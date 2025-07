Concierto final: el último show de Ozzy Osbourne, su amor por el Aston Villa y el video del Dibu Martínez

En las redes oficiales del club de fútbol Aston Villa se puede encontrar un video que presenta varias situaciones muy graciosas como excusa de presentación de la nueva camiseta. La primera -ya en los primeros segundos y con la música del clásico tema de Black Sabbath “Paranoid”-, se ve a Ozzy Osbourne pegado al teléfono, mientras le dice (le grita, en realidad), a su viejo compañero de banda, Geezer Butler: “¡ Vamos al Villa Park! ”. Luego, en esa vorágine de escenas se puede ver desde una situación de vestuario, donde el Dibu Martínez mira a Geezer con sorpresa (y dice: “¿Quién es este?“) hasta la esposa de Osbourne, Sharon, que se calza los botines del cantante, mientras la voz del estadio anuncia a la formación del equipo: “Y el número 11, el Príncipe de las Tinieblas”. Ozzy Osbourne -que falleció este martes, a los 76 años- logró darse el último gusto que le dio la vida, en el club de sus amores y haciendo música sobre un escenario.

El show de despedida de los escenarios del grupo Black Sabbath y el de Ozzy como solista fue hace apenas unas semanas, el 5 de julio pasado, en Villa Park, la cancha del Aston Villa en Birmingham. Fue un concierto ante 45.000 fans que se acercaron a vivir esa última celebración y, también, ante cientos de miles que lo vieron por transmisiones pre pagas de streaming. Y como Ozzy fue un personaje absolutamente carismático y convocante, la cosa no quedó en el mero recital sino en un festival de casi 10 horas, por donde desfiló la plana mayor (al día de la fecha viva) del hard rock, en muchas de sus vertientes.

Back to the Beginning fue el nombre que se le dio a este espectáculo que significó la vuelta a la ciudad donde la banda había nacido, a finales de la década del sesenta. Fue la mejor manera de cerrar el círculo, es decir, por el comienzo, pero con la garantía de haber logrado una convocatoria pocas veces vista de bandas amigas y solistas. Ya con sus festivales de la década del noventa, los Ozzyfest, Osbourne se había consagrado por su convocatoria, no solo de público sino del ambiente del metal. En el concierto en el Villa Park participó la plana mayor del metal, y muchas otras bandas o solistas que sintieron afinidad con Sabbath.

Grandes figuras

Mastodon, Rival Sons, Ántrax, Halestorm, Lamb Of God, Jack Black, Alice In Chains, Pantera, Tool, Slayer, Guns N’ Roses y Metallica, entre otras. Y por si eso fuera poco, se armaron dos “bandas de estrellas”, integradas por decenas de músicos famosos que no habían sido anunciados inicialmente, para que la sorpresa del público fuera mayor. Entre ellos Steven Tyler y Chad Smith. Todos bajo la dirección artística de Tom Morello, curador de este mini festival que comenzó apenas pasado el mediodía del Reino Unido y se extendió casi hasta casi las diez de la noche.

Ozzy Osbourne, sentado en el trono en el centro de la escena, junto a los músicos que participaron en el gran festival que se realizó en Birmingham, para la despedida de Black Sabbath Ross Halfin - LIVE NATION

La jornada había empezado temprano, con el folklore metalero que pobló tanto el estadio como las calles de Birmingham. Las crónicas de los medios locales daban cuenta de habían llegado fans de muy distintas partes del mundo. Y que, además de la producción de vestimentas habituales para la ocasión, algunos peregrinaron hasta la casa donde Ozzy vivió durante su infancia. También hacían la parada obligada en un vistoso mural, para tomarse fotografías.

Un mural en Birmingham, adonde los fans llegaron para tomarse fotografías, antes del concierto final de Black Sabbath ELLIE SMITH - NYTNS

Durante la tarde, el escenario ofreció una sorpresa tras otra hasta la llegada del número final. Ozzy, que ya no podía caminar debido a una muy prolongada enfermedad de Parkinson, que lo aquejaba desde hacía más de dos décadas, apareció en escena desde una plataforma levadiza, sentado en un trono, que fue el lugar más cómodo que encontró para cantar, primero con su banda y luego con sus socios de Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

“Nos ha llevado 57 años llegar a la Villa, y lo hemos logrado. De vuelta al principio”, dijo Ozzy cuando posó para la foto con buena parte de los invitados al concierto.