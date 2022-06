El sorprendente cambio físico de Bradley Cooper, su beso con Matt Bomer y la revelación de Spielberg

Irreconocible. Las nuevas imágenes de rodaje muestran a Bradley Cooper en Maestro, la película que dirige y protagoniza, siendo objeto de una impactante transformación física con la que da vida al personaje. Además, el actor ha sido retratado besándose con su colega Matt Bomer.

La biopic narra la vida y obra del compositor y director de orquesta norteamericano Leonard Bernstein, una producción en la que Cooper lleva años trabajando.

En esta nueva aventura, acompañan al artista Carey Mulligan, quien se pone en la piel de la mujer del músico, Felicia Montealegre, y otros intérpretes como Jeremy Strong, quien asume el rol del historiador de arte John Gruen; Maya Hawke, como su hija, Jamie Bernstein.

Bomer encarna a un clarinetista que mantiene un romance con Bernstein, quien era abiertamente bisexual. Como un adelanto del film biográfico, las imágenes compartidas por la plataforma Netflix muestran a Cooper y a Bomer besándose en la pantalla.

Bradley Cooper en la piel de Leonard Bernstein Netflix

En otras instantáneas del set ambientado en la ciudad de Nueva York, Cooper es retratado en una versión más joven de su personaje mientras que otras fotos dejan ver a un actor más envejecido mientras interpreta versiones más adultas del director de orquesta. Algunos adelantos también enseñan a Cooper junto a Mulligan.

Además de protagonizar la película, el norteamericano encara este nuevo proyecto como director desde tras su experiencia con Nace una estrella. Cooper también produce el proyecto junto a Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner y Amy Durning, y coescribió el guión junto al ganador del Oscar Josh Singer.

La película biográfica abarcará más de 30 años en la vida del compositor, ya que analiza la carrera de Bernstein desde su debut como director en la Filarmónica de Nueva York a la edad de 25 años, una hazaña que lo llevó a la portada de The New York Times, hasta la controversia que enfrentó como activista de movimientos de derechos civiles y como opositor abierto de la Guerra de Vietnam. El compositor ha sido mayormente conocido por crear la partitura nominada al Oscar para On the Waterfront y la música legendaria de West Side Story.

El beso de ficción entre Bradley Cooper y Matt Bomer Mega/The Grosby Group

La película también examinará la compleja historia del matrimonio entre Bernstein y su esposa. La producción aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a las salas en algún momento de 2023. Sin lugar a dudas, Maestro es uno de los estrenos fuertes de la próxima temporada, ya que cuenta no solo con la dirección y actuación de Cooper sino que, como productores asociados, figuran nombres de gran atractivo.

Originalmente, fue Steven Spielberg quien persiguió la idea de hacer un film centrado en Bernstein, pero su abultada agenda y la aparición en escena de Bradley Cooper cambiaron esos planes. En una entrevista que brindó hace pocos meses, el actor expresó su entusiasmo en lo referido a este proyecto: “Le pregunté a Steven si me permitiría dirigir. Él tiene un montón de intereses, y simplemente elige uno de ellos y pone al resto de las cosas en espera. Creo que él sabía que no iba a hacer la película por cuestión de tiempo y fue lo suficientemente amable de entregármela a mí y eso es lo que estuve haciendo durante los últimos cuatro años y medio”, contó el actor y director.

Según reveló Cooper, para intentar convencer a Spielberg que le dejara dirigir el film le mostró un fragmento de Nace una estrella, y sobre eso reveló: “Era la escena en la que Jackson llama a Ally al escenario, es uno de los momentos más importantes del film. Y cuando ella aparece en escena, Spielberg se levanta. En ese momento, yo pensé: ‘¿Justo ahora tiene que ir al baño? Listo, esto no va a llegar a ningún lado’. Pero de golpe, se me acerca y siento su cara cerca de la mía. Ahí me dijo que yo iba a dirigir Maestro”.