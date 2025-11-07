Festival La Porteña con el Chaqueño Palavecino y Amar Azul: cuándo y dónde es y cómo comprar las entradas

El 13 de diciembre llega al Hipódromo de Palermo la primera edición festival de folklore de Buenos Aires al aire libre; también tocarán Los Manseros Santiagueños y Maggie Cullen y Los Tabaleros
- 3 minutos de lectura'
Bajo el lema “El folklore, más vivo que nunca”, el Festival La Porteña desembarca por primera vez en el Hipódromo de Palermo para una edición al aire libre con grilla federal y espíritu de peña. La fecha confirmada es el sábado 13 de diciembre en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires.
La Porteña, con de casi una década de historia, es una celebración popular que ya se convirtió en un clásico para los amantes del folklore. En su última edición, realizada en julio pasado, más de 8000 personas fueron parte una verdadera fiesta de música en vivo, baile y peña durante cuatro jornadas históricas en Groove.
En la próxima fecha habrá actividades desde la tarde hasta la madrugada y un cruce de figuras legendarias y nuevas del género como El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sele Vera y Los Pampa de Bariloche, Maggie Cullen y Los Tabaleros. Pero el cierre tiene dos promesas de baile desenfrenado: Amar Azul terminará de encender el escenario y dará paso a un DJ set prometedor del Tucu Ledesma.
Como en un auténtico festival de folklore no pueden faltar las coplas y las décimas, Nico Membrani y Nestor Ramello se encargarán de animar la fiesta.
“Creamos este lugar con mucho cariño hace más de nueve años, primero porque somos fanáticos del folklore, y porque queríamos generar un espacio de encuentro para la gente que ama esta música, que siente la identidad del campo, que es del interior, pero vive en la ciudad. Gente que se encuentra acá, en este festival, donde los une la identidad, el corazón, la raíz. Queríamos que fuera divertido, que hubiera música en vivo, y que después todos pudieran quedarse bailando”, cuenta uno de los fundadores. Y cierra: “Queríamos que fuera divertido, que hubiera música en vivo, y que después todos pudieran quedarse bailando”.
La grilla de artistas del Festival La Porteña
- El Chaqueño Palavecino
- Los Manseros Santiagueños
- Sele Vera y Los Pampa de Bariloche
- Maggie Cullen
- Los Tabaleros
- Cierre bailable: Amar Azul
- DJ set: Tucu Ledesma
- Coplas y décimas / conducción: Nico Membrani y Néstor Ramello
Precios de las entradas de La Porteña
- General: $54.000
- VIP: $156.000
Paso a paso para comprar las entradas
- Entrar a la venta: ingresar al enlace del evento en Festival La Porteña – EnigmaTickets.
- Iniciar la compra: hacer clic en el botón de “Comprar” que aparece en la página del evento de EnigmaTickets.
- Elegir ubicación y cantidad: seleccionar el sector disponible (por ejemplo, General o VIP) y la cantidad de entradas que se desea comprar. En la misma pantalla aparecen los valores por sector.
- Completar los datos en la plataforma: cargar los datos solicitados por EnigmaTickets y continuar con el proceso de pago dentro del sitio oficial.
- Revisar y confirmar: verificar el resumen de la operación (sector, fecha, sede y monto) y confirmar la compra en EnigmaTickets.
- Guardar el comprobante: descargar o guardar el comprobante/ticket que emite la plataforma para presentarlo el día del festival.
Otras noticias de Qué sale
- 1
Una amiga de la mujer baleada que iba en la lancha reveló detalles del ataque: “Se escucharon tres disparos más”
- 2
Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
- 3
Pablo Rago: su rol en una serie que dará que hablar, la declaración amorosa de Griselda Siciliani y la convivencia con su novia
- 4
Dua Lipa, en Buenos Aires: los guiños a la Argentina, sus amores y los rumores sobre quién podría ser su invitada sorpresa