Conocé a Sleaford Mods, la mejor banda de rock del mundo, según Iggy Pop

Sleaford Mods

Sebastián Chaves Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 18:27

"Absoluta y definitivamente, la mejor banda de rock es Sleaford Mods". Así de taxativo fue Iggy Pop, alguien que de rock sabe un poquito, en 2016. A la contundencia de la frase y su emisor, se le suma un detalle: Sleaford Mods no tiene guitarras ni baterías, está conformado apenas por un cantante y un DJ que, en vivo, le da play a las pistas que dispara desde una notebook. Pero la agresividad con la que Jason Williamson escupe sus rimas y la crudeza de las bases programadas por Adrew Fearn emparientan al dúo con el salvajismo del ex The Stooges más que cualquier banda indie de turno. De ahí el linaje, de una conexión que se mucho más en el contenido que en las formas.

Formados en 2007, Sleaford Mods puede verse como una reacción a la siempre prolífica escena británica, abocada, a veces más de la cuenta, a descubrir la nueva gran banda. "Nos gusta el rock, pero ya no es para mí, es una fórmula agotada", dice Jason Williamson (50 años) a través de Zoom, envuelto en una bata y rodeado de los peluches de su hijo, en una imagen que dista mucho de la del inglés marginal estilo Trainspotting que se ve en escena. "Me canso solo de ver grupos de rock convencionales. En dos años ya no le interesan a nadie, dejan de ser novedosos, de seducir. Y las discográficas no los dejan cambiar porque no quieren que se conviertan en algo distinto a lo que en su momento les dio éxito", dice.

Actitud punk y formato hip hop. Así podría describirse el concepto de Sleaford Mods, que acaban de editar All That Glue, un disco recopilatorio que también incluye lados B y algunos inéditos. "La idea era mostrarle la banda a quien no la conociera", explica Williamson sobre el proceso de selección de las canciones. "Fue una excusa para poner canciones juntas que nos gustaban, queríamos tener nuestra colección de canciones y mostrarles también a nuestros seguidores todo eso que logramos y nos hace felices", explica.

En ese ejercicio, el dúo se encontró también testeando la actualidad de su música, desde lo lírico y lo sonoro. All That Glue funciona como recordatorio que el mundo no ha mejorado demasiado en este tiempo, y que aquellas miserias que Williamson gritaba en 2007 todavía se mantienen hoy. "Desgraciadamente, es así", dice. "Y creo que se va a poner peor, hay que estar preparados; todo lo que está pasando con las protestas en el mundo tienen que servir para algo: para educar a los más jóvenes, pero sobre todo a los mayores, que creen que esto es normal". En cuanto al sonido de las canciones, el cantante se ríe: "Por suerte no hicimos pop, hubiese envejecido mal. Nuestros temas podrían haber sido compuestos en cualquiera de los últimos 30 años, es un sonido que se mantiene".

Sleaford Mods

Otro aspecto que tiene que mantenerse, para Williamson, es la intensidad. De chico creció escuchando artistas del sello Motown, a The Jam y a los Sex Pistols y el primer gran show que recuerda haber visto en vivo fue a Public Enemy, en 1987. "Tenía 16 años, fue poderoso", cuenta. Ahora, desde arriba del escenario, espera seguir entregando el mismo mensaje, aunque con el tiempo la fuerza se apague. "Creo que nos hemos ablandado pero engrosamos el calibre. No sé si somos más agresivos, creo que somos más contundentes", considera.

-Cuando Iggy Pop los halagó, habló también de la credibilidad que transmiten ¿qué tan importante es eso para ustedes?

-Tenés que ser creíble, si vas a hacer rock, tenés que serlo. Porque si no te volvés unidimensional. Y eso estaría bien si te gustara el pop más liviano. Pero si querés algo más integral, tenés que aspirar a la credibilidad y eso implica permitirte existir sabiendo que no vas a ganar premios ni tener el reconocimiento de los que basan su carrera en la imagen y en la base de fans de sus redes sociales. Porque podemos discutir gustos, cada persona tiene su punto de vista y todos somos diferentes, pero cuando algo es una mierda, te das cuenta.