Ciro, León Gieco, Hilda Lizarazu, Nathy Peluso y más artistas tocaron con los músicos de Charly García, quien no pudo ser parte del Cosquín por un traumatismo de cadera Fuente: RollingStone - Crédito: Agustín Dusserre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2020 • 09:23

"Siempre dijimos que era una celebración, no un homenaje", decía José Palazzo en el backstage del Cosquín Rock 2020, sobre el final de la primera jornada. "No importa la edad y el género de quien lo interprete: Charly es el padre de nuestra música". Minutos antes, en el Escenario Norte, acababa de suceder una de las rarezas del festival: artistas como Celeste Carballo, Louta, Ciro y Nathy Peluso habían interpretado las canciones de Charly García junto a su banda, The Prostitution, respondiendo a un movimiento obligado del productor cordobés ante la repentina baja del músico, víctima de un traumatismo de cadera.

El show, bajo el nombre de El Aguante and The Prostitution, cargaba con los vaivenes de los tributos, y la atención que despierta lo inesperado. De un lado, Fer Ruiz Díaz rompía el hielo con "Cerca de la revolución", Nito Mestre hacía "Instituciones" y "El día que apagaron la luz" y Celeste Carballo lo daba todo en una lectura guitarrera de "Rezo por vos". Del otro, nuevas figuras se probaban con el repertorio cromado de García, frente a una multitud que se abría a lo lejos sobre el Aeródromo de Santa María de Punilla: Nathy Peluso encarnaba una versión apasionada de "Promesas sobre el bidet", Goyo Degano de Bándalos Chinos probaba su tono enérgico para "Asesíname" ("Esta sí que no me la esperaba", dijo al micrófono antes de empezar) y Louta aparecía controlado y algo estático sobre el clásico "Me siento mucho mejor".

Nito Mestre Fuente: RollingStone - Crédito: Agustín Dusserre

"Ante la mala, esta es la salida más sana para todos: para la gente que quería escuchar sus canciones y para Charly, que le estamos tirando buena energía desde acá", decía Hilda Lizarazu, minutos antes de subir a escena para hacer "Funky" junto a Pato Sardelli de Airbag en guitarra. Después llegaría Ciro con "Demoliendo hoteles", Los Decadentes con "No voy en tren" y León Gieco, que rompió la línea y se cargó versiones con guitarra y armónica de "Los salieris de Charly" y "El fantasma de Canterville".

"Es un honor tocar con esta banda para todos nosotros, ¡te queremos Charly!", dijo León antes del final con una versión de "Inconsciente colectivo", cantada entre todos los músicos invitados. "Esto no es un homenaje", cerró. "Es una suplencia".