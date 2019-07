Claves para sincronizar el clásico de Pink Floyd con el fenómeno astronómico

El eclipse solar total que podrá visualizarse desde territorio argentino y chileno este martes 2 de julio genera mucha expectativa: por primera vez desde 1947 este fenómeno, uno de los eventos naturales más espectaculares que se disfrutan desde nuestro planeta, se producirá en una franja que atraviesa la zona más poblada del país, cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra.

El espectáculo se prolongará a partir de las 16.30 y durante algo más de dos horas. El eclipse será total en una banda de algo más de 100 km de ancho que atravesará la Argentina (y Chile), pero podrá observarse de forma parcial (es decir, con el Sol cubierto menos del 100%) también en otros países sudamericanos.

Para disfrutar más del evento algunos pensaron en potenciar la experiencia con una musicalización a tono y qué mejor que The Dark Side of The Moon, el mítico disco de Pink Floyd lanzado en 1973. Recordemos que los fanáticos y expertos en la materia de sincronización sostienen que si el disco entero se escucha al mismo tiempo que la versión de El mago de Oz de 1939 las escenas de la película quedan ambientadas por la música a la perfección.

Así, durante el fenómeno astronómico recomiendan escuchar el disco completo hasta lograr que el tema "Eclipse", que cierra el álbum, calce perfecto con el momento del clímax cuando el sol esté completamente tapado por la luna.

El disco dura 42:59 minutos, y el tema final 2:01 minutos. Por lo tanto, para sincronizarlo con el eclipse habría que darle play 40 minutos y 58 segundos antes del momento cúlmine, que ocurrirá entre las 17:13 y 17:50, según la zona geográfica. Por ejemplo, en San Juan (donde la visualización será completa) las melodías de Pink Floyd deben comenzar a sonar a las 16:59.

En cuanto al territorio chileno, en los epicentros del fenómeno, La Serena y Coquimbo, se le debe dar play al disco a las 15:58 horas. En Valparaíso y Santiago a las 15:56 horas.