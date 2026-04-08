Del estudio al estadio: Un poco de ruido programó un show en Vélez

El ciclo de streaming musical Un Poco de Ruido anunció que llegará al Estadio Vélez el próximo 26 de septiembre con un show que, según aseguran sus protagonistas, marca un antes y un después en su historia y en la escena musical local.

“Lo que empezó como una zapada entre amigos en un estudio hoy se transforma en un hito cultural: pasar del streaming a tocar frente a 45.000 personas en uno de los estadios más importantes del país”, aseguran desde su productora. “En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos más vistos y comentados en Argentina, logrando conectar con distintas generaciones a través de la música y, especialmente, de la cumbia. Con un formato descontracturado, encuentros musicales en vivo y una energía que cruza pantallas, el proyecto logró construir una comunidad masiva que hoy trasciende lo digital. Ese crecimiento encuentra su punto más alto con este anuncio: del estudio al estadio. El show en Vélez no será solo un recital, sino una experiencia pensada para llevar al vivo todo lo que hizo de Un Poco de Ruido un fenómeno: la cercanía, la espontaneidad, los cruces entre artistas y una celebración colectiva de la cumbia como banda sonora popular.

Un poco de ruido en una de sus grandes "zapadas" en el Movistar Arena @facucardellafotos

La preventa de entradas estará disponible únicamente por AllAccess, desde el jueves 9 de abril a las 16 con un 15 por ciento de descuento con tarjeta de Débito Naranja X. Mientras que la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 16 con todos los medios de pago.

Damián ‘Damo’ Martínez, Gonzalo Leonardo (DJ Pipo), Juan Manuel Grossi (Pinky SD) piensan, con cuatro horas de show, redoblar la apuesta de las presentaciones que realizaron el último año en el Movistar Arena.

Los encuentros con Messi

Entre los espaldarazos que recibió el ciclo (y también una muestra que sirvió para celebrar su popularidad) se destacan los encuentros que tuvieron con Messi. Después de haberlos recibido en la Navidad de 2024 en su casa de Rosario, Lionel Messi volvió a abrirles las puertas en Miami. Desde las redes sociales del programa “para cumbieros” compartieron el momento y un gesto del capitán de la selección argentina no pasó desapercibido.

Messi recibió la visita de los chicos del streaming "Un poco de ruido" (Foto: Instagram/@unpocoderuidook)

“Hermosa mañana, ¿verdad? ¡Gracias @leomessi por recibirnos una vez más! ¡Cada encuentro, cada momento de risas y cada charla es inolvidable para nosotros. ¡Te queremos!“, escribieron a mediados de 2025 en Instagram, cuenta en la que acumulan 3.5 millones de seguidores.

El delantero del Inter Miami se mostró sonriente y sostuvo cada una de las remeras deportivas de distintos clubes que le dieron; al momento de sacarse una foto con la de Chacarita lo hizo con total normalidad, pero, con la de Boca, prefirió no extender la mano, lo que desató todo tipo de comentarios de los usuarios, quienes no pasaron por alto lo que su ídolo había hecho.