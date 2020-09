"Cuanto tiempo más llevará", la canción que le dio el nombre el show de anoche de David Lebón 03:15

"Quizás sea la última vez que la toquemos", dijo David Lebón y se escucharon los primeros acordes de "Seminare", una canción que es un símbolo del rock argentino, como quien la canta. En el centro de la escena, un músico que es la prueba viviente de que el tiempo no es tan veloz y de que un "Mundo agradable" es posible. "Lo que me está pasando en este momento nunca me pasó en la vida y fue lo que siempre soñé", resalta.

Este artista de 67 años marcó la historia de la música argentina y pretende dejar su huella también en el presente. Tras ganar el Gardel de Oro por su disco Lebón & Co, anoche brindó un show por streaming en el Movistar Arena y anticipó que pronto saldrá el según volumen de ese álbum, que tuvo a figuras emblemáticas como Fito Páez, Ricardo Mollo, Coti, Andrés Calamaro y a su exbanda Polifemo. Casi como si fuera una máquina del tiempo, ese trabajo discográfico significó una vuelta al pasado y volvió a unir a Lebón con Pedro Aznar, su compañero de Serú Girán. A la vez, dejó en evidencia un viejo anhelo: volver a verlo con Charly García. ¿La segunda parte del proyecto será esa revancha?

El espectáculo llevó el nombre de "Cuanto tiempo más llevará" (Serú Girán). Paradójicamente, cuando Lebón y su banda terminaron de tocar "Encuentro con el diablo", el legendario guitarrista redobló la apuesta de lo que había dicho la noche que se coronó en los Premios Gardel, cuando contó que se juntarían "a ver cómo están las cosas". "Charly, si estás por ahí quiero decirte que te amo, que te amamos todos acá, mucho. Mañana (por el domingo) voy a tu casa a hacerte una propuesta". Sabe que, si bien esas palabras están dedicadas al artista, son un canto de esperanza para todos los que las escuchan, incluida esta periodista que nació diez años más tarde del último show de los Beatles argentinos, en aquel mítico concierto de marzo de 1982 en el estadio Obras.

Antes de esa revelación, el guitarrista Dhani Ferrón había ofrecido la performance de la canción del albúm Bicicleta, de Serú Girán, a uno de sus creadores."Señor Pedro Aznar, esta banda le dedica a usted: 'Encuentro con el diablo'". Recordados Aznar y Charly, quedaba un homenaje pendiente. Ahí fue que Daniel Colombres, el histórico baterista que actualmente toca con Lebón, rememoró al músico que estaba detrás del bombo y los platillos en aquel entonces: "David, te pido permiso, sé que lo vas a hacer. Dhani lo saludó a Pedro y vos recién lo saludaste a Charly... Un beso grande al cielo, al querido Oscar Moro". Aplauso mediante, una secuencia de acordes volvió a conectar al cielo con el infierno, al ritmo de "Copado por el diablo" (de Lebón y Aznar).

Es uno de los músicos más talentosos que ha dado nuestro país y es, además, un hermano del alma musical y en el sentido familiar. Somos como familia y nos queremos como tal Pedro Aznar

Enel show, este músico jugó, entre internas con su banda y la rareza de un recital sin público, y viajó alrededor de sus cinco décadas de trayectoria, en las que todo lo que tocó (literalmente) lo convirtió en oro. Este guitarrista es para los máximos referentes de la música una especie de Eric Clapton, y así lo demostró siendo una pieza fundamental en conjuntos como Polifemo (la primera banda que construyó en suelo argentino, cuando volvió de Estados Unidos, en 1969), Pappo's Blues (donde tocó el bajo), Serú Girán (guitarra y voz), Color Humano (batería) y Pescado Rabioso (bajo y voz), estas dos últimas junto a su "hermano" Luis Alberto Spinetta, al que homenajeó en los Gardel y repitió en este show en una versión de "Ana no duerme", junto a Wos, Mateo Sujatovich y Lisandro Aristimuño.

"Sobre la alfombra / toca su sombra / cuenta las luces / mira la gran ciudad", cantó Lebón sobre una alfombra cuadrada. Durante todo el show, cada uno de los músicos tuvo una alfombra asignada -donde lucieron sus instrumentos casi como si se tratara de una colección con decenas de guitarras, bajos, amplificadores y pianos- y se movieron dentro de ese espacio: algo que es novedoso para un espectáculo, pero moneda corriente en las salas de ensayo; lo mismo que ocurre con la disposición en círculo de los artistas, que suelen ensayar de ese modo para verse. Esta es otra de las peculiaridades que se dan al ver un concierto desde la virtualidad.

