De Charles Dutoit y Plácido Domingo a James Levine, poder y abuso en la trastienda de las salas de ópera

La nueva denuncia “póstuma” por abuso sexual al director de orquesta James Levine da cuenta de como en todas partes se cuecen habas, si acaso sirve aquella vieja frase para decir que más allá del ámbito (puede ser la trastienda de las grandes producciones del cine, el teatro, los shows de rock o los conciertos clásicos) hay situaciones que se dan por cuestiones de poder. Y desde que el #MeToo alzó la voz, su reverberación llegó a todos los espacios artísticos y del entretenimiento. En el mundo de la clásica aparecieron denuncias contra grandes figuras, como Charles Dutoit, Plácido Domingo y James Levine, casualmente, tres directores de orquesta (más allá de que Domingo se haya consagrado en la lírica como cantante).

El caso Levine trascendió su propia vida (el director falleció el 9 de marzo pasado, a los 77 años). Nacido en 1943 en los Estados Unidos, Levine fue director de orquestas como la Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Munich; y entre 1976 y 2016 se desempeñó como titular de la orquesta de Ópera del Metropolitan. Desde 2017 asumió como director emérito de ese organismo. Y en 2018 fue despedido.

La nueva demanda que se conoció esta semana, presentada por 25 millones de dólares, por ahora es anónima. Sólo se supo que se trata de un hombre de 52 años que habría sido abusado por Levine cuando tenía 15 años y que era un aspirante a director de orquesta. El escrito también indicó que esa conducta se habría repetido por varios años. “Levine conectaba rutinariamente el abuso sexual con promesas de una carrera en el Metropolitan Opera. Debido al abuso sexual de Levine, la vida del demandante dio un vuelco, ya que estaba en desacuerdo con su familia y fue extremadamente infeliz ”. La presentación también afirma que necesitó recurrir a servicios de salud mental por el daño que esto le había provocado. Incluso denuncia que al menos tres empleados del MET estaban al tanto de esta situación y que la institución no hizo absolutamente nada. De ahí que la demanda ahora esté enfocada contra esta prestigiosa casa de ópera.

Esta denuncia se conecta con la que Ashok Pai hizo en 2016 ante la policía de Illinois, cuando afirmó que Levine lo abusó sexualmente por primera vez mientras dirigía, como invitado, en un concierto en las afueras de Chicago. Lo que no se sabe es si se trata de la misma persona que demanda, aunque por la denuncia y sus características, los datos concuerdan.

Dos años después de aquella denuncia en Illinois, el MET decidió despedir a Levine. En marzo de 2018 se tomó la decisión luego de una investigación de tres meses de las que se obtuvieron “pruebas creíbles”. La institución había decidido poner fin a su relación por las “conductas sexuales abusivas y acosadoras” descubiertas. “A la luz de estos hallazgos, MET concluye que sería inapropiado e imposible que el señor Levine continúe trabajando”, indicó.

La demanda actual apunta al patrimonio que dejó Levine y al MET. “James Levine usó su puesto en el MET Opera y las instalaciones, recursos y empleados del MET para preparar y abusar sexualmente de niños pequeños, incluido nuestro cliente”, dijo el abogado del demandante, Douglas Lipsky, mediante un comunicado que difundió The NY Post. “El MET sabía que estaba haciendo esto y no hizo nada. Durante demasiado tiempo, el MET no ha tenido que rendir cuentas. Esta demanda cambia eso“, dijo Lipsky.

James Levine, en Munich

La demanda tomó curso gracias a que la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York concede a personas que han sido presuntamente abusadas puedan iniciar acciones legales, aun cuando los hechos hubiera ocurrido hace mucho tiempo.

En 2017, cuando todavía sonaba la primera denuncia contra Levine, Charles Dutoit entró en el centro de la tormenta cuando fue acusado por diferentes artistas. La agencia AP entrevistó a cantantes e instrumentistas que manifestaron la conducta abusiva del prestigioso director. Los incidentes habrían ocurrido entre 1985 y 2010, en las situaciones más diversas: dentro de un auto, en un ascensor y en la trastienda de un teatro, previas o posteriores a actuaciones en Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Filadelfia y Saratoga Springs, Nueva York. “Me abrazó y puso su rodilla entre mis piernas”, contó la soprano Sylvia McNair, después de un ensayo con la Orquesta de Minnesota.

Charles Dutoit, acusado en 2017

Dutoit tenía en ese momento 81 años y era director principal de la Filarmónica de Londres, organismo que, ante las denuncias, emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión de todos los compromisos con el director.

Plácido Domingo, por su parte, recibió tanto rechazo como apoyo desde que se conocieron las denuncias por conductas similares a la de Dutoit. Y también por su “aclaraciones”. Desde los primeros pedidos de disculpas hasta la negación de los hechos por los cuales se lo acusaba.

Plácido Domingo acusado y luego premiado AP

“Nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva”, aseguró el tenor y director de orquesta español, a mediados de 2020. En una entrevista que dio al diario italiano La Repubblica, también agregó: “Siempre he declarado mi alejamiento de los hechos, a veces con declaraciones cortas que han sido mal entendidas y consideradas admisiones de culpa. Es una situación terrible”. Por esos días el Festival de Música de Salzburgo, famoso encuentro austríaco que el año pasado tuvo una edición más reducida que lo habitual debido al coronavirus, homenajeó a Domingo por su “influyente” y “excepcional” carrera, en un acto que tuvo lugar en el aeropuerto.

El premio al reconocido tenor le llegó a un año de haber sido acusado por cerca de veinte mujeres debido a su conducta . Si bien en ese momento no hubo denuncias en la justicia estadounidense, en la Ópera de Los Ángeles se inició una investigación interna. La primera reacción del cantante español fue defensiva. En ese momento, su relación contractual con aquella casa lírica terminó. También se cancelaron otros contratos que tenía con la Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco. Y en el MET de Nueva York quedaron a la espera de qué resultados daría la investigación californiana para decidir sobre el contrato que ligaba al tenor con una versión de Macbeth. Mientras tanto se le cancelaron dos conciertos que el tenor tenía previsto dar en el Teatro de la Zarzuela de España.

Este año, en cambio, regresó a España, y con honores. En junio pasado fue la figura principal de una gala benéfica y distinguido como Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España.