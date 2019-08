Cuando Andrés Calamaro le dio la razón a Fabio Zerpa

Calamaro grabó un tema junto a Zerpa en 1984 Fuente: Archivo

7 de agosto de 2019 • 16:30

"Fabio Zerpa tiene razón, hay marcianos entre la gente. No sé que quieren ni de dónde son. Ni que hacen aquí en la tierra. Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición", cantaba Andrés Calamaro en el primer tema de su debut como solista, editado en 1984, Hotel Calamaro. "Eramos adolescentes con Gringui (Augusto Herrera) cuando la grabamos por primera vez, con Mario Breuer en Estudios del Jardín. La preparábamos con piano y guitarra, los arreglos los pensábamos en el colectivo y grabábamos juntos: bajo y batería, teclado y guitarra, voces", contó Calamaro acerca del tema que bautizó con aquel primer verso: "Fabio Zerpa tiene razón".

"Algunos años después grabamos la versión de Hotel Calamaro (con la conducción de Charly García). Estábamos manejando la ironía porque la situación para ensayar y fumar porros era delicada en aquellos años. Supongo que no soy el único que a veces se siente rodeado de marcianos. Alejandro Lerner me aconsejó grabarla como balada, no sé si la letra sirve para una buena balada pero creo que... ¡tenía razón! Hay cincuenta maneras distintas de grabar una canción o un disco. Para Hotel Calamaro llamamos a Favio Zerpa que vino al estudio a grabar el monólogo del final de la canción", recordó tiempo atrás.

Así, el ufólogo formó parte de la historia del rock argentino con un texto que él mismo leyó en plan spokenword y que terminó siendo un mensaje musical para los extraterrestres: "Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le pedimos que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz".