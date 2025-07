Qué se sabe de la salud de Phil Collins

El representante de Phil Collins desmintió en las últimas horas los rumores sobre un grave deterioro en su salud y confirmó que el músico fue internado por una operación de rodilla programada. El artista, de 74 años, se mantiene alejado de la vida pública desde su último concierto en 2022.

Qué se sabe sobre la salud de Phil Collins

La noticia más reciente sobre el estado del exbaterista de Genesis provino de su representante, quien habló con el medio estadounidense TMZ. Ante las versiones que circularon en redes sociales, el vocero aseguró que el músico se encontraba en un hospital para una cirugía de rodilla. “No está nada cerca de la muerte”, afirmó de manera contundente para llevar tranquilidad y desmentir cualquier otra especulación.

El último show de Phil Collins con Genesis

El músico británico sufre de pie caído, una afección que le impide levantar la parte delantera del pie y que, en la práctica, le imposibilita tocar la batería. Esta condición se reveló en diciembre de 2024 en el documental Phil Collins Drummer First.

En ese material, el propio artista describió el impacto de esta nueva realidad en su vida. “Pasé toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock”, expresó. “Si no puedo hacer lo que hacía tan bien, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener un par de palillos, lo intentaré, pero siento que ya gasté todas mis millas aéreas”, también manifestó en el documental.

Phil Collins en el año 1982, en Chicago Paul Natkin - WireImage

Por qué Phil Collins dejó de tocar

Los padecimientos de Phil Collins comenzaron hace varios años y se desarrollaron a partir de una cadena de incidentes. El propio artista relató que el punto de partida fue una cirugía de espalda. Aunque la intervención quirúrgica resultó exitosa, los problemas aparecieron durante la recuperación.

En ese período, sufrió una caída que le provocó una fractura en el pie, lo que complicó de manera permanente su capacidad para caminar. Tiempo después, en 2017, tuvo otro accidente en la habitación de un hotel. En esa ocasión, se cayó y se golpeó la cabeza contra una silla.

La suma de sus problemas físicos deterioró su salud general y lo obligó a tomar una difícil decisión. El 26 de marzo de 2022, Phil Collins dio su último show en el O2 Arena de Londres junto a sus compañeros de Genesis, Tony Banks y Mike Rutherford. “Esta es una noche muy especial. Es la última parada de la gira y el último recital de Genesis”, anunció al público presente.

Phil Collins dio su último concierto con Genesis el 26 de marzo de 2022 en el O2 Arena de Londres Michael Putland - Hulton Archive

En una entrevista que concedió a la revista MOJO en junio de este año, admitió que su debilidad física apagó su deseo de volver a un estudio. “Sigo pensando que debería ver qué pasa, pero ya no tengo hambre por eso. Lo que pasa es que estuve enfermo, o mejor dicho, muy enfermo“, reconoció sin ofrecer mayores detalles.

Como pasa sus días Phil Collins

Alejado por completo de los escenarios y los estudios de grabación, Phil Collins dedica su tiempo a su familia. El pasado 31 de enero, el músico celebró sus 74 años. Su hija, la actriz Lily Collins, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Desde una estrella de la costa oeste hasta los escenarios del West End y todo lo demás. Estoy muy agradecida de estar a tu lado y por el apoyo, las experiencias y el amor que compartimos y compartiremos. Cuanto mayor me hago, más aprecio todos los pequeños momentos especiales que pasamos juntos. Feliz cumpleaños, papá. No podría quererte más”, escribió la protagonista de Emily in Paris.

Actualmente, el artista dedica su tiempo a su familia y a su nieta, Tove Jane McDowell Gentileza Mirror/ Bav Media

Al día siguiente de ese festejo, la actriz anunció una noticia que cambió la dinámica familiar. Ella y su marido, el director de cine Charlie McDowell, se convirtieron en padres de su primera hija, Tove Jane McDowell, nacida a través de gestación subrogada. Hoy, el legendario músico dedica sus días a su rol de abuelo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.