Qué significa el Código 787 que menciona Daddy Yankee en la nueva sesión con Bizarrap

Este miércoles se lanzó una nueva Session #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee. Desde el lanzamiento hasta el estreno de la pieza musical, los seguidores quedaron impactados por el regreso del pionero del reggaetón. Desde ese entonces, el productor musical comenzó a publicar datos enigmáticos de la canción como, por ejemplo, el código 787 que el legendario artista menciona en la letra y llevó a que muchas personas se pregunten cuál es su significado.

Bizarrap mencionó el código 787 en el lanzamiento de la sesión con Bizarrap

“Código 787. Alias ‘El Calentón’“, escribió Bizarrap en la previa al estreno de la canción que tuvo lugar este miércoles desde las 21:00h en Argentina. Como si fuera poco, arrobó a la cuenta de Daddy Yankee planteando un dilema que pocos entendieron.

Este código 787 que resultó enigmático desde su origen puede estar relacionado a uno de los dos números de área de Puerto Rico -el otro es 939-, el país de origen de Daddy Yankee.

Esa versión, emparentada con el código de área de Puerto Rico, es la más firme que se maneja hasta el momento y tiene su justificación por la nacionalidad del icónico cantante, que además de mencionar el número también le agregó la frase “El calentón”.

Daddy Yankee utilizó el número 787 en su sesión con Bizarrap y acaparó la atención de los seguidores

La aparición de números en las letras de las canciones no es una novedad. Durante el último tiempo diferentes artistas utilizaron este recurso como Lunay y Bad Bunny. La particularidad de estos dos ejemplos es que ambos son nacidos en Puerto Rico como Daddy Yankee, lo que genera aún más curiosidad por saber realmente cuál es el significado.

Lunay, en el año 2021, lanzó el single “787″ que tuvo una buena repercusión tanto en su país como en Sudamérica; en el caso de Bad Bunny lanzó el tema “VOU 787″ con un éxito rotundo.

Desde su estreno, la nueva sesión de Bizarrap con Daddy Yankee recolectó más de ocho millones de visitas en YouTube, una cifra que seguramente se incrementará a medida que pasan las horas.

La letra completa de la nueva canción de Bizarrap con Daddy Yankee

La sesión de Daddy Yankee con Bizarrap

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo,

Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias “El Calentón” (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?” (Eh)

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa’ to’ los camino’, el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)

No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina

¿Qué tú quiere’ que te diga?

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo! (Prendan los motore’)

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)

Estás viendo un hombre que renace ‘e las ceniza’

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias “El Calentón”

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego! (Zúmbale mambo pa’ que mis gatas prendan los motore’)

(Prendan los motore’)