El show de Vicentico en Codo a Codo - Fuente: Twitter 02:20

13 de agosto de 2020 • 17:34

Una nueva emisión del ciclo de conciertos Codo a codo se pudo ver el miércoles por la noche por la pantalla de Telefe. El programa consiste en breves shows que músicos de diferentes países de Latinoamérica les brindan a los médicos, enfermeros, voluntarios y asistentes sociales que luchan contra el coronavirus en la primera línea.

El primer programa tuvo como protagonistas al cantautor Abel Pintos y a Verónica, docente y voluntaria en una asociación civil, que colabora con motivo del avance del Covid-19. El que se pudo disfrutar anoche, a Vicentico, quien le brindó un sentido homenaje a Magalí, médica especialista en medicina interna, que trabaja en el área de emergencias con pacientes en estado crítico.

"Hola, soy Gabriel", se presentó Fernández Capello. "Sí, lo sé", le respondió la profesional entre risas, conmovida por conocer a su artista favorito. Posteriormente, la joven le contó que su trabajo, en este momento, se está volviendo "muy complicado", y Vicentico le agradeció por lo que hace diariamente en este contexto de pandemia, además de reconocer que estaba "un poco nervioso" de hacer el especial.

Vicentico en el sentido homenaje a una profesional de la salud Crédito: Capturas

"Para mí es una gran experiencia, nunca me pasó de cantarle solo a una persona y me da vergüenza", le confesó el músico a Magalí. Posteriormente, el líder de Los Fabulosos Cadillacs comenzó su show interpretando "No te apartes de mí" ("siempre la canto con Valeria", comentó el músico, en referencia a su pareja, la actriz Valeria Bertuccelli): En la continuidad tocó "Siguiendo la Luna" y "Basta de llamarme así", dos clásicos de los Cadillacs, y concluyó con "Solo un momento" y "Vasos vacíos".

Codo a codo también mostrará en las próximas semanas más recitales íntimos que fueron realizados en reconocidos teatros de Buenos Aires, San Pablo, Ciudad de México, Santiago de Chile y Medellín.

En octubre, Vicentico se presentará en el ciclo de conciertos vía streaming Se siente desde casa, de Movistar Arenba.

Esta iniciativa fue impulsada por Mercado Libre, y lo recaudado será donado a la Cruz Roja y al Banco de Alimentos.