Demi Lovato se presenta el 9 de septiembre en el Movistar Arena: cuándo salen las entradas a la venta

Demi Lovato dio un gran giro en estos últimos años y ahora goza de una gran presente personal y profesional. En ese contexto, la novedad: la cantante visitará la Argentina después de 8 años. El próximo 9 de septiembre y en el marco de su gira mundial Holy Fvck, la exchica Disney tocará en el Movistar Arena. Los tickets, que van de 7.000 a 14.000 pesos, se pondrán a la venta este viernes, a las 10 de la mañana, a través del sitio del Movistar Arena.

Se trata de la cuarta vez en la carrera de Lovato que la cantante pisa suelo argentino. Su última visita había sido en 2014. Estos últimos años han sido claves en la vida de la artista, quien ahora se encuentra conectada con su faceta más genuina, esa que plasmó en este último disco que ha sido calificado como “completamente disruptivo” respecto a sus trabajos anteriores.

El concierto, entonces, tendrá temas de toda su carrera. Si bien será el debut de las nuevas canciones, también se recorrerán hits como la balada “Skyscraper”, la desenfadada “Sorry Not Sorry” o su perdurable himno queer, “Cool for the Summer”. Así hará un repaso de su discografía, que hoy tiene más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas. La fusión de géneros, entre el pop, el r&b, el rock y el soul y la intimidad de sus letras tendrán un rol protagónico en su próximo show en Buenos Aires.

Demi Lovato sacará nuevo disco el próximo 19 de agosto Captura Twitter

Holy Fvck es su octavo y más transgresor trabajo discográfico, según sostienen las notas de prensa previas. El lanzamiento del disco está previsto para el próximo 19 de agosto. Según trascendió, este álbum de 16 canciones marca el regreso de Lovato a sus raíces rock y punk [hace poco realizó una suerte de funeral a su música pop en redes sociales]. Recordemos que este es el segundo disco que saca la artista después de su detox, que la llevó a tomarse una pausa debido a su adicción a la heroína. “Nunca había estado tan segura de mí misma y de mi música”, expresó Lovato al anunciar el álbum de estudio.

Además de su carrera musical, Demi Lovato ha tenido memorables roles en cine y televisión, como en la película Camp Rock, de Disney. La artista también es una referente en diferentes luchas, como la defensa de la libertad de identidades, y hasta ha incursionado en la literatura con best sellers como Staying Strong. Mientras que la popularidad le llegó por sus trabajos en la actuación, tardó poco en demostrar su talento para la música. Algo en lo que se viene desempañando desde hace 15 años. Hoy tiene más de 215 millones de seguidores en redes sociales y fans a lo largo y ancho del mundo. Ha ganado 1 MTV Video Music Award, 14 Teen Choice Awards, 5 People’s Choice Awards, 1 Latin American Music Award, 1 GLAAD Vanguard Award por sus servicios al activismo LGBTQ+; además, ha recibido dos nominaciones a los premios Grammy, cuatro nominaciones a los Billboard Music Awards y tres a los Brit. También protagonizó dos documentales: Simply Complicated, en 2017, y Dancing with the Devil, en 2021, donde abordó todas sus miserias.

Su último trabajo

Nacida hace 29 años en Albuquerque, Estados Unidos, Lovato es parte del mundo del espectáculo desde sus seis. Hoy es uno de los nombres más relevantes de la cultura pop que Estados Unidos exporta a todo el planeta. Todos sus discos han sido exitosos: entre los seis que preceden a Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over hay cuatro que llegaron a la certificación de oro y dos que consiguieron la de platino. Su popularidad aumentó gracias a la TV: fue jueza en el reality musical The X Factor, actuó en las series Glee y Will & Grace y fue acumulando seguidores en Instagram hasta llegar a los 102 millones que tiene hoy.

Esta vez, la mirada es hacia adentro: más que las miserias del mundo en el que vive, Demi dio señal de largada a su programa de revelaciones íntimas con el documental Dancing With the Devil. Lo más impactante del material tiene que ver con las agresiones sexuales y los traumas familiares que esta estrella díscola impulsada en su momento por la factoría Disney saca a la luz con el mismo lenguaje explícito que caracteriza a sus nuevas canciones.

En términos puramente musicales, Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over no reinicia nada, más bien continúa una línea que sus fans reconocen con facilidad. Desde su debut en 2008 -Don’t Forget- hasta hoy, Demi se ha ido acomodando al sonido de la época, casi siempre haciendo pie en una combinación de electro pop dulce y R&B ligero.