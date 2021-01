Foo Fighters estrenó canción ni bien empezó el año: de The Cure a Lana del Rey, los temas y discos que vienen

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2021 • 15:11

El primer día de 2021 Foo Fighters (que encabeza el multiinstrumentista y ex Nirvana Dave Grohl) estrenó otra de las canciones que serán parte de su nuevo disco, Medicine at Midnight, que se conocerá completo el próximo 5 de febrero. Además de anticiparse a cualquier estreno de 2021, la nueva canción, "No Son Of Mine", inaugura un calendario de novedades que trae varios álbumes completos, además del habitual lanzamiento semanal de singles, en formato digital, que se acentuó desde la llegada de la pandemia. ¿The Cure finalmente publicará un nuevo álbum después de varios amagos? ¿Habrá novedades de Drake? ¿Y Lana del Rey? Veamos cada caso.

El nuevo disco de Foo Fighters (Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee) se conocerá el 5 de febrero. Con producción de Foo Fighters y Greg Kurstin, ingeniería de sonido de Darrell Thorp y mezcla de Mark Stent, será un álbum breve, de poco más de media hora de duración, con una lista de canciones que estaría integrada por "Making a Fire", "Cloudspotter", "Waiting on a War", "Medicine at Midnight", "Holding Poison", "Chasing Birds" y "Love Dies Young", además de "Shame Shame", que el grupo anticipó en noviembre y el reciente estreno, "No Son of Mine".

"Hace aproximadamente un año que terminamos de grabar Medicine at Midnight, con una gira mundial planificada que nos hubiera llevado alrededor del mundo celebrando nuestro 25 aniversario como banda. Pero, bueno, esperamos y esperamos. Esperamos hasta que por fin nos dimos cuenta de que nuestra música está hecha para ser escuchada, ya sea en el campo de un festival con 50.000 de nuestros amigos más cercanos, o solo en tu casa un sábado por la noche con un trago. Así que la espera ha terminado. Mientras decimos adiós al 2020, y volteamos la página del calendario al 2021, llamemos al año con "No Son of Mine". Servite una bebida, subí el volumen, cerrá los ojos e imaginá que el campo del festival explota. ¡Porque eso va a suceder! ¡Feliz año nuevo!".

Lo nuevo de The Cure

Más que un anuncio, que esto sirva de recordatorio para Robert Smith y Cía. Tiene pendiente un nuevo álbum, que viene bastante demorado. En los últimos años (en 2021 se cumple 13 de su último estreno, 4:13 Dream), los integrantes del grupo hablaron varias veces de un nuevo lanzamiento. Incluso dieron algunas precisiones, especialmente del estado de ánimo que lo atraviesa (y tratándose de The Cure, no será una fiesta a pura cumbia y reggaeton). Y apuntan a que sea la mejor de sus producciones, quizás para cerrar algún tipo de capítulo (aunque no sea el cierre del libro entero).

Lana del Rey Fuente: Archivo

Hace un año y medio atrás, en julio de 2019, Robert Smith ya estaba hablando de lo avanzado que se encontraba el disco, mientras mantenía una larga entrevista con NME. "Está cambiando. Es un trabajo en progreso (...) Aunque el concepto de lo que va a ser realmente no ha cambiado, es posible que tenga que cambiar algunas partes. En algún momento tendré que decir "esto es todo", de lo contrario seguiremos grabando como lo hemos hecho en el pasado. En la banda hay cierta discusión, pero obviamente me doy cuenta de que la opción es hacer otro álbum. Roger [O'Donnell] piensa que este es el último álbum, pero creo que cada álbum que hacemos es el último álbum de Cure. Bien, puede ser, pero si hay otro montón de buenas canciones, entonces no hay razón para no seguirlo. ¿Qué hacemos si nos sobran siete buenas canciones? Donde sea que termine, será una decisión honesta. No hay participación de la compañía discográfica. Solo lo hacemos nosotros. Nadie está moviendo los hilos.", explicó.

Lo cierto es que, desde entonces, ya acumularon canciones para tres discos. De hecho, en entrevistas más recientes anticipó que el primero ya está listo, que el segundo sería grabado en vivo y el tercero se perfilaba como un material más ligado al noise.

Novedades de Drake y Lana del Rey

Drake lanzará este mes Certified Lover Boy. Ya hace un par de meses que lo tiene en agenda aunque sin fecha precisa. Se espera que haga algún tipo de difusión sorpresiva para el lanzamiento, a través de su sello, OVO Sound and Republic Records. De hecho, eso fue lo que sucedió con su trabajo anterior.

En tanto, el 11 de este Lana del Rey estrenará una canción y eso servirá de promoción para el álbum Chemtrails Over the Country Club que publicaría próximamente. El primer anticipo que hizo de este álbum fue "Let Me Love You Like a Woman", en octubre pasado. Para su nuevo álbum, Del Rey decidió trabajar con Jack Antonoff, el mismo productor con el que hizo su disco anterior, Norman Fucking Rockwell (2019).

Willie Nelson, Alice Cooper y Arcade Fire en el horizonte

El comienzo de 2021 no se caracterizará por la cantidad de estrenos. Recién a fines de marzo llegarán álbumes como los de dos veteranos de la música: Alice Cooper, con Detroit Stories y Willie Nelson, con un repertorio que cantaba Frank Sinatra. Por su parte, Arcade Fire retomaría el trabajo incluso para un nuevo disco que interrumpieron durante la cuarentena.

Durante el primer semestre también habría novedades de Janet Jackson y Jennifer Lopez. Adele, además de sentarse en la vereda a tomar unos tragos con amigos y fumar en noche de Año Nuevo , está grabando en un estudio lo que será el sucesor de 25, que publicó hace más de un lustro. Ya es hora de volver a las bateas (físicas y virtuales).

Billie Eilish también está trabajando para un futuro nuevo disco. En una entrevista reciente dijo que tiene un 50 por ciento de su nueva producción, aunque no habló de fechas. Tampoco hay fecha para el nuevo disco de Rosalía, pero sería en 2021 porque durante 2020 trabajó bastante en canciones con destino de álbum.

Conforme a los criterios de Más información