Esta actuación deambuló entre el vivo y el recuerdo, dado que en las tres pantallas que abrazaban a sus músicos se pudo ver a Wos, Sujatovich, Aristimuño y Lebón en el cover que hicieron para la ceremonia de los premios y, sobre el escenario, el excompañero de Spinetta y su banda elevaron aún más la propuesta. "Quiero contarle a la gente que esto no es tan fácil como piensan. No es como los Oscar o los Emmy, porque ellos tienen robots. Nosotros lo hicimos con las ganas. Quiero agradecerle a todos los chicos que hicieron esto. Yo me equivoqué en algunas cositas, pero es la primera vez que lo hacemos en vivo", se sinceró Lebón después de la nota final de ese tema y, dirigiéndose al baterista, exclamó: "Señor Colombres usted me fascina. Después de mi sos el mejor baterista que escuché".

Lo que me está pasando en este momento nunca me pasó en la vida y fue lo que siempre soñé David Lebón

"Lebón toca todos los instrumentos, literalmente", subrayó Fito Páez en un video que pasaron antes del show, en el que todos los artistas que participaron del disco David & Co contaron su experiencia. Él fue el encargado de acompañarlo en la reversión de "El tiempo es veloz", una canción que ya los había unido en el pasado.

"Con este tema tenemos un vínculo especial con David porque yo se lo mostré a Mercedes Sosa, que nunca había grabado un tema de él. Le dije: 'Mamá, ey, 'El tiempo es veloz', y ella lo grabó. Me acuerdo que lo escuchamos en su casa y se puso a llorar", rememoró Páez. Y añadió: "Él es un artista de raza, de los que ya no hay. Hace todo por amor al arte, sencillamente. Nosotros aprendimos esa nobleza con él".

Ese talento multiinstrumental se vivió en "Creo que me suelto", canción para la que Lebón se alejó de su alfombra, donde reinaban las cuerdas, para conquistar otra, sentado frente a un piano. Como sucedió en varias ocasiones mientras tocaba la guitarra, miraba sus dedos viajar entre las teclas y sonreía. Al verlo, pareciera que es fácil hacer música: juega, ríe, se divierte, pero la sencillez y la calma con la que lo hace son inversamente opuestos a la complejidad de sonidos que genera. Terminó esa canción y le agradeció dos favores a Fito Paéz, aunque sin decir de cuáles se trataba. Uno podría inferir que medio gracias es por haber hecho posible que La Negra le haya puesto voz a "El tiempo es veloz". ¿La otra mitad? Nos quedamos con la intriga.

Es un artista de raza, de los que ya no hay. Hace todo por amor al arte, sencillamente. Nosotros aprendimos esa nobleza con él Fito Páez

Con Lebón en el centro, en este show convergieron siete de los máximos referentes de la historia del rock argentino y tres de los artistas jóvenes más destacados: la música como generosidad; la música como puente hacia la eternidad. "Con el tiempo vas cambiando / y tus ojos van mirando más allá / Cuánto tiempo más llevará / Ilusiones, letras de cristal / Simulando que sabes adónde estás / Algunos dirán 'qué viejo que estás' / Por favor, hablemos de verdad / Y con el tiempo la magia de estar aquí / Vas suponiendo que sabes adónde debes ir" ("Cuanto tiempo más llevará").

Las palabras "algunos dirán 'qué viejo que estás'" despiertan risas en el último Gardel de Oro,que se tomó unos segundos para dedicar el concierto a su familia: "A mis 8 nietos y a mis 5 hijos. I love you. Los amo con toda mi alma. Esto lo hago porque quiero que ustedes también se diviertan y digan: 'Mirá el abuelo, eh ¿Qué tal? Impresionante el abuelito cómo toca la viola'. Hay uno que, cuando tenía cuatro años, me dijo: 'Abuelo si vos estuvieras en venta serías carísimo'. Es lo más".

El recital terminó con "Seminare" y el anuncio de David Lebón de que es probable que no vuelva a escuchárselo en vivo cantar esos versos: "Si pudieras olvidar tu mente frente a mí / Sé que tu corazón / Diría que sí". Palabras que se resignifican en el día en que se reunirá con Charly García con el anhelo (suyo y de todos) de que este nuevo disco los vuelva a encontrar cantando juntos.

