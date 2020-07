Nena (Gabrielle Kerner) y los músicos de su banda: famosos gracias al hit "99 luftballons"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 19:04

Alemania sigue sin pausa su proceso para salir de la cuarentena y busca, dentro de la "nueva normalidad", ideas que le permitan a los artistas reencontrarse con su público en vivo. Si hace algo más de un mes un estadio arena para 24 mil espectadores podía recibir apenas a 900 personas, ayer se inauguró un sistema de paneles acrílicos para que esa cantidad aumentara a 2400, el diez por cierto de su aforo. Aunque el número no parezca significativo en la perspectiva total, quizá lo que importe en estos tiempos sea la posibilidad de expandirse con las normas actuales.

Dato no menor de esa nueva fase que comienza la sala Lanxess Arena de Colonia, es que la encargada de apertura de este formato fue Gabriele Susanne Kerner, líder de Nena, la banda "one hit wonder" que en los 80 resonó a nivel mundial con el tema "99 luftballons". Fue tal el éxito que la cantante continuó como solista, y con el apodo que se ganó de chica, "Nena", una vez que el grupo quedó disuelto.

La historia musical de Kerner comenzó cuando era una adolescente, en el grupo The Stripes, fundado por el guitarrista Rainer Kitzmann, en Hagen. Las letras del grupo eran en inglés. Alcanzaron cierta difusión con una de ellas, "Ecstasy", en 1979. Pero el grupo duró apenas tres años. En 1982 cada uno de sus integrantes tomó nuevos rumbos.

Justo ese año, Nena -Kerner ya era conocida con ese apodo desde que había pasado unas vacaciones en España- recibió una propuesta de la compañía discográfica CBS: mudarse a Berlín Oeste y cantar en alemán. Y hacía allí se fue, junto a su novio, Rolf Brendel con quien formó la banda que se haría conocida en varios países europeos y de América. Primero lanzaron "Nur geträumt" ("Solo un sueño") que vendió como single 40 mil copias el día después de que el grupo pisara un estudio de televisión, pero ese no era más que un éxito moderado en comparación con lo que vendría después.

Al año siguiente el grupo publicó su primer disco con "99 Luftballons", tema de éxito internacional que hasta tuvo una versión en inglés, que fue la que primero llegó a la Argentina, gracias a los charts de la época. Nena fue más que un gran éxito. Su carrera ha dejado cuatro discos, hasta 1986, pero lo cierto es que ninguno de esos álbumes ni sus canciones lograron la trascendencia de los globos rojos que volaban por encima del público en los conciertos. En 1987 la banda se disolvió, Nena Kerner se separó de su novio y continuó su camino en solitario.

Nena (Gabriele Kerner) a principios de los ochenta

Su debut como solista, Wunder gescheh'n, fue lanzado el 5 de noviembre de 1989. El primer single, "Los milagros suceden", fue compuesto por Nena y refiere al momento en que estaba embarazada de gemelos. El tema, además, está relacionado al Konzert für Berlin donde lo interpretó, en tiempos de la caída del Muro. Después de ese éxito relativo, la década del noventa no fue tan satisfactoria. El sello discográfico en donde estaba fichada rescindió su contrato y en el terreno independiente no tuvo mejor suerte.

Gabriele Kerner, "Nena", en el nuevo siglo

El comienzo del nuevo siglo le permitió echar la vista atrás y pensar en los veinte años del comienzo de la banda que la había hecho famosa. Publicó Nena Feat. Nena, producido por Uwe Fahrenkrog-Petersen, colaborador de su grupo y autor de muchos de los temas, con versiones de las canciones que habían sido más populares. Así fue que surgieron duetos para temas como "Irgendwie Irgendwo Irgendwann" ("De alguna manera, en algún lugar, en algún momento"), en inglés y alemán, con Kim Wilde.

Desde 2009 tiene su propio sello discográfico, The Laugh & Peas Company, con el que además de publicar sus álbumes impulsa la carrera de su hija Adameva y de otros artistas. Durante la década siguiente realizó algunas colaboraciones y se dedicó especialmente a las actuaciones en vivo. Si bien su último álbum es de 2015, en febrero de este año lanzó "Licht", lo que podría ser el adelanto de un nuevo disco. Nena mantiene, a los 60, algo de su voz aniñada, esa con la que cortó la dureza del idioma alemán y dio la vuelta al mundo en un hit, allá por la década del ochenta.