De Bob Dylan a Roger Waters, los secretos del "grupo de riesgo" más creativo

Patti Smith, Bob Dylan y Paul McCartney, tres integrantes del "grupo de riesgo" que siguen activos y publicando muy buenos discos

Este 2020 ya quedó marcado por la aparición de Rough and Rowdy Ways, el disco con el que el veterano Bob Dylan cosechó unánimes elogios de la crítica (el promedio que alcanzó en Metacritic, un sitio web que reúne las calificaciones de los medios más importantes del mundo en lengua inglesa, es de 9,50). Pero el célebre ganador del Nobel de Literatura no es el único artista que sigue completamente vigente mientras atraviesa la tercera edad. Hay unos cuantos más del mercado anglosajón que editaron discos, proyectan tours y continúan sus carreras con una dedicación y una intensidad sorprendentes.

Willie Nelson (87 años)

Aún cuando contiene claras alusiones a la perspectiva que tiene de las cosas a su avanzada edad, First Rose of Spring, lanzado Willie Nelson este año, no es un disco sombrío. Exuda la leve melancolía de un hombre que rememora sus experiencias en tono elegíaco pero luce también en sintonía perfecta con su presente. Pieza clave del outlaw country que nació en los 60 como reacción al conservadurismo sonoro impuesto desde Nashville, este músico de Texas sigue teniendo una vitalidad asombrosa: derrocha lucidez cada vez que habla y luce como el abuelo hippie que todos quisiéramos tener.

Bob Dylan (79 años)

Después de repasar con su propio estilo el Great American Songbook, el ganador del Premio Nobel de Literatura vuelve con su primer disco de canciones originales en ocho años, una prueba concluyente de su estatura artística y su vigencia indiscutible. Lanzado el mes pasado, Rough and Rowdy Ways funciona como un agudo ensayo cultural de matices crepusculares sobre la historia contemporánea de los Estados Unidos concebido en términos poéticos e interpretado con una singularidad sorprendente. Y ya se prepara para retomar el famoso Never Ending Tour, la interminable gira en la que vive embarcado desde 1988.

Paul McCartney (78 años)

El ex beatle es hoy un abuelo hiperactivo. Editó el año pasado Egypt Station, un disco en el que se apoyó en la producción de Greg Kurstin (pieza clave para artistas como Adele y Lilly Allen) con la idea de reactualizar su sonido. Y en 2020 ya lanzó tres EP que incluyen remezclas y versiones con grandes invitados (Ringo Starr, Jeff Lyne, Steve Miller) de canciones de Flaming Pie, gran álbum de 1997 cuya remasterización estará disponible en breve en una reedición deluxe. Atesoramos la esperanza que su próximo tour internacional incluya a la Argentina.

David Crosby (78 años)

Decidido a continuar en la ruta, esta leyenda del folk-rock que fue pieza clave en la fundación de Crosby, Stills & Nash y The Byrds ya anuncia en su web oficial un tour 2021 de más de treinta conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos. Mientras tanto, sigue desempolvando joyas de su propio arcón sonoro: este año ya editó dos discos con registros en vivo de la década del 80: To Roam Alone (Live 1989) y New Year's Eve 1986, este último grabado en los estudios de KFOG, una popular radio de San Francisco.

Roger Waters (76 años)

Aunque sus apariciones en los medios en los últimos años suelen estar relacionadas casi siempre con sus inflexibles posturas políticas, este músico británico que fue un motor importante para el Pink Floyd más exitoso comercialmente tuvo que cancelar este año el This Is Not a Drill Tour, una ambiciosa gira de shows en vivo en estadios de Estados Unidos, Canadá y México que iba a empezar este mes. Pero acaba de lanzar una versión live del clásico "Another Brick in the Wall (Part 2)" grabada en Amsterdam como para mantener a sus fans atentos.

Neil Young (74 años)

Neil Young mantuvo en reserva casi todo el repertorio de Homegrown -aparecido el mes pasado- durante 45 años. Cuando estaba listo para salir, este álbum fue archivado porque el artista canadiense prefirió editar Tonight's The Night, decisión que -teniendo en cuenta el brillo cegador de ese LP- no fue desacertada. Pero las canciones de Homegrown- incluyendo un par que habían aparecido en diferentes versiones en otros discos- están a la altura de lo que Young estaba produciendo en esa época, marcada también por On the Beach, otra cruda manifestación de su gran talento.

Patti Smith (73 años)

"Desde que me estoy haciendo vieja, no pienso tanto en la muerte. Pienso más en la vida", declaró hace unos días Patti Smith en una entrevista que concedió para promocionar el lanzamiento de su libro El año del mono, editado por Lumen. Su voluntad experimental y el vínculo estrecho con la literatura están reflejados en "Peradam", un track recitado que presentó este año en sociedad con Charlotte Gainsbourg, Anoushka Shankar, Tenzin Choegyal y el vanguardista proyecto Soundwalk Collective.

Ozzy Osbourne (71 años)

Sobreponiéndose a una salud frágil, el mítico cantante de Black Sabbath editó este año un disco sorprendente: en Ordinary Man, Ozzy mantiene el fuego de siempre en los temas más intensos -el punk trash "It's Raid" que comparte con Post Malone, una sociedad tan atrevida como la que arma con Elton John en la delicada canción que le da título al álbum-, pero también se permite correrse de su lugar bien ganado como ícono del metal para exhibir su notable versatilidad como intérprete.

Elton John (73 años)

Motivado por el muy buen resultado comercial de la película biográfica Rocket Man, el inefable músico inglés lanzó este año "Learn To Fly", un adhesivo single cuyo videoclip animado ya tiene más de tres millones y medio de reproducciones en YouTube. A tono con la época, lo produjo valiéndose del Zoom como herramienta para sumar la colaboración de Surfaces, un dúo de Texas que combina un R&B muy contemporáneo con el sonido típico del pop de los años 70, una receta que Elton conoce de memoria.

Marianne Faithfull (73 años)

Sobreviviente de una vida intensa -a inicios de los 70 se recuperó de una muy seria adicción a las drogas posterior a su ruptura amorosa con Mick Jagger- esta gran dama británica también superó este año un contagio de Covid-19 que la obligó a permanecer internada un par de semanas en un hospital de Londres.Negative Capability, su último disco con canciones originales (y una versión más de "As Tears Goes By", su caballito de batalla de toda la vida), es de 2018, pero acaba de aparecer un compilado con versiones de lo mejor de su repertorio interpretadas para la TV francesa.