud frágil, el ícono del rock nacional mantuvo siempre vivas sus ganas de seguir tocando. "Es lo que más le importa a él", asegura Palazzo. "No sabíamos qué iba a pasar, pero le puso mucho trabajo a su recuperación y acá estamos".

Los ensayos para el Luna Park empezaron el miércoles pasado, cuando el guitarrista Kiuge Hayashida, el bajista Carlos González y el baterista Antonio Silva, sus músicos chilenos, aterrizaron en Argentina. Desde ese día, la banda que completan el Zorrito von Quintiero en teclados (a cargo también de la dirección del grupo) y Rosario Ortega en coros, ensayó jueves, viernes, domingo y lunes en las salas CBS. "Hicimos dos pasadas de la lista en cada encuentro, unas tres horas", dice el Zorrito.

Ayer, cerca de las 19, Charly reunió a sus músicos en el Luna Park para probar sonido y visuales en un ensayo general. "Arrancó muy fuerte, se cantó todo", afirma el Zorrito. "Él estaba asombrado por el lugar, que no recordaba tanto, me dijo: 'Que grande es' y le respondí: 'Porque ahora estás tocando sobre la Avenida Madero, vos siempre tocaste sobre Lavalle'". "Está muy contento", agrega Palazzo. "Habló muchos con los músicos, los técnicos, me contó algunas anécdotas del Luna como la vuelta de Sui Generis y cuando tocó con Serú Girán".

"Charly inventó el Luna para el rock de alguna manera, después vinieron todos", dice el Zorrito. Y tiene razón: Sui Generis, el dúo que Charly compartía con Nito Mestre, fue el primer grupo del rock argentino en hacer un show masivo en el Palacio de los Deportes con el histórico Adiós Sui Generis, el 5 de septiembre de 1975. Después siguieron presentaciones de La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, sus discos solistas Clics modernos, Piano Bar, Influencia y 60x60 -la última vez que pisó ese escenario durante 2012-, entre otras funciones. "Antes que desaparezca el Luna, algo que debería prohibirse, Charly pasa por su antigua casa", bromea el Zorrito sobre las versiones de venta del predio y su derrumbe para la construcción de oficinas.

Las cerca de 6000 entradas para el show en el Luna Park se agotaron en tres horas. A pesar de haber pasado a un venue de mayor capacidad, muchos de sus fans se quedaron sin la oportunidad de ver a Charly en el mítico estadio. "Nunca se sabe", dice Palazzo sobre la posibilidad de sumar otra fecha allí. "Hacemos un evento, y luego de un tiempo, cuando él tiene ganas de volver a tocar, nos avisa y arrancamos a trabajar".