Fito Páez programó un recital en el Hipódromo de Rosario que serviría de presentación en vivo de su último disco, La conquista del espacio . Pero fue cancelado, como la mayoría de las actividades que reunieran mucha (o poca) gente, para evitar el contagio de coronavirus . Ante la situación decidió ofrecer un concierto íntimo este viernes , desde su casa. Se llamará #Paezencasa y comenzará a las 21.30.

¿Con banda? Claro que no. "Fito está en su casa, con su familia -explicaron desde su entorno- sin tener contacto con el resto de los músicos. Así que será el solito, con su piano, a través de su Instagram oficial y de Facebook Live ". El plan es que interactúe con los que le pidan, por eso no hay un repertorio definido de canciones. "La idea es no tener contacto con gente que entre y salga de la casa. Hay que cumplir con las indicaciones a rajatabla", señaló. La duración será de aproximadamente una hora, aunque, por supuesto, todo dependerá de los temas que Fito tenga ganas de cantar, los estrenos del nuevo disco que quiera versionar en este formato y los pedidos que dejen en redes sociales". Recuerden, transmitirá desde su cuenta de Instagram y por Facebook Live.

El caso de Fito es similar al de Jorge Drexler , la semana pasada. Ante la suspensión de dos recitales en Costa Rica , el cantautor uruguayo decidió hacer un concierto íntimo, solo con su guitarra, y a la carta, con un repertorio armado a pedido de su audiencia virtual. En ese caso, Drexler aprovechó la imagen de teatro con butacas vacías como telón de fondo.

Dos días después, Alejandro Sanz armó un set live en su casa, con el aporte de Juanes . Lo denominaron #LaGiraSeQuedaEnCasa Y en la escena local, Juana Molina presentó Friggatriscadeicafobia - de entrecasa .

Alejandro Lerner lanzó conciertos virtuales para levantar las defensas: Entre todos . Toda la data está en las redes de @AleLernerOk. Será este domingo, desde su estudio de grabación El Pie, con horario, todavía, a confirmar.

Neil Young desde California, también prometió streaming, ahora que no puede continuar con su gira de conciertos en la que presenta su más reciente producción discográfica. Fireside Sessions , se llama su proyecto íntimo: "Como estamos todos en casa y no muchos se están aventurando a salir, trataremos de hacer una transmisión desde mi chimenea con mi encantadora esposa [la actriz Daryl Hannah ] filmando -escribió Young-. Será una producción hogareña, algunas canciones, un poco de tiempo juntos. Pronto anunciaremos el primero ".

Neil Young promete recitales junto a la chimenea de su casa, grabados por su esposa Daryl hannah

El rock, el pop, la música indie. También la clásica . Varias de las funciones de la orquesta de la Ópera Estatal de Berlín, que encabeza Daniel Barenboim , se abrieron para todo público en streaming. En cuanto al Met de Nueva York , también tiene una buena oferta del repertorio operístico de la última década y media. Las transmisiones diarias comenzará a las 20.30, hora de la Argentina. A continuación, una agenda para disfrutar.

Jueves 19: La Traviata, de Verdi. Dirigida por Yannick Nézet-Séguin y protagonizada por Diana Damrau, Juan Diego Flórez y Quinn Kelsey (versión estrenada el 15 de diciembre de 2018).

Dirigida por Yannick Nézet-Séguin y protagonizada por Diana Damrau, Juan Diego Flórez y Quinn Kelsey (versión estrenada el 15 de diciembre de 2018). Viernes 20: La Fille du Régiment, de Donizetti . Dirigido por Marco Armiliato y protagonizado por Natalie Dessay y Juan Diego Flórez (estrenada originalmente el 26 de abril de 2008).

. Dirigido por Marco Armiliato y protagonizado por Natalie Dessay y Juan Diego Flórez (estrenada originalmente el 26 de abril de 2008). Sábado 21: Lucia di Lammermoor, de Donizetti. Dirigido por Marco Armiliato y protagonizado por Anna Netrebko, Piotr Beczala y Mariusz Kwiecien (grabado el 7 de febrero de 2009).

Dirigido por Marco Armiliato y protagonizado por Anna Netrebko, Piotr Beczala y Mariusz Kwiecien (grabado el 7 de febrero de 2009). Domingo 22: Eugene Onegin, de Chaikovski. Dirigida por Valery Gergiev y protagonizada por Renée Fleming, Ramón Vargas y Dmitri Hvorostovsky (grabado el 24 de febrero de 2007).

Recitales On Demand

Para los que no cuentan con una disponibilidad que les permita acomodarse a los horarios de los streaming, el on demand es una buena opción. DirecTV GO ofrece una buena lista que va desde conciertos hasta documentales. Estas son algunas de las propuestas.

Liam Gallagher, para ver on demand

Front and Center Presents Liam Gallagher. El cantante sube al escenario del McKittrick Hotel de Nueva York para tocar el hit de Oasis "Wonderwall", además de canciones solistas como "Wall of Glass" y "Universal Gleam".

El cantante sube al escenario del McKittrick Hotel de Nueva York para tocar el hit de Oasis "Wonderwall", además de canciones solistas como "Wall of Glass" y "Universal Gleam". Depeche Mode en la gira Global Spirit Tour (2017-18). En este tour se presentaron frente a más de tres millones de fans en 115 shows realizados en Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica.

(2017-18). En este tour se presentaron frente a más de tres millones de fans en 115 shows realizados en Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica. The Beatles: Made on Merseyside. La historia de la mítica banda y sus orígenes en la década de 1960 en Liverpool, testimonios y material de archivo. Los entrevistados discuten las primeras apariciones en vivo de la banda y las personalidades de John, Paul, George y Ringo.

La historia de la mítica banda y sus orígenes en la década de 1960 en Liverpool, testimonios y material de archivo. Los entrevistados discuten las primeras apariciones en vivo de la banda y las personalidades de John, Paul, George y Ringo. Elton John: The Nation's Favourite Song. Elton John habla con David Walliams sobre su carrera y su sociedad como compositor con el letrista Bernie Taupin, que abarca 50 años de trayectoria.

Elton John habla con David Walliams sobre su carrera y su sociedad como compositor con el letrista Bernie Taupin, que abarca 50 años de trayectoria. Eric Clapton. Documental que incluye una entrevista al mítico músico británico además de imágenes de toda su carrera.

Documental que incluye una entrevista al mítico músico británico además de imágenes de toda su carrera. Isle Of Wight Festival 2018. Especial sobre el icónico festival de música de la isla de Wight del Reino Unido que reúne a artistas de la talla de Kasabian, Depeche Mode, The Killers, Camila Cabello, Liam Gallagher y Sheryl Crow, entre otros.

Especial sobre el icónico festival de música de la isla de Wight del Reino Unido que reúne a artistas de la talla de Kasabian, Depeche Mode, The Killers, Camila Cabello, Liam Gallagher y Sheryl Crow, entre otros. Soundstage Presents Ringo Starr. En este concierto, Ringo interpreta temas de su carrera solista y clásicos de The Beatles como "Yellow Submarine" y "With A Little Help From My Friends".