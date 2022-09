De Paul McCartney a Liam Gallagher, el emotivo homenaje a Taylor Hawkins que volvió a unir al rock como en sus años dorados

Este sábado, Londres respiró un aire distinto, un halo de celebración y conmoción que envolvió al mítico estadio de Wembley. A cinco meses de la repentina muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, la banda protagonizó un concierto legendario para el rock, repleto de momentos emotivos y artistas invitados que se unieron para recordar al músico.

“Por nuestro querido amigo, nuestro impresionante compañero, nuestro amado hermano...Foo Fighters y la familia Hawkins les traen los conciertos de homenaje a Taylor Hawkins”, dijo la banda en una publicación en Twitter, anunciando los eventos. La de anteayer fue la primera actuación en el marco de esta serie de shows y la primera de la banda tras la muerte del baterista . Durante el recital, se presentaron decenas de amigos, compañeros y artistas que habían inspirado a Hawkins, como Paul McCartney, transformándolo en uno de los tributos más emblemáticos de las últimas décadas.

El tributo a Taylor Hawkins en el Wembley conmovió por el alto nivel de conexión entre cada uno de los invitados y la banda Captura

El tributo comenzó con una retrospectiva de imágenes de la vida del baterista que, junto con un sentido discurso a cargo de Dave Grohl, inauguró un imponente y poderoso especial. “Señoras y señores, esta noche estamos reunidos para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo, compañero de banda y hermano”. Grohl también aseguró que sería una “gigantesca” noche dedicada a una persona “gigantesca”, por eso no dudó en instar al público a cantar y bailar libremente, dejándose llevar por las emociones del show y la intuición de cada momento. “Rían, lloren, griten. Hagan ruido porque él puede escucharnos”, agregó. Enseguida, el que subió para abrir el concierto de homenaje fue Liam Gallagher, con Grohl como en los tiempos de Nirvana. En algún momento de su set Chrissie Hynde, la fundadora y cantante de The Pretenders, le preguntó :¿Habrá algo que no sepas tocar?

Una de las grandes sorpresas fue la aparición de Paul McCartney, quien subió al escenario junto a Chrissie Hynde para tocar “Oh! Darling” (Chrissie y yo vamos a hacer una canción aquí que no he hecho desde que la grabé hace 100 años, nunca la había hecho a dúo, pero la haremos por primera vez para ti”) y “Helter Skelter”, de The Beatles.

Otro de los platos fuertes de la presentación fue el que realizó el seleccionado de lujo con músicos de Jane’s Addiction (Chris Chaney), Queens of The Stone Age (Joshua Homme), el baterista Omar Hakim y el productor y guitarrista Nile Rodgers. El set comenzó con una potente versión de “Let’s Dance”, de David Bowie, al que se sumaron otras canciones del Duque Blanco. Ya bien entrada la noche seguían desfilando bandas famosas que sumaban invitados especiales. Queens of The Stone Age tuvo el honor de contar por un rato, en sus filas, con el ex Led Zeppelin John Paul Jones. James Gang volvió a un escenario después de más de quince años fuera de escena. Los Foo Fighters compartieron canciones con artistas de la talla del baterista de Metallica y el cantante de AC/DC. Más tarde sonó un hit de The Police (“Next To You”) con el mismísimo Stewart Copland sentado a la batería, y luego dos históricos del grupo Rush para un impensado set progresivo al que le siguió la impresionante aparición de los integrantes de Queen sobre el escenario.

Liam Gallagher en Wembley, en el homenaje a Taylor Hawkins Captura

Grohl se mostró conmocionado hasta las lágrimas en varias momentos del homenaje. De hecho, durante la interpretación de “Times Like These” tuvo que frenar a causa de la emoción. “En momentos como este aprendés a amar de nuevo”, dijo. Detrás de él los otros miembros de la banda completaban el cuadro de sensibilidad secando sus propias lágrimas.

Grohl se mostró conmocionado hasta las lágrimas en varias momentos del homenaje a Taylor Hawkins. Captura

Cada espectador guardará para siempre sus interpretaciones favoritas de una noche emotiva y especial para el rock. Algunos se inclinarán por el momento en que Oliver Shane Hawkins, de 16 años, se unió a la banda de su padre para una poderosa interpretación de la canción “My Hero”: “Damas y caballeros, tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros”, dijo Grohl mientras le daba la bienvenida al escenario al hijo de Hawkins. “Y déjenme decirles que no creo haber visto a nadie tocar la batería tan fuerte como esta persona, pero más allá de eso, es un miembro de nuestra familia. Y necesita estar aquí esta noche con todos nosotros, y creo que tiene sentido que venga a tocar esta noche”.

🥲 EMOCIONANTÍSIMO.



Shane, hijo de Taylor Hawkins, se pone a la batería y con 16 años le pega de esta manera acompañando a los Foo Fighters en 'MY HERO' en el homenaje a su padre en Wembley



La canción... 'My hero'. 🖤#taylorhawkinstribute pic.twitter.com/0m39ievpUT — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) September 3, 2022

Otros recordarán la emoción que les provocó el mensaje grabado de Elton John, en el que definió a Hawkins como “un baterista increíble” y recordó lo y honrado que se había sentido por participar en su último álbum. También el de Stevie Nicks.