El tercero en discordia entre Daddy Yankee y Mireddys González: ahora el cantante demanda a su exproductor

La nueva denuncia alega la existencia de un plan organizado para desviar regalías, manipular documentos de copyright y alterar participaciones en canciones

El músico acusa a Raphy Pina de apropiarse ilícitamente de derechos de autor y desviar regalías pertenecientes a Daddy Yankee y a otros artistas
Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, denunció a su exposa Mireddys González y al empresario Raphy Pina por apropiarse ilícitamente de derechos de autor y desviar regalías pertenecientes al cantante urbano.

Qué dice la demanda de Daddy Yankee contra su exesposa y exproductor

La denuncia fue obtenida por la revista People en español. En el escrito, la defensa del intérprete de La Despedida recurre al recurso legal del RICO Act federal y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico al afirmar que existió una organización estructurada cuyo propósito era apropiarse ilícitamente de los derechos de autor pertenecientes al artista.

El cantante sostiene que existió una organización estructurada cuyo propósito era apropiarse ilícitamente de los derechos de autor de sus canciones
Desde 2015, el equipo de Pina habría manipulado documentos esenciales de la industria musical como contratos y formularios de copyright para agregar al empresario boricua como coautor de temas reconocidos.

Esta supuesta alteración habría provocado la pérdida de millones en regalías y la alteración de archivos oficiales en la Oficina Federal de Copyright. Por tanto, el equipo legal de Daddy Yankee solicitó compensación económica, la corrección de los registros alterados y medidas que impidan que esquemas similares vuelvan a repetirse.

González habría preparado las asignaciones que habrían aumentado las participaciones de Pina-Nieves y reducido las de los demandantes
En el caso de Mireddys González, se le imputa como administradora dentro de la operación al preparar asignaciones que habrían aumentado las participaciones de Pina-Nieves y reducido las de los demandantes.

La disputa judicial entre Daddy Yankee y Mireddys González

El exmatrimonio se mantiene en una batalla judicial desde que confirmaron su divorcio este año. En marzo de 2025, el cantante presentó una demanda contra Mireddys, y la hermana de esta, Ayeicha González Castellanos, por:

  • Mala gestión financiera
  • Difamación
  • Presuntas irregularidades y negligencia en la administración de las compañías de música El Cartel Records y Los Cangris.
En diciemnbre de 2024, Daddy Yankee acusó a su entonces esposa de retirar US$100 millones de sus compañías sin autorización
La denuncia de 23 páginas estipula que Daddy Yankee descubrió “irregularidades administrativas y fiscales” como cheques sin cobrar que habían caducado porque las demandadas nunca los depositaron.

“Debido a esta negligencia grave y contumaz de la gestión administrativa de las demandadas, los demandantes perdieron miles de dólares”, afirma la demanda, según consignó Billboard.

Esta denuncia le sigue a una orden judicial presentada por el intérprete de La Gasolina en diciembre del año pasado contra su entonces esposa, donde alega que esta le habría retirado US$100 millones sin autorización de las cuentas bancarias de las compañías.

