Festival La Porteña con el Chaqueño Palavecino y Amar Azul: cuándo y dónde es y cómo comprar las entradas

Bajo el lema “El folklore, más vivo que nunca”, el Festival La Porteña desembarca por primera vez en el Hipódromo de Palermo para una edición al aire libre con grilla federal y espíritu de peña. La fecha confirmada es el sábado 13 de diciembre en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires.

Festival La Porteña con el Chaqueño Palavecino y Amar Azul en Palermo: cuándo y dónde es y cómo comprar las entradas

La Porteña, con de casi una década de historia, es una celebración popular que ya se convirtió en un clásico para los amantes del folklore. En su última edición, realizada en julio pasado, más de 8000 personas fueron parte una verdadera fiesta de música en vivo, baile y peña durante cuatro jornadas históricas en Groove.

El Chaqueño Palavecino, uno de los artistas destacados del Festival La Porteña Instagrama/Chaqueño Palavecino

En la próxima fecha habrá actividades desde la tarde hasta la madrugada y un cruce de figuras legendarias y nuevas del género como El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sele Vera y Los Pampa de Bariloche, Maggie Cullen y Los Tabaleros. Pero el cierre tiene dos promesas de baile desenfrenado: Amar Azul terminará de encender el escenario y dará paso a un DJ set prometedor del Tucu Ledesma.

La grilla completa de artistas de la nueva edición del Festival La Porteña en el Hipódromo de Palermo Prensa

Como en un auténtico festival de folklore no pueden faltar las coplas y las décimas, Nico Membrani y Nestor Ramello se encargarán de animar la fiesta.

Maggie Cullen, una de las nuevas referentes del folklore Instagram/La Porteña

“Creamos este lugar con mucho cariño hace más de nueve años, primero porque somos fanáticos del folklore, y porque queríamos generar un espacio de encuentro para la gente que ama esta música, que siente la identidad del campo, que es del interior, pero vive en la ciudad. Gente que se encuentra acá, en este festival, donde los une la identidad, el corazón, la raíz. Queríamos que fuera divertido, que hubiera música en vivo, y que después todos pudieran quedarse bailando”, cuenta uno de los fundadores. Y cierra: “Queríamos que fuera divertido, que hubiera música en vivo, y que después todos pudieran quedarse bailando”.

Sele Vera, otra joven promesa del género Instagram/La Porteña

La grilla de artistas del Festival La Porteña

El Chaqueño Palavecino

Los Manseros Santiagueños

Sele Vera y Los Pampa de Bariloche

Maggie Cullen

Los Tabaleros

Cierre bailable: Amar Azul

Amar Azul DJ set: Tucu Ledesma

Tucu Ledesma Coplas y décimas / conducción: Nico Membrani y Néstor Ramello

El show de Amar Azul promete hacer bailar al público del Festival La Porteña Instagram/Amar Azul

Precios de las entradas de La Porteña

General: $54.000

$54.000 VIP: $156.000

Paso a paso para comprar las entradas