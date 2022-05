Con un evento virtual, Duki anunció que hará un megashow en Vélez

Comenzó cantando en las plazas de Buenos Aires, en donde su talento lo hizo sobresalir dentro de las batallas de rap y lo llevó a la fama. Hoy, casi diez años después de sus primeras presentaciones, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, se prepara para llenar su primer gran estadio.

A través de un evento virtual, que incluyó transmisiones en vivo y en directo a través de Instagram Live y Twitch, el rapero reveló que el próximo 6 de octubre hará un megashow en Vélez . “Este va a ser el anuncio más importante de mi vida hasta el día hoy”, aseguró sentado frente a un panel, que al abrirse dejó ver el estadio de fútbol en Liniers en donde espera cantar para 40.000 personas en unos meses. “El show de fin de año lo vamos a hacer nada más y nada menos que acá”, anunció feliz.

“Es la bandera de cinco años de esfuerzo, de carrera, de lucha... es saber que vamos a estar acá para rato. Las huellas uno siempre quiere que queden en la tierra, y esta es una huella tan grande que no la van a poder borrar”, agregó con emoción. Para el gran anuncio eligió llevar puesta una prenda muy especial y significativa: la campera con la que iba a las batallas de rap cuando todavía su música no era conocida en el mundo entero.

Con este megashow, el trapero se convertirá en el primer artista urbano de la Argentina en llenar un estadio como solista en el país. “Venimos desde el fin del mundo para hacer historia”, dice el lema que lo acompaña en la campaña y que se corona con una de sus frases más icónicas adaptadas para la ocasión. “Un estadio pa’ la historia”.

“Cuando se abrió la puerta me agarró piel de gallina, ahora estoy re emocionado, flashéandola”, dijo con pudor mientras recordó el primer show musical que presenció en su vida, a los 10 años, en el estadio de Vélez junto a su papá: el de Charly García de 2009. “Hacer un estadio para mí, incluso hoy, es algo impensado”.

Las entradas para el recital podrán adquirirse a través de Ticketek. La preventa exclusiva para usuarios de Lemon Card comenzará el lunes 16, a las 18, mientras que la venta general será a partir del martes 17, también a las 18.

El camino de Duki, de las plazas porteñas a Vélez

Duki comenzó cantando en batallas de rap hace casi diez años Gerardo Viercovich - LA NACION

Después de pasearse por varias plazas, Duki hizo sus primeras grandes presentaciones en El Quinto Escalón, una competencia de freestyle que terminó convirtiéndose en la más grande de habla hispana y que supo descubrir para el gran público a grandes talentos como Wos y Paulo Londra, entre otros. Allí nació su amistad con Ysy A, organizador del evento, con quien comenzó a grabar canciones.

Aprovechando los contactos que Ysy A había hecho en todo el país gracias a El Quinto Escalón, los dos jóvenes se fueron de gira, sin importar las deudas que generaban sino el contacto con la gente. Cuando volvieron a Buenos Aires, se mudaron juntos a una casa en Villa Crespo a la que bautizaron “La Mansión”, lugar en donde nacieron los primeros hits del trap argentino.

“ Para mí, la música es disfrute y elijo disfrutarla haciendo mi camino . Con mis errores, haciendo las cosas bien y mal. Si algo me moviliza, voy y lo hago”, le decía a LA NACION. “Cada tanto le doy regalos al público, siempre trabajo esa empatía porque me permite esto. Puedo hacer un drill mega raro y que los fans digan: “Está re ido”, y los que no son tan seguidores digan: “¿Qué está haciendo?”. Es medio fifty-fifty”, agregaba.

Hoy esa necesidad de música y disfrute lo lleva a dar su primer megashow, algo que probablemente soñó cuando a los 15 años encontró en el rap un refugio y una manera de divertirse con amigos.