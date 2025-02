Cosquín 2025: Nicki Nicole se emocionó, defendió a Milo J, cantó “Seminare” y subió a Lula Bertoldi al escenario

En el abanico de géneros que ofreció Cosquín Rock 2025, una de las presencias que más expectativas había generado era la de Nicki Nicole, cuyo último show en Córdoba había sido en noviembre de 2021, en el marco de su Parte de mí Tour. La gira que emprendió en 2024, Alma, no la trajo por estos lares, por lo que se palpitaba que su debut en el escenario del festival tendría una amplia convocatoria. Pero, en ese contexto de extrema felicidad para la intérprete rosarina, el lunes pasado trascendió la muerte de su padre, Sergio Cucco, quien falleció a los 56 años a causa de una grave enfermedad que lo aquejaba hacía largo tiempo. En ese momento, la cantante estaba en Costa Rica, donde se había presentado en el Picnic Festival Centroamérica, y días más tarde, el sábado, dio lo mejor de sí durante su presentación en el Pichilemu Surfestival de Chile.

En el Aeródromo Santa María de Punilla, Nicki salió a escena tres minutos antes de lo pautado, y mientras caminaba por la pasarela, encendió el atardecer del Cosquín Rock 2025 al ritmo de su colaboración con Bizarrap en la Music Sessions Vol. 13. “Qué placer estar acá, muchísimas gracias”, dijo con una sonrisa pintada en su rostro, feliz por su debut en uno de los festivales más importantes del país, algo que no se cansó de agradecer a lo largo de su show.

Después de cantar “Colocao”, escoltada por sus bailarines en el escenario, Nicki Nicole se sumó a los artistas que expresaron su apoyo a Milo J. “Con la música no” , sentenció la rosarina, y enseguida comenzó a entonar la letra de “Dispara”, tema que comparte con el rapero de 18 años.

“Buenas tardes, Cosquín. Es una locura estar acá, de verdad. Estoy muy contenta de formar parte, de verlos a todos ustedes. Vamos a pasarla bien, a disfrutar, cantar y bailar. Ya me tomé un Fernet, obviamente”, dijo exultante a su público antes de cantar “Entre nosotros”. “No puedo creer estar acá. Me hago la b*luda, pero no es tan normal, eh”, siguió, tratando de asimilar su experiencia en el escenario Norte, uno de los principales del festival.

Durante su presentación, la artista rosarina no se cansó de agradecer por la posibilidad de estar en uno de los festivales más importantes del país

En ese intercambio con su gente, la rosarina comenzó a leer algunos carteles y, como uno de ellos decía “te quiero abrazar”, ella prometió que más tarde bajaría del escenario para cumplir con el deseo de su fan -algo que efectivamente cumplió hacia el final de su presentación-.

Después de “8 AM” y “Entre nosotros” llegó un emotivo momento de la mano de “Seminare”, un homenaje a tono con el lugar de su presentación y canción que definió como su favorita. “Es un temazo, muchísimas gracias por permitirme cantarlo acá”, expresó visiblemente emocionada.

“¿Cómo se sigue después de esto, no?”, se preguntó antes de dar inicio a uno de sus hits, “Wapo traketero”, que terminó con el público coreando su nombre. “Olé, olé, olé, Nicki, Nicki”, gritaba la gente mientras ella sonreía.

A las 19.40, el escenario Norte se colmó para ver a Nicki Nicole por primera vez en Cosquín Rock Francisco Delgado

A continuación, invitó al escenario a la gran Lula Bertoldi de Eruca Sativa. “En esta canción tan especial quiero invitar a una amiga”, dijo, y juntas hicieron “Venganza”, el tema de hard rock que originalmente lanzó con No Te Va Gustar. “Por mí, por todas, esto no es solamente una canción, lamentablemente es una realidad”, aseveró la rosarina en referencia a las mujeres víctimas de violencia de género.

“No sé cómo seguir con todo lo que acaba de suceder. Para colmo, se me bajó el cierre de atrás. ¿Alguien me ayuda?”, dijo entre risas tras un segundo tema junto a Bertoldi.

Nicki Nicole subió al escenario a Lula Bertoldi para hacer "Venganza" Francisco Delgado

Después de “Máscara” llegó el momento de cumbia con “Ojos verdes” que, por supuesto, dio lugar a “unos [pasos] prohibidos” tanto arriba como abajo del escenario. “Ya me dieron la mano, ahora les agarro el codo y me quedo acá. Tengo otra cumbia, traigan el Fernet”, exclamó con confianza como puntapié para “Otra noche”. “Y en el Cosquín Rock”, se escuchó decir a una fan entre el público, en referencia al género musical que ya se convirtió en un clásico del festival.

“Les quiero agradecer de verdad. Es una noche increíble, siempre quise estar acá, donde siempre vine a ver a mis artistas favoritos. Gracias por bancar tanto a sus artistas. ¡Aguante Argentina! ¡Aguante la música y aguante estos momentos!”, cerró envuelta en una bandera albiceleste, mientras el público comenzaba a migrar hacia el escenario Sur, donde más tarde estarían Los Piojos.

Florencia Falcone Por