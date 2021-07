De Juanse a Selena Gomez: los músicos se reinventan fuera de la música y se lucen en pantalla

Cada día es más habitual encontrar a músicos haciendo algo distinto a la música. La pandemia, de alguna manera, impulsó esta tendencia. Después de más de un año y medio de no poder hacer presentaciones en vivo, o hacerlas pero con la mitad del aforo o vía zoom, muchos buscaron otras alternativas para sustentarse y lo hicieron lejos de los escenarios y de los estudios de grabación. Así, MasterChef Celebrity tuvo entre sus participantes a Patricia Sosa, el Mono de Kapanga o Juanse; La Academia cuenta en sus filas con Jimena Barón como jurado y Javier Calamaro debutó en La cocina de los Calamaro, por la pantalla de elnueve. Claro que esto no es nuevo: los artistas suelen tener hobbies y otras aficiones además de lo que hacen, basta pensar en el Flaco Spinetta y sus inolvidables dibujos que fueron arte de tapa de discos. Pero en tiempos donde el mundo tuvo que reinventarse, esas pasiones ocasionales tomaron otras dimensiones.

Uno de los casos más conocidos es el de Fabián “Zorrito” Quintiero, quien además de haber tocado con los Ratones Paranoicos, Soda Stereo y acompañar a Charly García es un reconocido empresario gastronómico. Pero para el Zorrito el camino fue el inverso: su padre era dueño de un restaurante, por lo que ya conocía el negocio desde muy chico. Desde sus inicios combinó esas pasiones: en 1996 condujo Gustock, en MTV, donde invitaba a músicos a un estudio a preparar platos, más tarde abrió Soul Café en las Cañitas y Bruni en Belgrano [que acaba de cerrar por la fatídica combinación de restricciones por pandemia y situación económica en general]. Ahora la fusión entre músicos y platos ricos se amplió aún más y a Juanchi Baleirón, de Los Pericos, y sus vinos Malbecaster, y al exÁrbol, Edu Schimidt y su comida judía, se suman más jugadores. Con la pandemia y la gran crisis que vivió la industria, muchos músicos aceptaron invitaciones que quizá en otros momentos por temas de agenda, giras y vida itinerante no hubieran podido aceptar. En ese contexto, aparecieron en escena Patricia Sosa y el Mono de Kapanga (Martín Fabio) como participantes de la primera edición de MasterChef Celebrity (Telefe) y Juanse y CAE, quienes fueron convocados para la segunda entrega. Si bien ninguno ganó el certamen culinario, sí se mostraron agradecidos por tener trabajo.

El Mono de Kapanga fue parte de MasterChef

“En este año tan raro, de pandemia, mi actividad parada desde hace nueve meses, sin poder trabajar, ustedes fueron mi banda, mi gira, fueron mi música, fueron mis canciones. La verdad es que yo les agradezco, la vida es muy generosa conmigo”, dijo el Mono cuando fue eliminado. En tanto CAE contaba a la LA NACION: “Hacer estas cosas como el reality logra que muestres tu perfil completo desde otro lado: soy el rockero más romántico, y ese título autoimpuesto, si querés: el rey del chape o el zoolander del rock, se refuerzan cuando venís sosteniendo casi 30 años de carrera ininterrumpida con buenos momentos, con muy malos momentos, pero siempre sosteniendo el vínculo con la gente, que es lo más importante”.

Jimena Barón es jurado en La Academia

Otra de las cantantes que se tomó un receso musical y se sumergió en el mundo televisivo fue Jimena Barón, la también actriz aceptó convertirse en jurado de La Academia (eltrece) en esta temporada. Luego del éxito de “La Cobra”, Barón tuvo un año tranquilo y ante la propuesta de Marcelo Tinelli de ser parte del cuarteto que evalúa a los participantes del certamen de baile dijo que sí. En paralelo después de un año alejada de la música lanzó el sencillo “Flor de involución”. Otra de las ídolas teen que se inclinó por convertirse en jurado de un reality fue Lali Espósito, quien ocupa una de las sillas de La Voz Argentina (Telefe), junto a Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, quienes ya habían sido parte de la edición anterior, y Mau y Ricky, quienes se sumaron en esta temporada. Ante la imposibilidad de hacer shows y giras, Lali se instaló en España donde rodó la serie de Netflix, Sky rojo, que tendrá una segunda entrega. Pero antes de eso es una de las líderes del certamen musical y está sumando miembros a su equipo. Algo parecido están haciendo Lucía y Joaquín Galán quienes fueron convocados a ser jurados de La Voz Senior en Perú.

Lali Espósito es una de las jurados de La Voz Argentina Prensa Telefe

Ahora, Javier Calamaro encontró, como antes lo hizo el Zorrito, la dupla perfecta: la música y la gastronomía y estrenó reality en elnueve. El hermano de Andrés Calamaro agradeció en más de una oportunidad “el tener trabajo” y sumó a este proyecto a su familia: a su mujer y sus hijos. El programa se graba enteramente en la casa del músico, donde recibirá a diversas figuras del mundo del espectáculo.

Mientras que las figuras conocidas encontraron diferentes maneras de sustentarse, sea con ahorros o con otros proyectos paralelos, muchos músicos del under incursionaron como repartidores de deliverys, cocineros y hasta reposteros para sobrellevar los meses en que su arte estuvo vedado. Las fiestas como la Bresh y el streaming ayudaron pero, al momento, aún los artistas, en este caso los músicos, siguen sufriendo las consecuencias de la cuarentena en una actividad en la que los lugares cerrados y la multitud son indispensables.

De Mick Jagger a Selena Gomez

Esta tendencia de músicos probando otras disciplinas no se dio solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Basta recorrer sitios de medios extranjeros para encontrarse con imágenes impensadas: desde Mick Jagger protagonizando un corto a Selena Gomez incursionando como chef.

Selena Gomez, en Selena Chef

Si bien el líder de los Rolling Stones trabajó en su música, de hecho acaba de estrenar un tema con Dave Grohl sobre el fin del mundo, también protagonizó un hilarante corto para la ONG Save the Children, que defiende los derechos de los niños en todo el planeta, desde su castillo francés. En tanto, Keith Richards pasó la mayor parte del 2020 trabajando en su jardín.

Está claro que ninguno de los mencionados necesitó trabajar para sustentarse. Pero el tiempo en casa no solo resultó un problema para los bolsillos sino también para las emociones, muchos al no poder hacer lo que les apasionaba y no ver a otras personas pasaron meses duros.

Demi Lovato ahora es conductora instagram.com/ddlovato/

Los ídolos pop también encontraron nuevas tareas: Demi Lovato debutó como conductora de un programa de entrevistas llamado The Demi Lovato Show, en el que la premisa es abordar “temas difíciles”; Selena Gomez se embarcó en Selena + Chef, un programa de cocina que se estrenó en HBO Max en agosto de 2020 y que va por su tercera temporada. Sin guion, la cantante se muestra en su casa y en cada episodio se sumerge en un nuevo plato junto a un reconocido chef. Mientras tanto su expareja, The Weeknd se sumergió en el mundo de la actuación y el guion en The Idol, una serie del creador de Euphoria, Sam Levinson, que podrá verse por HBO.

The Weeknd, conocido por su nombre artístico, es un cantante, compositor y productor que está por lanzarse como actor y guionista

Así, más allá de la pandemia, de las medidas, de la nueva normalidad, los cantantes van encontrando la forma de reinventarse hasta que otra vez la rueda vuelva a girar.