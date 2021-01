Daniel Toro: leyenda viva del folklore, festeja sus 80 años con un documental

En el día de su cumpleaños, Daniel Toro también celebra la finalización de un largometraje sobre su vida

Este domingo, el folklorista Daniel Toro cumple 80 años y recibirá un regalo muy especial: una copia del documental El nombrador, que Silvia Majul realizó sobre su vida. Autor de temas como "Para ir a buscarte" y "Cuando tenga la tierra" (junto a Ariel Petrocelli), "Zamba para olvidar" y "El antigal" (esta última con Lito Nieva y Ariel Petrocelli), es uno de los referentes de la música nativa que fue parte del boom folklórico de la década del sesenta.

Este músico salteño pasó por varios conjuntos hasta que en 1965 decidió comenzar una carrera solista. El documental hace foco en el personaje y su obra a través de testimonios de artistas del folklore e, incluso, del rock, unidos por el relato de Daniela Toro, hija del músico. "Desde que escuché a [Ricardo] Mollo cantar 'El arriero' soñé con su versión de 'Cuando tenga la tierra', y lo hizo majestuosamente -dice Silvia Majul-. Además, la familia de Miguel Abuelo me cedió la versión que Miguel hizo de "El Antigal", completa y en alta calidad". También hay testimonios de otros músicos y periodistas. "Pero es una película muy musical. El vínculo con el rock está, aunque tiene mucho folklore. A la gente del folklore le va a gustar mucho", agrega.

Ricardo Mollo interpreta "Cuando tenga la tierra", un clásico de Daniel Toro, para el documental "El nombrador"

La cineasta también está haciendo gestiones para que la Televisión Pública le haga un lugar en su grilla para el estreno, durante este mes. "Daniel Toro es un conjunto de sensaciones fuertes: algo ajeno que se convirtió en muy cercano. Trabajé muchos años en prensa de folklore argentino y he conocido a lo largo del camino a muchos y muchas protagonistas del cancionero, entre ellos a Daniel Toro. Siempre me atrajo su vida, su idiosincrasia salteña y fuertemente ligada a la cosmovisión indígena. No debemos olvidar que él subió al escenario del festival de Cosquín a cantar un tema, 'Indiecito dormido', de Atahualpa Yupanqui, y terminó cantando cuarenta canciones", dice la realizadora del documental.

Una escena de "El nombrador", documental sobre la vida de Daniel Toro, con el testimonio cantando de Ricardo Mollo y Nadia Larcher

"Creció en un entorno humilde y marginal pero siempre tuvo espíritu inquieto y de superación, y esto es lo que realmente me movilizó para hacer el documental; cómo transformó las vicisitudes de su vida en música y canciones que hoy son parte fundamental del canto popular argentino. La vida de Daniel Toro fue de mucha movilización por los escenarios de Latinoamericana, solo durante diez años, porque luego de su cáncer de garganta no pudo cantar como antes. Sin embargo, con un hilo de voz, siguió su camino de "decidor yupanquiano". Hoy pasa sus días con la tranquilidad de su familia, y de vez en cuando lo visitan artistas de distintos géneros. El documental muestra lo viva que están sus canciones", explica Majul.

